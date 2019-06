El amor: motor de quienes trabajan por el bienestar de los perros y gatos sin hogar

6 Jun 2019 - 3:01am

El cuidado de un perro o gato implica hacerse responsable de un ser vivo, que necesita más allá de los cuidados comunes, amor y dedicación por parte de sus dueños, y solo quienes en realidad valoran la vida de los animales saben lo que esto significa.

Es un panorama triste el ver deambular por las calles a los animales, que en muchos casos están maltratados, llevan viejas heridas y enfermedades que no han sanado. También, están los que son abandonados por sus dueños sin piedad alguna.

Pero la humanidad de algunas personas hace pie a esta problemática, ellos no ganan dinero a cambio de su labor, pero lo ganan todo cuando pueden salvar a un perro que ha sido atropellado, abandonado o simplemente rescatado de la calle, en su naturaleza está el hacer el bien aportando un granito de arena para cambiar la situación de muchos animales.

En esta edición algunos casos de personas y fundaciones para quienes la mayor recompensa es velar por el cuidado de los animales.

El Campito de Kathy

Katherine Revelo García, mercaderista y dibujante arquitectónica, es la persona que creó el refugio para perros ‘El Campito de Kathy’ y quien siempre ha estado a la cabeza de este; la fundación lleva cinco años trabajando en el rescate de animales en situación vulnerable.

‘Kathy’ trabajó muchos años en el sector comercial, pero cuando empezó su labor de rescatar caninos se dio cuenta que esta era realmente su vocación.

Cuando tenía ya 10 animales a su cuidado ‘Kathy’ como le dicen de cariño los animalistas dejó su trabajo y se dedicó de lleno a la fundación, en un principio cuidaba dos perritos, hoy en día vela por el bienestar de 64 caninos.

En el sitio recuperan a los animales que encuentran en la calle, los que han sido atropellados y los que nacieron sin hogar, para después del proceso de cuidado darlos en adopción, que es el objetivo final.

Una de las limitantes es que las personas no adoptan y muchas otras en vez de hacerse cargo de sus animales en la vejez o enfermedad, los llevan a la fundación sin tener en cuenta que el hogar es para perros de la calle y no para los que aún tienen un dueño, que por negligencia optan por abandonarlos.

“La invitación es a no comprar, sino a adoptar, lo más grandioso que puede haber es darle la oportunidad a un animal de que tenga un hogar (…) son agradecidos, limpios, agradecen cada cosa que uno les da, son muy amorosos”, expresa la animalista.

Todas las ayudas que recibe la fundación son voluntarias, así es como se mantiene y puede seguir ayudando a los animales.

Potencialmente Amorosos

La primera perra que rescató Laura Sánchez, que era de raza pitbull, la encontró con la cabeza quemada producto del contacto con pólvora, ella la salvó, pero a los dos meses se la robaron para sacarle cría, algo que impactó a la joven y la motivó a seguir trabajando por esta causa.

Potencialmente Amorosos es una iniciativa de varios jóvenes, liderada por Laura, estudiante de Comunicación Social, que desde el 2017 realiza esta labor por el amor que le tiene a los animales.

Los perros que rescata la fundación son entregados en adopción después de ser vacunados y esterilizados, más el proceso de recuperación en el caso de los que han sido maltratados. La fundación también realiza asesorías con los dueños de los animales de raza pitbull, perros que en muchas ocasiones son estigmatizados, siendo más propensos al maltrato animal por parte de los humanos. Para el proceso de rehabilitación los animales son llevados a un hogar ubicado en el Cañón del Combeima.

Bienestar Animal

Liza Cardozo es una contadora pública que lleva más de 12 años ayudando a través de Bienestar Animal, su fundación, a los perros y gatos que necesitan todo tipo de apoyo, desde medicamentos, operaciones y esterilización, que es su principal contribución para reducir la sobrepoblación.

La animalista también cuidaba de los animales en su casa y en la fundación, pero desde hace años dejó de hacerlo, porque dice que la mejor forma de ayudar es esterilizando.

Es así que la organización ofrece costos más bajos, porque entiende que a una fundación o personas que no tienen los recursos suficientes, les sería imposible costear diferentes tipos de operaciones que requieren los animales. Las jornadas de esterilización se realizan los miércoles y sábados en el barrio Las Palmas, manzana M casa 13. Desde que inició el proyecto, Liza no ha contado con ayuda financiera del Estado o programas en particular, siempre ha sido por medio de donaciones que ha mantenido su labor.

Una de las recomendaciones que hace la contadora es que las personas no se tomen a la ligera la compra o adopción de un animal, que lo hagan a consciencia y proyecten su vida a 15 o 20 años, que estarán compartiendo con sus mascotas.

Misión Animal Ibagué

La plataforma construida por Diana Linares en 2010, Misión Animal, gestiona recursos para lograr la adopción, esterilización y rescate de animales maltratados.

Diana identifica como una de las razones por las que hay sobrepoblación de animales la de la poca responsabilidad por parte de los tenedores, que abandonan a sus animales por no tener los recursos para mantenerlos, o no los esterilizan permitiendo que tengan muchas crías.

Hace doce años, Linares se enamoró de esta labor al encontrar un perro que se perdió, desde ahí empezó a trabajar con fundaciones hasta que desde su experiencia de mercaderista creó su propio grupo en redes sociales, como una forma más organizada de brindar apoyo a la comunidad animalista.

Diana también es administradora del Centro de Atención y Protección Animal de Ibagué (Capa), un programa de la Alcaldía que brinda atención a la fauna callejera en situación de vulnerabilidad. Desde esta iniciativa se han esterilizado cerca de ocho mil animales, un número grande menciona la animalista, pero que aún no representa una disminución significativa respecto a la problemática.

Capa tiene una unidad móvil para emergencias veterinarias, e igualmente se encuentra trabajando en conjunto con la Policía para combatir el maltrato animal.

María Yurany Vanegas Moreno

El amor por los animales motivó a María Yurany Vanegas Moreno, una estudiante de derecho de 26 años, a emprender la tarea de rescatar animales de la calle, labor que realiza hace seis años por cuenta propia.

En un cuaderno, Yurany ha registrado a 80 animales entre perros y gatos que ha dado en adopción, ella realiza esta tarea sin recibir nada a cambio, lo hace porque le nace y por el cariño que le retribuyen los animales.

El hogar de paso es su casa, allí hace la rehabilitación a todos los animales, los entrega esterilizados y desparasitados, además, hace un seguimiento muy juicioso de los perros que ha dado en adopción.

Para Yurany, conseguir los recursos es lo de menos, hace postres, realiza rifas, se ha hasta disfrazado, todo con el fin de poder seguir ayudando, inclusive fue mordida por un pitbull, el cual fue abandonado por su dueño, quien lo arrojó de una moto, ella lo cuidó por un año para luego darlo en adopción.

Es así que María divide su día a día entre practicar karate deporte que le ha dado réditos representando a la Universidad del Tolima, estudiando, y haciendo lo que más le gusta, salvar animales.

Dato

Todos los animalistas concuerdan en que debe existir más responsabilidad por parte del ciudadano, que este entienda que el cuidado de una vida animal es para toda la vida, y que la esterilización es la mejor forma de combatir la sobrepoblación animal, un fenómeno que afecta a la ciudad en general.

Dato

Laura estima que ha ayudado cerca de 200 perros, entre asesorías, rescate y rehabilitación.

Dato

El 16 de junio de 2019 en el centro comercial La Estación, terraza Fonda Ave María, El Campito De Kathy realizará una actividad social para recoger fondos. Para mayor información visite la fanpage de la fundación o cumuníquese al 312 340 25 92.

Frase

"Conciencia, responsabilidad y esterilización a temprana edad", Liza Cardozo.