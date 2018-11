Estudiantes podrán promocionar el Tolima a través de revista de turismo

El turismo del Tolima, se ha robado la atención de diferentes partes del mundo, su biodiversidad y variedad de pisos térmicos son un atractivo para personas que vienen de diferentes partes del mundo.

10 Nov 2018 - 3:01am

Eso asegura Nilo Escolar, un Alemán, experto en turismo y con raíces colombianas, que ha decidido dar a conocer lo mejor de Latinoamérica a través de ‘Travel Posting’, una revista digital que logra llegar a 195 países y colonias de Europa.

Según Escolar, la cercanía a Colombia siempre ha estado presente gracias a su madre oriunda de este país; sin embargo, luego de conocer diferentes partes sintió la necesidad de dar a conocer ciudades intermedias que no son tan importantes en referencia de turismo y que son dignas de visitar.

“Colombia es uno de los países a los que mayor interés le he demostrado por mi cercanía y me duele el hecho de que a nivel internacional solamente aparezcan las ciudades más grandes, a pesar de que acá en el Tolima tengan una gran variedad (...) no conocen el Tolima, ni el hermoso Cañón que tienen acá (...) nos hemos dedicado a darle la prioridad en la revista a Colombia y mostrar en Europa la belleza, los encantos, la biodiversidad y el calor humano que acá tienen”, indicó Escolar.

Por eso, como forma de promover el desarrollo de la región, ha decidido emprender un proyecto con universidades del departamento, con el fin de que sean sus propios habitantes los que logren destacar las características del Tolima.

“La idea es crear proyectos para que las universidades se involucren, para mí los estudiantes tienen la facilidad de hablar de primera mano de lo que tienen y pueden plasmarlo en artículos, para que luego con nuestra ayuda se puedan promocionar a nivel internacional a fin de que el Tolima e Ibagué, tengan una proyección mucho más fuerte”, sostuvo Escolar.

Se espera que estos escritos sean retratados en la revista de manera gratuita, dejando este importante espacio para el aporte y la proyección internacional desde las universidades.