Se intensifica la tensión por el cierre de Mercacentro de la calle 37 con carrera 5a

23 Oct 2018 - 3:01am

Un gran número de empleados y clientes de la cadena de supermercados Mercacentro, puntualmente el número 13, ubicado en el edificio Lima sobre la carrera Quinta con calle 37, realizaron un plantón frente a las instalaciones de este establecimiento para exigir su reapertura.

Recordemos que el pasado 11 de octubre se emitió un documento de la Secretaría de Planeación que decía que este establecimiento comercial no contaba con la licencia de adecuación al cambio de uso del suelo e incumplía con las normas particulares en el reglamento de propiedad horizontal y por lo tanto no podía seguir funcionando.

Esta decisión desató todo tipo de reacciones, empleados y directivas han expresado su opinión frente a esta situación, los residentes del edificio Lima han mantenido su postura frente a los hechos e incluso el mandatario local, Guillermo Alfonso Jaramillo, sostuvo su deber de cumplir con la ley.

Afectaciones

De ser inminente el cierre de este establecimiento comercial en este punto de la ciudad, se estarían viendo afectados 22 empleados directos del almacén y cerca de 200 personas de manera indirecta.

Frente al motivo del plantón, empleados y clientes salieron a decir que era una iniciativa propia y que defendían a una cadena de supermercados que contribuye a la región.

“Estamos haciendo una protesta por el no cierre del Mercacentro número 13, el único 24 horas de la ciudad, estamos reunidos porque se ven afectadas 22 personas que por lo general tienen un núcleo de 4 a 5 personas, estamos cerca de 70, 80 personas con el apoyo de los clientes.

“Queremos que la ciudadanía se entere del atropello que está teniendo con nosotros el señor Héctor Gordillo, todo lo contrario a lo que hace Mercacentro, que es un generador de empleo y que da muchos sustentos a muchas familias”, manifestó Óscar Rondón, administrador de este almacén.

Paralelo al plantón, los empleados se encontraban recogiendo firmas en el sector con el fin de hacerlas llegar a la Administración municipal para dar a conocer ante este despacho que la decisión no solo se convertía en un tema de la empresa, sino de la comunidad. Frente al hecho también se expresaron personas que transitaban el sector y se enteraron de la problemática.

“Estamos demostrando nuestra solidaridad, no pueden cerrar el almacén solo porque al dueño del edificio se le da la gana”, aseguró José Corredor, cliente del almacén.

Las directivas de Mercacentro por su parte se han manifestado mediante un comunicado en donde expresan se violó el debido proceso, además por parte de Luz Marina Alvarado, gerente Comercial de la cadena de supermercados, se conoció que se apeló la decisión.

“Se ha violado claramente el debido proceso en el marco de una acción administrativa relacionada con la propiedad horizontal, siendo arrendatarios de buena fe y cuyo uso de suelo es de carácter comercial, razón por la cual le compete al Consejo de Administración del edificio y a los propietarios del local comercial, dar solución a esta situación”, sostuvo Mercacentro por medio de un comunicado.

Alvarado, por su parte, sostuvo, que en ningún momento se ha conocido un documento formal por parte de los residentes del edificio Lima que les permita conocer la situación y darle solución, además señaló que temas como el cargue y descargue de mercancía y el consumo de licor en áreas públicas se convierte en un tema de ciudad, agregó, que si el tema de uso de suelos no estaba para ese tipo de establecimientos cómo antes funcionaron locales de tipo comercial allí.

“En ningún momento hemos recibido por parte de los residentes algún tipo de información, son mal interpretaciones, no entendemos si solo su uso es para restaurantes ¿cómo operó allí una droguería y una venta de electrodomésticos?

“Es un tema de ciudad, el tema de cargue y descargue es un tema en todos los locales comerciales de Ibagué, no es un tema solo de Mercacentro”, expresó la Gerente Comercial.

Alvarado lamentó las declaraciones del Alcalde de Ibagué, pues asegura que siempre han sido cumplidores de la norma en los temas que corresponden .

“Pensamos que con la administración se tenía buena relación, pero me preocupa que no se esté dando el debido proceso y que se generen comentarios sin esperar a que haya un fallo, nunca hemos sabido formalmente qué dicen los vecinos.

“Espero que nuestro Alcalde sea una persona sensata y coherente y que revise bien los temas”, añadió Alvarado.

Respuesta de entidades estatales

Frente a la situación el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, se refirió el día de ayer al cierre de este establecimiento comercial e indicó que el solo es cumplidor de la ley, sostuvo que: “La ley es para todos, no solamente para los de ruana”.

“Tengo que cumplir con la ley, me toca cerrar lo que tengo que cerrar, no importa de quién sea, puede ser de Donald Trump, no me importa, puede ser del hombre más rico del mundo, no importa, lo cierro, toca hacerlo”, señaló el burgomaestre.

Además, sostuvo que son varias las quejas que han aburrido a los residentes del edificio, hecho por el cual presentaron una querella.

“Los dueños del edificio presentaron una querella, clara y definida. El local está destinado para un restaurante y no podía ser un supermercado”, manifestó.

Por su parte, contrario a las declaraciones dadas por el Alcalde, el gobernador Óscar Barreto Quiroga, usó su cuenta de Twitter para brindar su apoyo a Mercacentro y pidió se revise esta delicada situación.

“Respetuosamente, bajo el amparo constitucional y legal pido a las autoridades respectivas revisar el cierre de Mercacentro de la 37 con 5a.

“Debemos garantizar, apoyar y fomentar la empresa que crea empleo y aporta desarrollo regional”, fue lo que señaló el Gobernador.

Otra entidad que sumó su voz de apoyo frente a la situación de Mercacentro fue Fenalco, a través de Óscar Díaz, director ejecutivo de Fenalco Tolima, quien resaltó como lamentable la afectación que se da a esta empresa; a pesar de que se comprende el tema por el uso del suelo, dice que desfavorece los índices de desempleo en Ibagué, que ocupa el quinto puesto nacional.

“Mercacentro genera mayor empleabilidad a los ibaguereños y municipios donde tiene sucursales, es lamentable que el Gobierno municipal afecte el normal desarrollo del punto de la 37 con Quinta (...) la situación más grave es por el desempleo que se genera”, expresó Díaz.

También se conoció un documento donde el diputado del partido Centro Democrático, Milton Restrepo, hace un llamado a la Ministra del Trabajo, Alicia Arango Olmos, frente a estos hechos y solicita una intervención frente a las decisiones tomadas por la Alcaldía de Ibagué.

“Los tolimenses tuvimos que presenciar una vez más cómo las equivocadas decisiones de la Administración municipal de Ibagué intentan nuevamente no solo atemorizar a nuestra clase empresarial, sino adelantar acciones que han conllevado se agudice la crisis de nuestra ciudad sumida en el desempleo.

“Acudimos a usted señora Ministra para que desde su competencia se adopten decisiones urgentes e inmediatas y poder evitar esta crisis social”, es lo que se lee en el documento firmado por el diputado y radicado el día de ayer.

¿Qué dicen los residentes del edificio Lima?

Héctor Gordillo, residente del edificio y una de las personas que ha abanderado este proceso y seguido de cerca la situación aseguró que está es una medida que se toma luego de sentir vulnerada la tranquilidad en sus viviendas.

“Nosotros, residentes del edificio Lima, presentamos una querella, porque nuestros derechos fueron vulnerados, en el documento estamos firmando 12 residentes del edificio.

“Nuestra vivienda cambió totalmente, recurrimos a las autoridades y se aplicó la ley de unos vecinos que viven en un edificio y sienten perturbada su tranquilidad”, indicó Gordillo.

Además, ratificó que si bien él es una de las personas vinculadas en ese documento, esta es una acción en grupo y que entre todos están defendiendo su tranquilidad, todo bajo los efectos de la ley.

“No soy yo solo, estamos defendiendo la vivienda y la ciudad, nuestra ciudad tiene que ser limpia de la gente poderosa.

“En ningún momento tuve una expresión de felicidad y nunca he hablado de nadie, solo estoy pidiendo se respete mi vivienda en la ley, nunca me he expresado mal de Mercacentro, ni de nadie”, expresó Gordillo.

Héctor Gordillo aseguró que siente su seguridad vulnerada, ya que recibió amenazas por parte de una persona que portaba el uniforme de esta cadena de supermercados.

“Mi vida fue amenazada de muerte por uno de los empleados de Mercacentro Express, delante de Luz Marina, hija del dueño de Mercacentro aclaré que suponía no venía de la familia Alvarado, pero que era un subalterno de ellos, con uniforme de ellos”, indicó Héctor Gordillo.

Gordillo agregó que es una pena la situación de los empleados de Mercacentro, pero que son medidas que se debieron tomar antes de incumplir con lo que establece la ley y que frente al hecho, no es él quien toma la decisión.

“Yo no hice el sellamiento, fue la Policía (...) la inspectora tendrá que ratificar la acción de la Policía, igualmente si vuelven a abrir yo igualmente solicitó que se cumpla la ley”, indicó.

Dato

