Relación madre e hija adolescente

Según los expertos, las claves para una buena relación madre e hija son: paciencia, no competencia, controlar los cambios de humor, saber escuchar y pasar tiempo juntas.

28 Dic 2016 - 3:45pm

La relación de las hijas adolescentes con sus madres es una de las más complejas que se viven a lo largo de la vida. Hay casos en los que todo va bien y no se presentan problemas, pero eso no es lo habitual. Generalmente madres e hijas viven durante esa etapa momentos de tensión, discusiones continúas y enfrentamientos.

Es frecuente escuchar a las adolescentes decir que cuando eran niñas todo fue perfecto entre las dos. Se llevaban bien, charlaban y había confianza en la relación pero al llegar la adolescencia, las madres cambiaron radicalmente su forma de relacionarse con ellas y comenzaron a surgir los problemas.

Para la psicóloga María Hernández Cabarique, “las razones son varias y complejas y no provienen solo del paso por la difícil adolescencia de las hijas, sino también de la etapa de su vida en la que están las madres. Lo primero que hay que saber sobre esta difícil relación es que no tiene por qué ser así de difícil. Pueden usarse estrategias para que las cosas funcionen de otra forma, para que la relación sea mejor”, puntualizó.

LA VOZ DEL EXPERTO

María Hernández Cabarique

Psicóloga

Para mejorar la relación entre madre e hija, lo primero que deben hacer las madres es entender qué es lo que está pasando, tanto lo que les sucede a sus hijas como, y más importante aún, lo que les está pasando a ellas mismas. La mayoría de las mujeres con hijas adolescentes tienen edades que están en la cincuentena. Y eso quiere decir que, casi todas ellas, están pasando en ese momento por la menopausia. Y la conjugación de adolescencia y menopausia es complicada. Las dos provocan alteraciones en el humor, casi siempre producen también temor e inseguridad. Son los dos grandes cambios en la vida de una mujer. Cuando se juntan la menopausia de la madre con la adolescencia de la hija, pueden saltar chispas. Y aquí vamos a enseñarte a apagar esas chispas y a disfrutar de tu vida y de la tu hija sin alteraciones.

VIctoria Eugenia Cabrera

Asesora de jóvenes

Ser adolescente es casi sinónimo de volverse rebelde y estar en contra de todas las reglas que pongan los padres; por lo que mantener una relación honesta, comunicativa y amorosa no está entre los planes de los futuros adultos. Muchos padres se dedican a imponer sus reglas desde que los hijos son pequeños, sin dejarles el espacio necesario para que tomen sus propias decisiones o que puedan cometer errores, pero cuando comienza el proceso de madurar, los bombardeamos de requisitos que necesitan cumplir para volverse adultos responsables y se sienten sobrepasados al tener que asumir un cambio tan brusco en su pensar, actuar y enfrentar las situaciones cotidianas.

Consejos para el éxito

* No se imponga: Es importante que las hijas desde pequeñas comiencen a formar su propia opinión, para ello, se debe confiar en que le ha entregado todos los valores necesarios para eso. Comience con darle libertades con algo sencillo como el escoger su forma de vestir o que elija su propio círculo de amistades.

* Dele “El minuto de confianza”: Puede darle a su hija esa instancia, donde todo lo que diga será tomado con calma (recuerde respirar hondo y contar hasta mil).

* Amor es sinónimo de educación: En esta edad comienzan a explorar en el ámbito sexual, por lo que uno de los temas importantes a abordar será este. Busque el momento adecuado para conversar con ella y aclarar sus dudas. Sea usted quien les entregue la información y no sus amigos o internet, ya que muchas veces sus valores no coincidirán con los suyos.

* Sea madre y no detective: El peor error que cometen los padres es suponer que saben más de la vida de los hijos si investigan en sus celulares, computadores o diarios de vida, en lugar de intentar una conversación directa con ellos.

* No cierre la puerta: A veces, en una discusión, se cierra la puerta de la conversación cuando el tema a tratar no es del agrado, por lo que se prefiere “ignorarlo”. No permita que sea su caso o verá cómo sus hijos encontrarán respuestas en lugares no adecuados.

* Las 3 “C”: Comunicación, confianza y calma. Cada vez que entablen una conversación, permita que se exprese con total honestidad, intente no interrumpir y busque que sus respuestas sean en frío, evite los gritos.

* Amor a mil por hora: Demuéstrele que, pase lo que pase, siempre estará ahí para entregarle su apoyo y amor.Su hija solo busca saber que tiene derecho a equivocarse y que aun así estará junto a ella para ayudarla a levantarse. Dale su espacio, pero recuérdele que debe respetar sus reglas.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Álvaro SierraOrientador familiar

¿Por qué se presentan los conflictos?

La ruptura entre el vínculo madre e hija se acentúa en la adolescencia de la hija y en la madurez de la madre. Estos desequilibrios se les conocen como crisis del desarrollo del adolescente o del desarrollo psicológico del adulto maduro. Los desencuentros, se manifiestan cuando la madre quiere ejercer control y la hija no está dispuesta a aceptarlo.También cuando pelean por el amor de la pareja, es decir, las mamás se ponen celosas de las hijas porque los papás las prefieren, y las hijas celan a la mamá porque el papá prefiere a la pareja, a esta situación se le conoce como conflicto afectivo, señaló.

¿De quién aprende la adolescente ese tipo de comportamientos?

De la madre. Por eso, el rol de la mamá con la hija es fundamental en los primeros años de vida, ya que la niña empieza a aprender los roles de la mujer en el mundo, es por eso que a través de la mamá la menor aprende qué tipo de comportamiento y actitud tomar.

Generalmente se habla de un estereotipo de mujer, en el cual la mayoría de las veces la niña aprende de la madre conforme su crecimiento la empatía, el cariño, el aspecto emocional, la ternura, la maternidad y la entrega, por eso la niña pequeña se pone los zapatos y el vestido de su mamá, porque muchas veces quiere ser como ella.

¿La buena relación se recupera?

Sí claro, con respeto, diálogo, paciencia y mucho amor. También cuando la hija se convierte en madre. En ese momento, el lazo que tenía con su madre cuando era niña regresa ya que la hija, ocupa de sus consejos para saber cómo educar y formar a sus hijos, entonces la madre vuelve a ser ese elemento de orientación que era cuando la hija era una niña.