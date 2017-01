Señales de alerta en una primera cita

Una primera cita produce emoción y algo de nervios, pero si la persona en cuestión tiene actitudes un poco extrañas, vale la pena poner los pies sobre la tierra. ¡Huya!

9 Ene 2017 - 5:01pm

Cuando Carolina se sentó a la mesa de uno de los restaurantes más reconocidos de la ciudad, comprendió que su cita tal vez no sería lo que ella esperaba: “Lo primero que hizo fue poner el celular sobre la mesa. Eso sí, no lo miró, pero de alguna manera no me dio la mejor impresión”, explica la ejecutiva de 34 años.

Estuvieron 45 minutos en el restaurante. Parece poco para una primera cita, pero a Carolina esos minutos se le hicieron eternos.

“No paraba de hablar acerca de todas sus aventuras y aunque algunas de ellas eran realmente divertidas, llegó un momento en que no lo pude soportar, pues estuve a punto de salir corriendo por la cocina del restaurante”, señala Carolina sobre esa cita.

Sin embargo, y aunque son las mujeres quienes, según las estadísticas, deben estar más pendientes ante las señales de alarma sobre posibles eventos de violencia de género, los hombres también se llevan algunas sorpresas poco agradables.

Juan Carlos, de 45 años, decidió dar una segunda oportunidad al amor, luego de un divorcio doloroso.

“Pensé que saldríamos los dos, pero apenas una hora después de que comenzara la cita, llamó a sus amigas y terminamos en un lugar de rumba. No es que no me haya divertido, en parte, pero no era lo que yo esperaba”, señala Juan Carlos.

Estas dos anécdotas no parecen graves, pero dicen mucho: ninguno de los dos volvió a salir a una cita con estas personas, y los expertos dicen que hicieron bien.

“A veces pasamos por alto detalles que sabemos que indican algo más que un simple descuido, y es entonces cuando nos vemos enfrascados en situaciones difíciles”, explica la psicóloga Carolina Dulcey.

Los expertos ofrecen señales y, tan pronto las vea, ¡planee su mejor escape!

LISTA

¡Esa persona no es!

Ya sea porque usted no le gustó a esa persona o porque su cita tiene todavía muchos temas emocionales por resolver, la coach Carolina Díaz explica cuáles son las señales que le indicarán que esta persona con la que se animó a salir por primera vez no es la indicada:

1 No puede dejar de hablar de su ex: aunque el tema haya surgido por casualidad, quien no ha superado a su expareja no será capaz de detener el tema tras un par de frases, que suele suceder cuando ya no se tienen sentimientos de ningún tipo hacia esa persona. Por el contrario, un monólogo sobre esa persona del pasado le indicará que no, esa persona no lo ha superado. Además, tenga presente cómo se expresa de esa persona.

2 Su celular es más importante: si tan pronto se sientan juntos en la mesa deja el celular sobre ella, esta ya es de por sí una mala señal. No solo es una muestra de poco interés hacia la cita, sino también es una actitud grosera que, puede estar seguro, se sostendrá durante todas las citas y una posible relación.

3 No tiene modales: y no, no están mandados a recoger y no tiene nada que ver con el feminismo. Si una mujer no quiere que le abran la puerta del carro, perfecto, pero eso no significa que la otra persona, quien invita a la cita, no esté atento a hacerla sentir cómoda y dirigirse con respeto no solo a ella, también al personal donde se desarrolla la cita.

4 Es juez durante toda la cita: si cada una de sus anécdotas es objeto del más enconado escrutinio, entonces ya puede levantar la señal de ‘Pare’ porque esta persona es de aquellas que está lista para juzgar y, por lo general, no son buenos jueces de sí mismos.

5 Ego: si ya lleva 20 minutos hablando de sí mismo, entonces así será el resto de la citas y de una posible relación y aunque en un primer momento no parezca tan malo o tenga mucho que contar, luego se convertirá en un dolor de cabeza.

La voz del experto

La coach y reconocida bloguera Yesica Flórez ofrece consejos para estar alerta durante la primera cita y así no ser víctima de tristes sorpresas -no tan inesperadas- después.

“Yo sé, el mundo de las citas genera mucho estrés, esa es la razón por la que muchas personas evitan la soltería; pero más allá de estrés, los nerviosismos, o la preocupación por salir con alguien que acabas de conocer, realmente existe un peligro latente en una cita, porque no se sabe con quién está saliendo y cuáles son sus intenciones.

Y tal vez suene algo extremo, pero hemos visto en muchas películas personas inestables que de entrada nos dan confianza, pero tras una primera cita se desata el caos, y eso hablando de que esa persona solo sea inestable. En la actualidad hay muchos casos registrados de personas que tuvieron consecuencias fatales en una primera cita.

1 Mi primera recomendación es que siempre que vaya a salir con alguien por primera vez, antes que nada, investigue sus antecedentes. Puede ayudarse con Facebook u otra red social.

2 También es importante que en sus primeras citas con alguien avise a una persona de confianza dónde estará, cuál es su plan y los datos de contacto, para que le puedan ayudar o socorrer en caso de existir peligro.

3 Ahora, es importante que diferencie peligro de nervios, por eso tenga en mente estas señales de alerta en una primera cita:

*Quiere saber información muy específica de usted: lo sé, en una primera cita quieres saber todo acerca de esa persona especial, ¿dónde estudió?, ¿qué hace?, ¿cuáles son sus hobbies?, esas son las preguntas normales de una cita, pero querer saber cuánto gana, dónde vive, qué autos tiene e información muy personal, es una señal de alerta. Si se siente incómodo con esas preguntas, es bueno seguir sus instintos.

*La otra persona se muestra fría y distante: esta señal de peligro puede ser por dos razones. Usted no le gustó o no le interesa, que es algo que no pasará a mayores. Pero en el segundo caso, el peligro real es que no tiene interés sentimental en usted, sino pretensiones de otra índole.

*Le invita a ir a otro lugar que no estaba planeado: insisto, ya sé que mucho de las citas es ser espontáneo, pero si le invita a un lugar en una zona que no frecuenta, un lugar que no le da buena espina o pretende continuar las cosas en su casa, esté alerta.

4 En general debe usar su intuición y ver cómo va la cita, si todo está bien y la otra persona le genera confianza y no le genera señales de alarma, va por buen camino en el mundo de las citas. Para tener una vida feliz, y no ser parte de aquellas terribles estadísticas, solo debe estar alerta de con quién sale.