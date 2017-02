â€˜Las sonrisas del cieloâ€™ piloteadas por chicos y jÃ³venes

‘Las sonrisas del cielo’ piloteadas por chicos y jóvenes

Aunque para muchos elevar cometas es juego de niños y jóvenes, el uso de estas ‘naves’ en sus inicios estuvo destinado a realizar desde actividades religiosas, artísticas y militares hasta científicas. Aprenda a hacer su cometa y disfrute del mes de los vientos.

16 Ago 2011 - 11:07pm

Figuras de colores que se mueven en distintas direcciones se observan en el cielo durante agosto, denominado el ‘Mes de las Cometas’, por los fuertes vientos que soplan en esta época del año.



Cientos de personas se desplazan hacia campos abiertos para elevar sus frágiles naves, convirtiéndose en el mejor plan de niños y jóvenes, principalmente para compartir con amigos y familiares.



En la capital tolimense, sitios como el cerro de Pan de Azúcar, las canchas de San Simón, el Parque Deportivo y centros recreacionales son frecuentados por los amantes de esta práctica, que, aunque parezca sencilla, implica algunos aspectos como el material y la construcción de la cometa, el manejo de la cuerda y la elevación en el momento oportuno, entre otros.



En el país se celebran varios eventos donde se exhiben y compiten en diferentes categorías las coloridas ‘aves’; sobresalen en el ámbito nacional el Festival del Viento y de las Cometas en Villa de Leyva y el Festival de Verano de Bogotá, en los cuales participan cometólogos conocidos como los ‘reyes de los cielos’, demostrando todas sus habilidades.



Un poco de historia

Se dice que la cometa, del griego komee, que significa cabellera, fue el primer antecedente del avión y que habría sido inventada en China hace más de dos mil 500 años. Alrededor de su origen se tejen varias leyendas, como la de un sombrero de bambú de un campesino que fue llevado por el viento; la vela de un navío o tal vez la obra del filósofo Mo Ti, que construyó una cometa con forma de ave que estuvo volando tres días como los pájaros.



La cometa en sus inicios fue utilizada como un ejercicio de meditación, en otros casos hacía parte de una ceremonia para ahuyentar espíritus malignos y así evitar que se alterara el descanso de los difuntos; posteriormente se le dio diferentes usos: como arte de pesca, le ataban un anzuelo y la echaban a volar sobre el mar; en actividades militares, para dar señales en campo de batallas o medir distancias; en el ámbito de la ciencia, contribuyó para que Benjamín Franklin hiciera estudios de la electricidad, dando paso a la invención del pararrayos, e incluso otras de sus aplicaciones han sido con fines publicitarios, para elevar carteles o anuncios.



En la actualidad, elevar una cometa es instrumento de diversión, sinónimo de libertad y el anhelo de querer volar. Tanto así que en países de Asia, como Japón y en la India, existen torneos y festivales en los que se organizan peleas de cometas (lograr derribarla), ya sea entre equipos o individuales. En otras partes del mundo, especialmente en Occidente, son utilizadas como deporte acrobático con sus respectivos reglamentos en campeonatos y festivales.



La elaboración

Así como los usos de las cometas han cambiado, los materiales y elaboración de las mismas también se ha modificado. ¿Quién no recuerda haberse reunido con los amigos para fabricar sus vistosas naves en papel seda y una larga cola sujetadas a dos tiras de caña cruzadas? Hoy por hoy están hechas de material plástico o tela impermeable con diversos diseños y es muy fácil adquirirlas en el mercado.



Sin embargo, hay quienes prefieren continuar con la tradición de fabricarlas de acuerdo con sus gustos, creando diseños originales. En EL NUEVO DÍA les enseñamos cómo hacer una cometa para que disfrute el ‘Mes de los vientos’.



Elaboración de la cometa

Materiales

- Una bolsa de plástico.

- Dos palos finos de madera o bambú.

- Cuerda.

- Cinta adhesiva fuerte.

- Cordel para cometas.

- Una bobina o mango.

- Pintura acrílica.

- Un pincel.



1- De la bolsa plástica corte una forma aproximadamente cuadrada siendo dos lados más grandes que los otros dos.

2- Corte los palos del mismo tamaño que la cometa. Para armar la estructura de la cometa, cruce los palos y átelos en el centro.

3- Luego de hacer la estructura, péguela con cinta adhesiva en la cometa. Voltee la cometa y ponga un trozo de cinta adhesiva justo en la cruz de la estructura. De esta forma el plástico estará protegido para cuando pase el cordel.

4- Enseguida, corte un trozo de cordel para cometas, el doble de tamaño que la altura de la cometa. Cosa o pase un extremo del cordel por la parte frontal de la cometa y enrolle varias veces el centro de la estructura y vuelva a pasarlo por delante. Ate fuertemente. Esto es la brida.

5- Voltee la cometa. Pase el otro extremo de la cuerda por la parte inferior de la cometa y estire con cuidado hasta que quede tenso.

6- Ate el cordel volador a la brida, un poco más arriba del centro, ajustándolo cuando pruebe la cometa.

7- Ahora decore la cometa. Puede usar agua con detergente para que la pintura se seque mejor en el plástico.

8- No olvide hacerle la cola, porque es la que da estabilidad a la cometa. Puede elaborarse con plástico, cinco veces la altura de la cometa, y disfrute del vuelo.



Recuerde...

Nunca eleve una cometa cerca de postes y líneas de electricidad.

No use materiales o cordones de metal en la cometa. Eso podría atraer la electricidad.

Utilice hilo de pescar o especial para volar la cometa.

Si la cometa se queda atrapada en un árbol o poste, no intente desenredarla.

Evite volar su cometa cerca de carreteras o pistas o cuando esté lloviendo o haciendo tormenta.