Brigada de salud benefició a los habitantes de la vereda La Caima en zona rural de Alvarado

31 Oct 2018 - 3:01am

para brindar asistencia y asesoría a través una brigada de salud en la vereda La Caima de Alvarado.

El pasado sábado 27 de octubre, cerca de 20 personas de diferentes lugares de este apartado corregimiento se desplazaron desde cada una de sus fincas con el fin de conocer cómo se encontraba su estado de salud.

La Institución Educativa General Enrique Caicedo, en la sede La Caima, ubicada en zona de cordillera, fue el lugar elegido como punto de encuentro para que las personas hicieran parte de esta iniciativa.

Bertulfo Pérez, rector de esta Institución Educativa, resaltó la labor de estos profesionales de la salud, así como del docente, que se comprometió a brindar apoyo a esta actividad.

“La campaña es importante porque presta un beneficio a la comunidad, qué bueno que esto se hiciera en varias comunidades que tienen ese tipo de necesidades”, señaló Pérez.

En esta brigada que contó con la participación de adultos mayores, niños y mujeres embarazadas, se pudo hacer una valoración y diagnóstico de diferentes enfermedades que aquejan a la comunidad.

“Nos encontramos con enfermedades particulares, en la actividad pudimos encontrar personas con hipertensión, diabetes, niños con desnutrición e incluso una mujer que con 36 semanas de embarazo no se había realizado ninguna ecografía o control prenatal”, sostuvo Nadya Murillo, médico vinculada a la brigada.

Esta profesional de la salud destacó que son jornadas que llenan todas las expectativas, a pesar de lo complicado que se convierte llegar hasta a estos apartados lugares, pero que es una de las razones por las que se hace parte de este tipo de iniciativas.

“Hay ciertas veredas donde la gente no tiene fácil acceso o fácil desplazamiento para los servicios médicos y decidimos hacerlos por ese motivo, porque hay gente que no tiene facilidad, no tiene EPS o no tiene cómo desplazarse”, indicó Murillo.