Continúa el debate por instalación de reductores de velocidad en la ciudad

14 Nov 2018 - 3:01am

Las opiniones siguen divididas en la ciudadanía de la capital musical con relación a la instalación de reductores de velocidad en diferentes sectores de alto flujo y gran importancia vial en la ciudad.

Según la Secretaría de Tránsito, esta medida se toma con el fin de prevenir el riesgo de accidentes, por lo tanto se emprendió esta iniciativa en los lugares donde se ha visto involucrada la integridad física de la comunidad en general.

Sin embargo, se ha desatado el debate entre quienes consideran aceptable la medida al mitigar el riesgo sobre todo en los peatones, y entre quienes creen que esto solo congestionará más la ciudad, particularmente en horas pico.

Este mismo tema se ha trasladado a redes sociales donde el mismo secretario de Tránsito, Alexis Mahecha, dio sus razones frente a la instalación de estos reductores, alegando que su principal función es proteger la vida del peatón, y también dio respuesta a los que señalan que desencadenará mayor accidentalidad

“La razón de los reductores es privilegiar la vida de los peatones, el motociclista se cae o por exceso de velocidad o por impericia en el manejo, ¿Si el reductor hubiera sido un peatón? ¿Qué hubiera sucedido? Vamos en el cuarto puesto de disminución en muertos en accidentes de tránsito”, sostuvo Mahecha en su cuenta de Twitter.

Hasta el momento más de 400 metros lineales de reductores de velocidad fueron instalados por parte de la Secretaría de Tránsito durante los últimos días, a través de un contrato avaluado en $760 millones de pesos con la empresa Insevial S.A.S.

Voces de respaldo

Frente al hecho y en general las personas que recogen niños en zonas escolares de la ciudad, sintieron un alivio con la medida, pues algunos señalaron que en horas pico la situación es bastante complicada y deben esperar varios minutos para cruzar la avenida, pues los conductores muy pocas veces ceden el paso al peatón.

“Es una medida muy buena, porque descongestiona la vía y es bastante segura, muchas veces los niños que cruzan no se percatan y esta medida hace frenar los vehículos un poco”, señaló una de las personas que lleva sus niños a una Institución Educativa del sector.

Otra persona que se moviliza en motocicleta también dio su aporte positivo a la medida de la Secretaría de Tránsito. “La medida es perfecta en zonas escolares y en los barrios porque hay muchos niños por la mayoría de estos sectores, además mejora la movilidad”, indicó este ciudadano.

En contra

Una opinión diferente es la que tiene otra gran parte de los conductores de la ciudad, quienes señalan que estos reductores solo hacen que se deteriore el vehículo, se incremente el recorrido y se congestione la ciudad, además señalan que hay algunos sin ninguna funcionalidad pues están a pocos metros del semáforo, como el reductor que está en la calle 37 con avenida Ambalá.

“Esta medida está mal, porque se acaba con la máquina, con el carro, eso no se necesita, vamos es en cámara lenta”, indicó un conductor.

“Afectan la movilidad (...) a nosotros nos dan un tiempo para marcar y estos reductores nos generan más tiempo”, sostuvo un conductor de servicio público.

Mejores medidas

Otra parte de la comunidad aplaudió esta iniciativa, sin embargo, aseguró que no todos los reductores están debidamente ubicados, sobre todo en la carrera Quinta, que es una artería principal de la movilidad de la ciudad, también señalaron que si bien esto reduce accidentes, son señales de tránsito que no tienen mucha durabilidad, por lo que no es una medida a largo plazo.