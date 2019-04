Controversia por propuesta de gasificación en Guamo

27 Abr 2019 - 3:01am

Un proyecto de gasificación en 24 veredas del Guamo que sería financiado en su totalidad por la Gobernación del Tolima, generó una fuerte polémica en esta población, pues mientras algunos señalan que el alcalde Jorge Enrique Mellado, se está oponiendo, el mandatario se defiende expresando que está esperando conocer la propuesta para dar la viabilidad y que no sería coincidencia que la inversión de la Administración seccional llegue justo en época preelectoral.

La propuesta

Según los presidentes de Junta de Acción Comunal existen dos proyectos: el de la Gobernación que promete entregar el servicio sin ningún costo de instalación para las familias y el de la Alcaldía que llega a cinco veredas y en el que los usuarios tendrían que hacer un aporte.

Juan Gutiérrez, presidente de la JAC de la vereda Pringamosal, contó que en su caso las distancias elevarían los costos en mano de obra, “por lo que sería difícil como usuario pagar eso, la mayoría son de escasos recursos económicos, estamos muy preocupados”.

Según Gutiérrez, la respuesta de la Administración municipal es que se desconoce el proyecto, información que es cuestionada, pues años atrás la misma Alcaldía habría entregado una propuesta a la Gobernación.

Ferney Calderón, presidente de la JAC de la vereda Jagualito Pueblo Nuevo, agregó que la comunidad requiere del servicio, pues en esta época existen varias personas afectadas por el humo tras cocinar con leña, “pues el costo que tiene una pipeta perjudica a los usuarios a lo que se le suma la tala de árboles para sacar los troncos”, en el caso de este sector son 286 familias las que se beneficiarían.

Y Jorge Mendoza, presidente de la JAC Pringamosal El Tuno, opinó que de por medio está la salud de los guamunos y que tampoco entiende el desconocimiento que indica tener la Alcaldía, pues este es un proyecto que “nació aquí en el Guamo (...) y hasta el momento el Alcalde no ha dado la viabilidad, ha entrado en una discusión personal y política”.

“Nunca nos hemos atravesado a nada"

En diálogo con EL NUEVO DÍA, el mandatario Jorge Enrique Mellado, señaló que algunas personas quieren empañar su nombre diciendo que él quiere impedir que la Administración seccional lleve recursos, “eso es totalmente falso, las veces que pude hablar con el Gobernador siempre estuvimos en total disponibilidad. (...) en 2017 radique el proyecto de gasificación a la Gobernación para ver si nos asignaban los recursos, en su momento no se pudo, era para 24 veredas y nos dijeron que era un monto alto, por lo que lo retiramos, y ahora faltando ocho meses para terminar los mandatos, pues es (fácil) que salga una persona a decir que no hemos hecho la tarea”. Añadió que el Guamo para el Gobierno departamental pareciera que “no existe”, pues propuso un proyecto para cámaras de seguridad y placas huellas, que no recibieron recursos. No obstante, no se atraviesa en los proyectos.

Explicó, que para dar la viabilidad necesita que la Gobernación entregue la propuesta, pues “no puedo dar una certificación sin conocer la financiación o cobertura, no podemos sacar certificación sin saber cómo se ejecutarán los recursos, eso es lo único que pido, nunca nos hemos atravesado en nada”. Comentó, que solo fue radicada una carta, documento que no cumple con la normatividad.

De su propuesta dijo que procedió a llevarlo a cinco veredas a través de un convenio con un privado en donde se subsidia un millón cien mil pesos y el usuario debe aportar $600 mil, estrategia que ha funcionado en varios municipios del Tolima. Y cuestionó que no se dio respaldo a la propuesta que entregó hace dos años, “cuando había tiempo suficiente”.