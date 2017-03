¿Cómo tomar las decisiones más importantes de la vida?

Elegir el camino correcto es una tarea dispendiosa cuando no existe claridad de los planes, proyecciones y gustos. No deje su futuro en manos de terceros, tenga la capacidad de decir no y seguir delante.

14 Ene 2016 - 5:01am

La relación con los padres, elegir una carrera universitaria, entrar en un noviazgo, tomar alcohol o consumir drogas son aspectos que marcan la vida de todos los seres humanos, pero está en cada quien seguir adelante con sus propósitos o ‘irse por la borda’ en un momento irreflexivo. Decir sí, no, más adelante, no estoy de acuerdo o no quiero, son respuestas a esas múltiples decisiones a la que se ven enfrentados diariamente los seres humanos. Siempre habrá preguntas o circunstancias que lo lleven a pensar qué camino escoger. Lo importante acá es saber que cuando llega la juventud, se está en el punto en que cualquier alternativa que opte puede ser decisiva para toda su vida, y estamos hablando de elecciones importantes como: carrera profesional, el tipo de amistades que tendrá, la relación que poseerá con sus padres, si tendrá novio o novia, si querrá experimentar con drogas, entre otras definiciones importantes. Si lo que no desea es que su vida esté cargada de arrepentimientos, malos momentos y decisiones mal tomadas, tenga en cuenta que antes de dar cualquier respuesta, usted está en el derecho de hacer un alto en el camino y pensar en los planes que desea a corto y largo plazo. ¿Cómo definirlo? En el portal Psicoterapeutas.com, José Antonio García Higuera, miembro de esta red de salud, plantea algunas definiciones que le ayudarán a tomar una decisión correcta frente a una situación importante. * Decisiones: Es una combinación de conductas, hechos, sucesos que se componen de acciones, alternativas o consecuencias. Cada decisión trae un resultado. * Resultado: Este puede variar, dependiendo de la acción que se haya ejercido, puede ser positivo o negativo. Para que camine por buen camino es necesario equilibrar las múltiples opciones, e irse por la mejor alternativa. * Consecuencias: Son reacciones que se pueden evaluar en término de lo bueno o lo malo, ganancia o pérdida, esto asociado al resultado. * Incertidumbre: es el juicio de valor que le pone cada uno, está relacionado con el miedo a perder, pero con las ganas de saber que todo saldrá como estaba estipulado. *Preferencia: dependiendo de los gustos existirán esas cosas que llamen más la atención ante otras. Son esas posibilidades que inspiran confianza o pasión. *Juicio: son los componentes del proceso que lleva a la decisión que se refiere a valorar, querer, inferir o ambicionar y estos dependerán de los resultados obtenidos después de haber obtenido un resultado de esa decisión. Luz Elena de La Rosa Puello, Psicóloga ¿Cómo deben tomarse esas decisiones importantes que definen el futuro de los jóvenes? “Ante las decisiones valiosas y trascendentales se prueba la capacidad de elegir una acción entre varias alternativas, se pone a prueba la real actitud frente a la vida. Al decidir, se está asumiendo el compromiso con los resultados que se desean alcanzar, buscando siempre un estilo de vida íntegro, armónico y de calidad, teniendo en cuenta la importancia del presente y su influencia en el futuro; por lo tanto, se requiere contemplar la situación como una oportunidad para lograr el bienestar y la construcción de la autorrealización en los diferentes campos de actividad y en las relaciones interpersonales”. ¿Qué hacer frente a las dudas? “Las dudas, los bloqueos, son inherentes al desarrollo humano; a la ‘decidofobia’ o miedo a la toma de decisiones debe anteponérsele el coraje, la actitud determinante, la propuesta de aprender del acto fallido si así llegase a suceder. El desafío consiste en darle más relevancia a la acción que a los pensamientos negativos; la duda puede derivar del grado de autoestima o de falta de confianza en sí mismo; los bloqueos psicológicos acaban por causar prejuicios y hábitos que limitan las posibilidades al logro de objetivos”. ¿A quiénes se les debe pedir un consejo o recomendación? “Existen diferentes fuentes de ayuda para la resolución de estos casos, entre ellas, la ayuda psicológica que aporta conocimientos y herramientas para contribuir al crecimiento personal estable, a partir de la interacción con el medio y el funcionamiento individual fortaleciendo su capacidad de tomar sus propias decisiones para su sano desarrollo y autorrealización”.