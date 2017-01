10 cosas que mejorarán si habla inglés

Ventajas como relaciones sociales, expansión cultural, oportunidades laborales y personales, y hasta amorosas, son algunas de las ventajas que usted adquirirá si se propone aprender un nuevo idioma. ¿Por qué inglés? Porque aunque no es el idioma nativo con más hablantes, sí es el que más interés tienen en aprender.

5 Ene 2017 - 3:01am

Seguramente usted comió las 12 uvas el 1 de enero a las 12 de la noche. Entre esos deseos y propósitos podría ir uno donde se mencionaba el aprendizaje de un nuevo idioma. Si fue así, que no se quede en un pensamiento de momento, sino en un propósito para su vida.

Cada día que pasa la gente se da cuenta de que algo se puede estar perdiendo si no sabe hablar un idioma nuevo, particularmente inglés. Hay puertas que están abiertas y por miedo o desconfianza a cruzarla, se está perdiendo una infinidad de oportunidades sociales, laborales, educativas, de crecimiento personal y profesional, entre otros.

El maestro en idioma extranjero Andrés Coronado, dice que es momento de dejar ese pensamiento de imposibilidad de aprender una lengua internacional, que muchas veces está ligado a la comodidad de la lengua natal. Coronado dice que esta es la era de acceder al mundo y qué mejor que hacerlo con una lengua influyente en niveles culturales, creativos, económicos, políticos y un sinfín de campos más.

El profesional también señala que es una satisfacción personal que trae múltiples beneficios, con los que seguramente alcanzará muchos objetivos.

A continuación algunas de las ventajas que usted puede notar, tan pronto tome la decisión de aprender inglés. Diga “hello” a una nueva experiencia en este año que apenas arranca.

Entretenimiento

Una de las grandes ventajas es que sin miedo usted ampliará su biblioteca, su playlist o su gama de películas favoritas. Podrá ver sus series en lengua original, lo que se ha convertido en una de las principales motivaciones para aprender inglés.

Cultura

Usted podrá comunicarse con gente de otras culturas y lenguas con una mayor posibilidad de mantener conversaciones reales.

Cuando usted aprende a hablar otro idioma, rompe ese bloqueo cultural que le permite comerse el mundo.

Educación gratuita

La expansión que ha permitido la internet ofrece grandes oportunidades académicas de forma gratuita para estudios en el exterior. Por ser virtual suelen utilizar idiomas globales como inglés y español. Pero por lo general el primero de ellos es más representativo en programas económicos, administración, economía, cultura y arte.

Becas

Por supuesto hay que pensar en irnos y no perder oportunidades de estudio en el exterior. Por lo general esas becas se dictan en la lengua nativa del país donde se desarrolle. Así mismo los contenidos, las clases y los materiales, son parte de las exigencias de las instituciones a nivel superior.

Empleo

Si usted es profesional y en su hoja de vida hay un valor agregado con una segunda lengua, seguramente será uno de los más opcionados para la vacante. Los profesionales con segunda lengua, tienden a tener un sueldo por encima a otros aspirantes al mismo cargo.

Confianza

Por supuesto, usted ya no será el chico tímido de la clase. Se dará cuenta que aumentará su confianza y tendrá la suficiente motivación para seguir aprendiendo. Además de recibir admiración por otros, incluso por los hablantes nativos del lugar donde se encuentre.

La puerta el mundo

Si viajar es su pasión, es hora de pensar en territorios internacionales. En lugar de pagar para grandes hoteles, usted podrá hablar y alojarse directamente con los locales. Aprenderá más rápido las rutas turísticas. Conocerá gente, hará amigos y vivirá al ciento por ciento unas vacaciones llenas de aventura.

Lo hará interesante

Háblelo con confianza sin importar su acento. Eso siempre atrae a los extranjeros. Para muchas personas el acento extranjero siempre es atractivo y eso lo va a hacer especial.

Impulse su carrera

Encuentre un buen trabajo, o mejor, el trabajo de sus sueños hablando inglés. Seguramente, por ejemplo, si su carrera tiene que ver con moda, arte, cultura, encontrará ciertas ciudades que tienen fascinación por este tipo de temas y podrá acceder a ellas.

Segunda lengua

El inglés es el idioma más aprendido como segunda lengua en el mundo. Aunque el español es el segundo idioma más hablado en el mundo, por detrás del chino y encima del inglés, es este último donde más personas tienen interés en hablar.

La voz del experto

Mayra Álvarez, Psicóloga.

“Es normal que una persona tenga miedo de aprender un nuevo idioma. Pero, ¿Quién no le tiene miedo a lo que no conoce”, dice la psicóloga, quien recomienda que para dejar que este tipo de barreras se conviertan en un obstáculo a la hora de aprender a hablar inglés, lo primero es vivir la experiencia, asegurando que si no se enfrenta a la situación, jamás va a vivir lo que realmente es y no tendrá la oportunidad de crecimiento que seguramente usted estaba esperando hace rato.

Además de ello, dice que entrar a un centro de aprendizaje, ojalá netamente de inglés, le dará la oportunidad de relacionarse con otras personas que se encuentran en su misma situación y que están en ese proceso de aprendizaje. “¿Qué unos aprenden más rápido que otros? Sí, pero eso no significa que usted no pueda. La constancia es la mejor arma en contra de las adversidades y usted puede manejarlo y planificar ese fortalecimiento al momento de aprender una lengua extranjera”.

Sumado a ellos, Mayra Álvarez, dice que se generará un grado de confianza tan alto en el aprendiz, que seguramente querrá aprender un tercer idioma. “Alimentará su autoestima, su ego y por supuesto será un valor agregado significativo a su crecimiento profesional”.