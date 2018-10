Foro sobre sostenibilidad de la industria arrocera se posterga

21 Oct 2018 - 3:01am

El foro ‘La sostenibilidad de la industria arrocera colombiana’, inicialmente programado para el próximo 26 de octubre, es un evento que ha causado gran interés y expectativa en los diferentes actores que están relacionados con la producción de arroz, que consideraron este espacio el ideal para debatir sobre el panorama actual, los retos y las oportunidades de la industria arrocera colombiana, a propósito de la desgravación progresiva del arancel en las importaciones de arroz proveniente de Estados Unidos a partir del 2019.

Sin embargo, esta semana la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), agremiación fundamental del sector, en cabeza de su gerente General, Rafael Hernández, informó su imposibilidad de asistir al foro debido a compromisos gremiales, “no obstante de la importancia del evento, debo excusarme de participar como quiera que Fedearroz viene organizando para el 22 de noviembre la Reunión Técnica y el Encuentro Nacional de Presidentes de Comité, evento que nos exige un gran compromiso de tiempo”, manifestó en una misiva.

Teniendo en cuenta la importancia del papel que juega Fedearroz en la cadena productiva del arroz como representante de miles de agricultores, y a pesar de la confirmación de otros actores del sector arrocero al foro, el periódico de los tolimenses EL NUEVO DÍA, que organiza el evento en alianza con varios medios asociados, determinó aplazar ‘La sostenibilidad de la industria arrocera colombiana’, del próximo 26 de octubre, al primer trimestre del próximo año.

De acuerdo con el gerente de EL NUEVO DÍA, Miguel Ángel Villarraga, se decidió mover la fecha del foro, debido a que Fedearroz tiene un rol imprescindible dentro de la cadena productiva arrocera, así como lo tiene la industria y otros actores que la componen.

“Cuando se organizó el evento se hizo con el objetivo de que se debatiera, desde todas las perspectivas, el panorama de la industria arrocera teniendo en cuenta la coyuntura del mercado y los acuerdos comerciales. Un foro en el que se traten estos temas, y no haya presencia de la cabeza visible de Fedearroz, gremio que representa a los agricultores, no mostraría todas las visiones, ni tendría el equilibrio que buscamos”, señaló Villarraga, quien anticipó que con la reprogramación del evento, la agenda del foro no será de mediodía, sino de jornada completa.

Asimismo, Rafael Hernández comunicó que: “Teniendo en cuenta los temas expuestos por ustedes, proponemos que el foro se posponga aprovechando la oportunidad que da el tiempo para que su realización tenga un impacto nacional. Desde ya reiteramos el apoyo y participación de Fedearroz”, comunicó Rafael Hernández.

Se espera que con el cambio de fecha, el foro tenga mayor alcance y despliegue, ya que además de contar con la participación de representantes gremiales, y el gobierno nacional en cabeza de los Ministerios de Agricultura, de Comercio, Industria y Turismo, de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Banco Agrario, se contaría con la presencia de todos los medios de comunicación del orden nacional y regional.

“Ideal sería, que para el día de realización de nuestro evento, existieran puntos de encuentro entre los agricultores y los industriales, en temas como los distritos de riego y reservorios, los sistemas de información, el desarrollo de semillas, el acceso a créditos bancarios, maquinaria y tecnología, entre otros, para así mismo ser eficaces en las peticiones al Gobierno central”, concluyó el gerente de EL NUEVO DÍA.