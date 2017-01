Nuevo colegio, nuevos retos

Los miedos los puede romper usted mismo. Piense positivo y entienda que los cambios siempre tienden a mejorar cualquier situación. Aproveche las nuevas alternativas al comenzar un año en colegio diferente.

26 Ene 2017 - 3:01am

Un cambio de colegio no se puede volver una tortura para usted. Es difícil dejar los amigos y compañeros, tal vez deba cambiar de rutas y sentir que debe empezar de cero. Pero no es así. Este tipo de cambios debe verlos como una nueva oportunidad para transformar algunas cosas con las cuales no se sentía satisfecho. Adicional a eso, podrá ampliar su círculo social, haciendo muchos más amigos, lo que hace que expanda su mente en diferentes temas.

Así mismo, las dinámicas académicas tendrán un cambio y es de donde usted debe agarrarse para conseguir buenas calificaciones. Tal vez sus padres no estaban satisfechos con la educación que usted estaba recibiendo y consideraron que sería una mejora para su progreso.

Por otro lado, no puede actuar con berrinche ante las circunstancias. Usted ya tiene edad suficiente para entender las decisiones de sus padres, si fue el caso. Bien sea por una mejora en la situación económica, cambio de ciudad, problemas con el anterior colegio, en fin. Tome en cuenta que con esto aprenderá a no estar siempre en su zona de confort porque su vida puede cambiar en cualquier momento.

Sus padres tuvieron que tener en cuenta su opinión y no tomaron esta decisión arbitrariamente. Por lo general, siempre usted estará involucrado en sus decisiones.

Los expertos señalan que su posición es indispensable en este proceso. Usted va a ser el más perjudicado, pero no el único. Así que los expertos recomiendan sacar provecho de lo que se viene y tomarlo como algo positivo.

La voz del experto

Ómar Corredores, Psicólogo

“ Esta situación significa nuevos desafíos, que de no saber tratarse podrían afectar el desarrollo del joven y generar un problema en su vida. Por eso la comunicación clara entre padres e hijos, prima en estos casos”, comienza recomendando el experto. Corredores dice que el manejo de la situación lo tienen los padres. Es un error garrafal obligar a un hijo a estudiar en el colegio que ellos desean y no en el que el joven quiere.

Por eso siempre se da el gusto al hijo de escoger la institución a su preferencia, por supuesto con guía de sus padres, pero a la final, el plantel donde ellos quieran formarse de acuerdo a sus gustos y ventajas. “Los papás deben hablar directo a sus hijos y deben decirle el por qué es una mejor opción de acuerdo a las circunstancias. Además nunca se les debe repetir constantemente que el cambio de colegio es lo mejor porque lo que se logrará será que ellos tengan más inseguridad en dar un paso a favor del proceso”. En este tema que se trata con jóvenes el caso es más intenso porque hay lazos y vínculos profundos entre docentes y compañeros. Gran diferencia con niños entre los 4 y 6 años, quienes su proceso de adaptación es más fácil.

El profesional recomienda serenidad por parte de los padres, donde se convenzan y se muestren seguros de estar tomando la mejor decisión. Si el hijo percibe esto, alentará la sensación de angustia del menor.

Por otro lado, Ómar Corredores resalta que hay que estar haciendo un seguimiento constante del proceso del hijo y que si este al cabo de tres meses no ha logrado adaptarse a la institución, es momento de actuar y averiguar qué tipo de problemas pueden estar surgiendo dentro del colegio.

Diana Marcela Gamboa, Psicóloga especialista en familia

¿Cómo puede reaccionar un joven a un cambio de colegio?

Los cambios siempre van a generar distintos tipos de emociones. Particularmente el miedo es el constante en la mayoría de los estudiantes, porque ya estaban acostumbrados a encontrar a sus amigos de años atrás el primer día de clase. Este primer día de clase seguramente será diferente en mucho tiempo. Angustia, preocupación, tensión, ansiedad, enojo, entre otros factores.

¿Qué hacer para que no se convierta en un problema?

Fue una decisión tal vez no de última hora. Si el mismo joven la tomó y la sugirió a sus padres, tal vez sea más fácil asimilarlo que cuando la decisión se toma por otros factores que vienen de sus padres. Existe la necesidad de hablar con él o ella, tarea que viene de los padres. Por parte del joven, debe saber escuchar, entender la necesidad del cambio y las mejores que vendrán por ello. Debe estar vinculado a sus padres. Eso le dará confianza y más seguridad.

¿Cómo controlar los nervios el primer día?

Es bueno tener siempre una mente positiva. El ejercicio de averiguar referente al colegio siempre es bueno. Tal vez ofrezca actividades que no tenía en otra parte como deportes, artes, culturales, entre otras. Si está interesado en alguna de ellas, será un valor agregado. Averigüe si algún amigo o vecino estudia allí. Tal vez sea una compañía. De igual modo, siempre empezar un colegio trae la emoción de cuadernos nuevos, textos para estrenar y poder lucir un buen uniforme. Maneje su mente. Piense positivo y viva a plenitud la nueva experiencia.

¿Cómo buscar nuevos amigos?

Los jóvenes tienen esa facilidad de conseguir amigos por doquier. Lo más recomendado sería en prácticas deportivas o actos culturales. También que no se pierda las dinámicas de integración. La primera semana de colegio es de organización tanto institucional como de los mismos alumnos. Así que hay que aprovechar este espacio antes de comenzar de lleno en materia.

¿Por qué hacer un cambio?

1 Si no se logró adaptar al colegio, bien sea en temas de metodología, estructura, exigencias académicas.

2 Dificultades de aprendizaje.

3 Problemas de relación con profesores y compañeros.

4 Cambios de vivienda.

5 Dificultades económicas.

Recomendaciones

1 Permanecer atentos en el proceso de adaptación.

2 Acompañarlo en esta nueva etapa.

3 Los padres deben ser receptivos y acogerlos ante dudas y miedos.

4 Tener constante comunicación con los padres.

5 Informar de cómo van las cosas dentro de la institución.