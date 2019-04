Polémica por anulación de elección de Robledo

26 Abr 2019 - 3:01am

Una controversia jurídica ha suscitado en el entorno político del país la decisión del Consejo de Estado de declarar la nulidad de la elección de Ángela María Robledo como Representante a la Cámara, por doble militancia.

Mientras algunos consideran que el fallo del alto tribunal estuvo ajustado a la Ley, otros insisten en que la determinación es un ataque a la oposición en Colombia.

El fallo

Con tres votos a favor y uno en contra, la Sección Quinta del Consejo de Estado decidió anular la elección de Ángela María Robledo por doble militancia, al comprobar que Robledo renunció a su curul y al partido Alianza Verde el 16 de marzo de 2018, para aspirar como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro por el grupo significativo Colombia Humana, en los comicios presidenciales de mayo de ese mismo año.

Según la ley 1475, quien no renuncie doce meses antes a la militancia de un partido para aspirar por otra colectividad política incurre en doble militancia.

De acuerdo con el Consejo de Estado “no hay ninguna razón válida para evadir la norma de doble militancia. Esta aplica para todas las personas sin excepción”.

La determinación del alto tribunal es de única instancia por lo que no hay posibilidad de ser apelada.

“Golpe a la democracia”

Según la excongresista Ángela María Robledo la determinación de la Comisión Quinta de anular su elección como Representante a la Cámara, es un golpe en contra de la democracia y contra la oposición.

“El Consejo de Estado le quita una curul no a Ángela María Robledo, se la quita a la democracia y se la quita a la oposición. Respetamos al Consejo de Estado y la institucionalidad, pero nos preguntamos por qué nos han negado ser partido político, por qué nos han negado garantías para la oposición y por qué ahora vienen por nuestras curules. Este es un golpe a la democracia, es un golpe a la oposición”, acotó Robledo Gómez.

La polémica

Aunque se mostraron respetuosos de la decisión judicial, militantes de Colombia Humana y líderes políticos cercanos a la excongresista, cuestionaron la imparcialidad del fallo de la Comisión Quinta contra Ángela Robledo, toda vez, que semanas atrás esa misma Sección determinó archivar un proceso similar contra la hoy vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez.

“El Consejo de Estado debería sentenciar de una vez que elimina la oposición en Colombia. Con un rasero absuelve a Martha Lucía Ramírez y con otro le quita la curul que la Constitución y el derecho a la oposición le dio a Ángela María Robledo. Ahórrense las “legales maneras”!”, trinó la candidata a la Alcaldía de Bogotá, Claudia López.

En el mismo sentido se pronunció el senador y líder de Colombia Humana, Gustavo Petro, al señalar que la pérdida de la curul de su exfórmula presidencial se suma a otra decisión en contra del Grupo Significativo que él representa.

“Quitar la curul de Ángela María Robledo es una lamentable decisión del Consejo de Estado que aún así respetamos. No permitieron la personería jurídica de la Colombia Humana, no permitieron la garantía del estatuto de oposición y ahora se llevan las curules”, expresó el Senador de la oposición.

Sin reemplazo

Para el politólogo santandereano, Gerardo Martínez, debido a que la curul obtenida por Ángela Robledo en la Cámara de Representantes se dio por la aplicación del Estatuto de la Oposición más no por elección popular, no se puede aplicar ninguna norma electoral de sucesión, por lo que la curul queda sin representación para lo que resta del periodo.

“Este es un caso atípico, donde la curul no forma parte de las curules que se votan popularmente, sino que se obtiene por derecho por la aplicación del Estatuto de la Oposición. Ella, técnicamente no fue elegida por el voto popular, por lo que la curul desaparece en este periodo legislativo, porque no hay otra persona que la pueda reemplazar, como comúnmente sucede”, explicó Martínez.

Derechos políticos intactos

Del mismo modo, Gerardo Martínez consideró que a pesar de que el Consejo de Estado anuló su elección como Congresista, Ángela María Robledo no está inhabilitada para ser candidata en próximas contiendas electorales.

“No hay ninguna sanción en contra de Robledo. Es una situación mecánica donde ella no cumplió con los plazos establecidos por la Ley para no inhabilitarse en su intención de aspirar en las presidenciales por otro partido al que representaba. Por tal motivo, Ángela Robledo mantiene intactos sus derechos electorales, para aspirar a otros cargos si así lo desea”, concluyó el experto.