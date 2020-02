Denuncian que niño de dos años con peligrosa bacteria fue remitido a Bogotá de forma tardía

1 Feb 2020 - 9:01pm

El pequeño, proveniente de Guamo, venía siendo atendido en la Unidad Materno Infantil del Tolima durante los últimos dos meses por una infección que ya le ha comprometido sus extremidades.

El caso se conoció a través de Ancízar Rodríguez, veedor de la salud del Tolima, al indicar que a pesar del serio estado del menor, quien ya ha perdido dos de sus dedos, la EPS Asmet Salud EPS no había autorizado la remisión a la capital del país.

“Al niño se le empezó a oscurecer la piel y habiendo pasado dos meses, no ha tenido solución. Tan pronto conocimos el caso, no descansamos para ayudar a este infante y fuera remitido a un centro de tan alto nivel como el hospital Simón Bolívar. Este es un sistema perverso. Si no se protege integralmente a un niño, ahora imagínense a otras personas”, dijo.

Por su parte, Johana Aranda, secretaria de Salud municipal, indicó que el menor recibió el debido cuidado en la capital del Tolima, lo cual permitió mitigar la afectación en sus manos y pies. Según indicó, la remisión a otro centro asistencial no era apremiante en la medida que venía siendo atendido bajo el protocolo definido.

“El protocolo ejecutado fue el que se tenía que haber hecho aquí o en cualquier hospital del país. Lo que pasa es que la bacteria que presenta el niño es bastante compleja y hasta que se conozca la extensión del microorganismo, no se le puede hacer la cirugía. El procedimiento aplicado ha sido el adecuado”, indicó la funcionaria.

