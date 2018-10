“Soy un uribista moderado que busca la Gobernación”, Juan Pablo Rodríguez

En entrevista, Juan Pablo Rodríguez, precandidato a la Gobernación por el Centro Democrático, afirmó que una vez consiga el aval del Partido, buscará sellar alianzas con sectores que diferentes sectores políticos, incluidos personas afín al ‘barretismo´.

21 Oct 2018 - 3:01am

EL NUEVO DÍA: ¿Cuál ha sido su ejercicio en la vida pública?

JUAN PABLO RODRÍGUEZ: Soy de origen espinaluno. Mi padre, Pablo Rodríguez Ruiz, un hombre que dejó una huella inmensa en materia de educación y desarrollo económico en Espinal, me enseñó que la política era para servir y no para servirse. Con esa premisa fui candidato a la Cámara hace 20 años, obteniendo 17 mil votos, y después fui presidente del partido Conservador por varios años, a través de elección popular.

E.N.D.: ¿Por qué salta de nuevo a la arena política?

J.P.R.: Los amigos empresarios del departamento y de Ibagué me han pedido que postule mi nombre y lo haga por el Centro Democrático, partido al que estoy afiliado y que busca personas frescas, que vengan del sector privado, tengan una experiencia gremial y que puedan, en torno a esto, traer otras fuerzas políticas para llevar este proyecto a cabo a la Gobernación.

E.N.D.: Con los resultados aplastantes del Centro Democrático en el Tolima, ¿cree que es hora de un gobernador ‘uribista’?

J.P.R.: Creo que sí. El Tolima siempre le ha correspondido al presidente Uribe. No se nos olvide que la primera vez que se lanzó a la palestra pública como candidato al Senado, llevaba a Carlos Gustavo Cano en su segundo renglón, en su suplencia, podemos decirlo así. Y todo el gremio arrocero, al cual pertenezco, impulsó mucho esa campaña en el Tolima.

E.N.D.: El Tolima ha sido incondicional a las causas del uribismo, pero, a nivel regional, no ha prosperado en sus apuestas electorales. ¿Con usted sí podrá?

J.P.R.: Pienso que hay que trabajar duro y conquistar el corazón de los tolimenses. Estoy recorriendo todos los rincones del departamento y empezaré con Ibagué a partir de la próxima semana.

Tendré que sentarme con todos y cada uno de los actores políticos del Centro Democrático y, posteriormente, si me entrega el aval, buscar otras alianzas y buscar el voto de opinión.

E.N.D.: ¿Esas alianzas pueden ser con los conservadores ‘barretistas’?

J.P.R.: Hay algunos conservadores que pueden estar acompañando a Óscar Barreto y que fueron en su momento ‘gómezgallistas’, pero a todos los miro como consevadores. Algunos de ellos me han expresado con cariño que estarían conmigo. Estoy seguro que mis amigos conservadores, en un 50 por ciento, estarían conmigo.

E.N.D.: Ricardo Orozco ha enfatizado en que va a ser el candidato ‘barretista’. En su caso, ¿va a ser el candidato de Álvaro Uribe?

J.P.R.: Voy a ser el gobernador de los tolimenses, respaldado por el Centro Democrático, que es dirigido por el presidente Álvaro Uribe.

Recuerdo con mucho cariño a Álvaro Gómez Hurtado, quien hablaba de lo fundamental: Volver a los pobres, con quienes el Estado tenía una deuda, porque han luchado con paciencia. Y eso es lo que quiero hacer con mi departamento, no venir a crear equipos políticos y a crecer candidaturas futuras, sino aportar con un granito de arena, vinculando la empresa privada, las bases y la dirigencia política.

Yo me puedo sentar con cualquier persona de otro partido a conversar porque nunca he tenido un pleitos con absolutamente nadie, ni pienso tenerlo. No construyo política hablando mal del otro ni denigrando de la persona, sino brindando la oportunidad para que podamos hacer algo por nuestro departamento.

E.N.D.: ¿Cómo ha visto la administración del gobernador Óscar Barreto bajo esas consideraciones que hace?

J.P.R.: Hay muchas cosas que no me gustan del Gobernador, pero no quiero construir mi candidatura denigrando de las personas. No voté con él. Pienso que quienes tienen la obligación de castigarlo o premiarlo son quienes votaron por él y lo llevaron a la Gobernación.

E.N.D.: ¿En qué orilla del ‘uribismo’ se ubica? Están, como dicen algunos opinadores, los barras bravas del Centro Democrático y los más moderados...

J.P.R.: Soy un uribista moderado. Yo creo en Álvaro Uribe Vélez, pero a quienes yo les pido la bendición y que me iluminen es al Espíritu Santo y a Dios. El presidente Uribe es un hombre que le ha entregado su vida al servicio a la comunidad y que ha sido fundamental para que este país no caiga en las manos de la guerrilla, el paramilitarismo y el narcotráfico.

Pienso que él, en sí, es un uribista moderado. Acogió la ideología de Álvaro Gómez Hurtado, respecto a la sensibilidad humana, lo que hace que le tenga cariño la mitad del pueblo colombiano.

E.N.D.: ¿Y ya tiene el aval de Uribe?

J.P.R.: El aval de Uribe lo tiene quien se gane el cariño y el corazón de los tolimenses, así me lo expresó telefónicamente en una reunión con la senadora Paloma Valencia. Día a día salgo a luchar por ese afecto para liderar, desde la Gobernación, una transformación donde todos tengamos una cabida sin que esto se vuelva un fortín electoral.

E.N.D.: El sector más radical ya le ha reprochado varias cosas al presidente Iván Duque. ¿Existe ‘fuego amigo’?

J.P.R.: Hay que creer en el presidente Duque, porque hizo una lucha muy grande por defender los ideales del Centro Democrático. Él está empezando a gobernar y hay que darle la oportunidad. Él tiene la responsabilidad histórica de demostrar que los jóvenes puede gobernar sin mermelada y generar una transformación en nuestros departamentos.

Un día me dijeron en el Centro Democrático que hasta Jesús se demoró siete días para hacer el mundo, entonces hay que darle la oportunidad al presidente Duque para gobernar.

E.N.D.: ¿En el Centro Democrático hay otros nombres a parte del suyo?

J.P.R.: Se han escuchado varios nombres, pero que haya visto que haya afirmado que quiere ser candidato es el diputado Milton Restrepo. La senadora Paloma Valencia, por cuenta del presidente Uribe, le hizo un ofrecimiento a Leonidas López, pero él dijo que ya no estaba en edad para eso. También se mencionó el nombre de Mauricio González Cuervo, pero dijo que por lo pronto no tiene ningún interés de ser candidato.

El agro y la economía

E.N.D.: Respecto al desarrollo económico, del que viene hablando, ¿qué está planteando?

J.P.R.: Al Tolima le hace falta desde hace mucho tiempo darle un vuelco a la economía. La mayoría de los municipios son agrícolas, pero hay condiciones de pobreza y una crisis tremenda, por ejemplo, en el sector del café. Entonces hay que buscar la manera, junto con el Gobierno nacional y las empresas, de darle un vuelco a la economía, potenciando el agro. El vuelco que requiere el departamento no se logra repartiendo puestos en alcaldías, institutos o gobernaciones, sino atrayendo la empresa privada.

E.N.D.: ¿Qué otros temas que le preocupan del Tolima?

J.P.R.: Dentro de los grandes pilares del Centro Democrático está la seguridad, entonces tenemos que luchar en ese sentido. Hay una guerra de microtráfico grandísima en municipios como Espinal, Guamo y otros más donde hay vendettas entre pandillas.

Por otro lado, el Tolima debe apostarle con seriedad al tema turístico, que es un gran desarrollador de la economía de cualquier municipio y puede representar unos ingresos importantes. En lugares como Ambalema, Mariquita, Herveo o Villahermosa, que cuentan con riqueza ambiental, hay que mirar cómo los potenciamos.

E.N.D.: ¿Cual sería su compromiso para impulsar la terminación del Triángulo del Tolima y ayudar al hospital Federico Lleras?

J.P.R.: Una deuda del Estado con el Tolima es la terminación del Triángulo del Sur, una obra que se está dañando, pero que tenemos que luchar por sacarlo adelante porque es una necesidad apremiante para los agricultores, quienes, en medio de necesidad económica y los cambios climáticos, continúan trabajando. Por ejemplo, en Natagaima, con temperaturas de hasta 43 grados centígrados cómo se sostiene un cultivo.

Por otro lado, pienso que la Universidad del Tolima y el hospital Federico Lleras son sagrados para el departamento y, por tanto, es importante fortalecerlos con apoyo estatal, generar recursos, aplicar planes de reestructuración y evitar que se vuelvan fortines políticos.

¿Qué pasó con el ‘gómezgallismo’?

E.N.D.: Usted hizo parte del grupo político del difunto Luis Humberto Gómez Gallo. Con su desaparición, quedó como la sensación de que esta organización se extinguió o se plegó al ‘barretismo’. ¿Le genera nostalgia eso?



J.P.R.: He conocido a todos los políticos conservadores del Tolima, algunos de ellos hombres muy carismáticos, pero Luis Humberto Gómez Gallo fue alguien que siempre recibía a la gente con mucho amor y aprecio. Siempre tenía un minuto para la persona y si no podía cumplirle, se lo decía con franqueza.



Me gustó de él que no impuso a su hermana, teniendo una fuerza electoral para que fuera candidata al Senado. Él tenía claro que esto no tenía que ser una famiempresa, sino que había que desarrollar nuevos liderazgos.



Cometió errores como cualquier ser humano, pero fueron muy pequeños. Así que la historia tendrá que reconocerle como un gran hombre, que trascendió la provincia y se consolidó como una figura nacional, como lo lograron también Carlos García, Alberto Santofimio, Guillermo Angulo y Alfonso Jaramillo Salazar. Dios quiera que nuestros parlamentarios alcancen esa altura para que traigan desarrollo.



E.N.D.: ¿Y cómo los ve hasta ahora?



J.P.R.: He visto que, por ejemplo, el representante Ricardo Ferro ha hablado mucho de valorización y José Élver Hernández está hablando de la vía Cambao - Manizales, pero tenemos que decirles a todos ellos que tenemos que luchar por los escenarios deportivos y que el Gobierno nacional nos garantice esos recursos de Coldeportes.



E.N.D.: Pero la impresión que quedó en las pasadas elecciones parlamentarias fue que buena parte del ‘gómezgallismo’, cuyo legado está representado en José Élver Hernández, se plegó finalmente al ‘barretismo’...



J.P.R.: No. Un día después de condecorarlo en Fedearroz, le dije a José Élver que no estaba de acuerdo con su apoyo a Barreto, porque la independencia del conservatismo eramos nosotros. Él me dijo que no quería dejar perder el senado conservador, cosa que le respeto, y fue cuando le dije que aceptaba la invitación del presidente Uribe para llevar conservadores independientes a la lista del Centro Democrático.



Le dije que no iba a buscar ningún voto de nuestros amigos en común para afectar su candidatura a la Cámara y que yo iba a buscar nuevos caminos para apoyar a Arcesio Perdomo a la Cámara.



Al día siguiente de las elecciones, al haber ganado, en una entrevista radial le dijeron que Óscar Barreto había sacado tres parlamentarios sumándolo a él. Ahí fue donde tomó distancia del ‘barretismo’ y demostró que sí es del ‘gómezgallismo’, al decir que siendo independiente ayudó a alegir al senador Barreto. Con José Élver tengo una muy buena relación.