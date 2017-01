Lo que debe tener en cuenta si se va del país

Lo primero que debe hacer es analizar el por qué desea hacer el viaje. Bien sea crecimiento profesional, un complemento, oportunidad de beca o intercambio cultural. Lo ideal es que desee hacerlo y que viva con agrado la experiencia más importante de su vida.

12 Ene 2017 - 3:01am

En la juventud las oportunidades y sobre todo los deseos son infinitos. Los planes no se hacen esperar y las puertas al mundo están abiertas esperando recibirlo.

Los expertos señalan que los jóvenes están viajando con fines de intercambiar culturas o aprender un idioma nuevo.

Para esto usted puede preparar su viaje por medio de una agencia o de forma particular. Lo que debe tener claro es el destino, la finalidad del viaje y, por supuesto, el dinero con el que cuenta.

Posiblemente su universidad cuente con una oficina de proyección internacional en donde, además de darle información, lo asesorarán de la forma más adecuada según su plan de estudio y afinidad con la carrera. El tiempo también es un factor importante porque usted está estudiando y debe detener esta etapa, comenzar otra y retomar la que había dejado en su país inicial.

Irse del país es tal vez una de las decisiones más importantes de su vida. Pero no se complique. Una vez planteada la opción debe organizarse y saber por dónde comenzar. Por ejemplo, que se deben hacer una serie de trámites de acuerdo con la edad, el tipo de estudio y de la educación. También, de acuerdo al país donde se quiera ir: posibilidades de movilidad, becas, programas para estudiantes extranjeros, entre otros.

Lo más importante es que debe preparar todo con mucha anterioridad pues la mayoría de los trámites son lentos y hay que tener los papeles en orden.

Siga las siguientes recomendaciones y planifique su viaje detalladamente.

Tenga en cuenta:

1 Póngase plazos y metas.

2 Planifique con tiempo. Son varios procesos los que tiene que atravesar y conocer. Lo consecuente que usted sea, será el éxito de su viaje.

3 Los sitios web especializados, blogs, foros y hasta las mismas redes sociales son también instrumentos viables para evaluar opciones.

4 No se excuse en el dinero. Es un proceso que requiere dinero, pero establezca cuánto y a qué plazo.

5 Busque un destino que ofrezca distintas escuelas con precios a elegir. Si tiene edad, busque empleo.

6 No importa la edad. Su edad es experiencia y será vista de forma positiva en el país que va a visitar.

7 Forme parte del que lo rodea. Usted es el visitante y debe adaptarse a donde llegó.

8 No espere que le digan qué es mejor para su futuro. Solo hágalo si lo desea.

10 Toda experiencia es crecimiento personal y profesional para usted. Usted se pone límites y usted se encarga de romperlos.

La voz del experto

Alejandra Álvarez, Psicóloga

“Todo depende de la organización de la persona. Si es una persona organizada en su hogar, en su estudio, con su familia y en su vida personal, seguramente todo le sale como se debe”, dice la experta, quien además recomienda que plantear, planificar y realizar, son los tres pasos que debe tener una persona al querer salir del país y vivir una experiencia en el exterior. “No es algo imposible ni algo inalcanzable. Hay que soltar y liberar esos miedos y ataduras, que nos hacen ver que porque algunos lugares están al otro lado del mundo, entonces es imposible llegar. No es así”. Álvarez dice que siempre se debe tener un objetivo para realizar el viaje y que así mismo, debe ser una decisión propia y que se viva con gusto. “Usted estará sometidos diferentes cambios: cultura, gastronomía, economía, distancias, entre muchos otros aspectos. Seguramente si usted planificó esto para su vida, la experiencia la tomará con agrado. De lo contrario, no será enriquecedora para usted”. Por último y a propósito, la psicóloga dice que aunque uno es el visitante, debe adaptarse a las costumbres del país al que se llega. Sus costumbres, creencias, entre otros rasgos culturales, no se pueden pretender alterar.

Preguntas y respuestas

Mauricio cifuentes, Experto en relaciones internacionales estudiantiles

¿Qué debe tener en cuenta un joven antes de planear su viaje al exterior?

Bueno si estamos hablando de un joven universitario debe tener en cuenta cuáles son sus principales intereses. Luego pensar cuál es el destino más apropiado, revisar si alguna universidad ofrece becas y si es posible aplicar. Además de eso, si el interés es académico, complementario con su futura profesión, o si desea aprender otro idioma. Si se va a una lengua igual a la suya, posiblemente tenga mayor facilidad de interacción e integración en el nuevo ecosistema. Mantenga en la universidad siempre un buen promedio. Será una gran ventaja a la hora de aplicar a becas y conseguir algún apoyo económico. Por supuesto, planifique su viaje con tiempo, de este modo podrá ahorrar, luego de calcular gastos e inversiones.

¿Por qué irse a otro país?

Siempre hay algún motivo especial para el por qué irse. Es una decisión que tiene que ser muy personal porque tiene que sentirse bien con la elección que hizo. No puede tomarlo como una carga o una obligación. Usted podrá aprender otro idioma, hacer nuevos amigos, viajar a ciudades o países cercanos de una forma más económica, aprenderá culturas y tendrá otra perspectiva de su propio país.

¿Por cuánto tiempo es prudente la estadía?

El tiempo depende de lo que usted vaya a hacer. Un año o más dependerá de sus capacidades y logros que ha conseguido. Así mismo, recuerde que usted dejó una vida en su ciudad natal y deberá retomarla al volver. Si está cursando una carrera universitaria, no recomiendo dejarla aplazada por tiempos muy prolongados.