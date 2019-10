En enero 'Lanzarán' a Álvaro Uribe al río Magdalena

28 Oct 2019 - 8:17pm

"Si me olvidaron digan de una vez, porque me amarro una piedra en la nuca y me tiro al río Magdalena", dijo el jefe del Centro Democrático en mayo de 2018.

Ahora, un día después de conocerse las cifras de las elecciones regionales, se fijó como el primero de enero y en Honda, la fecha para lanzar al expresidente Álvaro Uribe al Magdalena.

“El expresidente Álvaro Uribe Vélez, al ver cómo Colombia está despertando y lo está olvidando, se va a amarrar una piedra en la nuca y se lanzará al río Magdalena. Acompañémoslo en esta gesta patriótica”, dice en los detalles del evento.

De momento se desconoce si lanzarán un muñeco de Año Viejo, un maniquí o solamente fue la creación del evento.

Datos

En el Tolima, el candidato a la Gobernación Mauricio Pinto quedó tercero con solo 86.536 votos, 133.648 menos que el ganador y en la Alcaldía, Leonidas López fue la quinta votación con 20.859.

En el Departamento, donde el Centro Democrático logró una altísima votación a las presidenciales, solamente dos de los 47 municipios, tendrá un alcalde de esta colectividad.

El uribismo perdió además en las zonas que eran su fortín, pues perdieron la gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Córdoba y la de Caldas.

Luego de los malos resultados, el expresidente Álvaro Uribe fue contundente en reconocer su derrota: “Perdimos, reconozco la derrota con humildad. La lucha por la democracia no tiene fin”.