Sin excusa ingrese a la educación superior

En Colombia y en cualquier otro país siempre será importante la educación porque esta continuará siendo uno de los pilares para acceder a un mejor empleo. Aquellos con bajos recursos deben aprovechar las oportunidades que actualmente les ofrecen diferentes instituciones.

9 Mar 2017 - 3:01am

¿Usted hace parte del grupo de jóvenes que siempre tienen una excusa para negarse a ingresar a una carrera universitaria? Si es así, póngase las pilas a ganarle la carrera a millones de estudiantes que se esmeran día a día por ampliar y perfeccionar los conocimientos que le ayudarán a ser un profesional.

Ahora la falta de oportunidades no puede ser un pretexto para no iniciar un programa académico, porque existen diferentes alternativas que quizás usted tiene a la mano para lograr el objetivo de ser un estudiante universitario.

Todo lo que deberá hacer es averiguar en diferentes instituciones públicas y privadas frente a esas ventajas que ofrecen para un estudiante como usted.

Plantee sus opciones, déjese guiar y sobre todo asegúrese de que esta optando por la carrera indicada.

Lista

Algunas becas Internacionales:

1. Los estudiantes que deseen cursar un programa de educación superior, idiomas, doctorado, maestría, licenciatura; les interesará saber que el Gobierno de Beijing ofrece becas para los estudiantes internacionales. Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 1 de abril. http://www.ebeijing.gov.cn/Study/Scholarships/



2. Irlanda ofrece becas para estudiar en Trinity Business School, con Licenciatura en Estudios Empresariales para este 2017. Inscríbase hasta el 31 de marzo. https://www.tcd.ie/business/undergraduate/bbs/scholarships.php



3. Maestrías y doctorados en diversos temas ofrece la universidad de Bolonia en Italia. Son más de 40 becas que estarán disponibles para interesados en empezar este año con otro programa académico. Inscríbase hasta el 31 de marzo. http://www.unibo.it/en/services-and-opportunities/study-grants-and-subsi...

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Camilo Andrés Rueda Salcedo, jefe del d epartamento de Promoción Académica UPB



¿Se puede acceder a la educación superior sin dinero?

“Sí, hay estudiantes que actualmente han ingresado a la universidad por medio de diferentes beneficios, entre esos la UPB ofrece particularmente: beca Juan Pablo Segundo, que es para estudiantes que tengan más de 280 puntos de la sumatoria del Icfes; ellos aplican a una entrevista y allí se hace la selección de 26 estudiantes. Existe otro descuento por parte de nuestra institución que es para estratos uno y dos de vivienda; en ese caso la exigencia es que tenga más de 200 puntos y obtiene un descuento del 25% del valor de la matrícula. Icetex ofrece también una alternativa interesante para los chicos que no tengan el dinero, ellos solo deben hacer su solicitud y de allí en adelante pueden pagar un bajo de su crédito mientras estudian y cuando finalicen su carrera empezar a pagar la totalidad del crédito”.

¿De qué otra forma se puede financiar la carrera?

“Existen varias entidades como Colfuturo, Pichincha, Sufi, entre otros que ayudan a financiar las carreras. Por otro lado la institución también ofrece beneficios para los alumnos que tengan mérito cultural, deportivo, artístico y científico. Asimismo algunos estudiantes toman la opción de ser monitores académicos o administrativos, esto quiere decir que los chicos trabajan para la universidad en sus tiempos libres con la posibilidad de ganar un dinero extra para pagar su semestre; con la ventaja de ganar experiencia laboral”.

¿Actualmente qué cubre el 100% de la carrera?

“Existe un programa llamado Talento Digital que es para aquellos chicos que quieren estudiar Sistemas; es un subsidio del Estado donde los jóvenes pueden aplicar y se les pagará hasta el 90% del valor de la carrera”.

¿Qué hay que hacer para obtener este beneficio?

“Los estudiantes deben querer estudiar sistemas, no tiene como requisito tener un puntaje alto del Icfes y de allí en adelante ellos solo deben estudiar este programa sin costo”.

¿Cuál es la primera medida que debe seguir el estudiante que desea ingresar a la educación superior?

“Es importante que primero elijan su institución, se acerquen al departamento de promoción académica que les brindará toda la información necesaria. Asimismo, se realizan eventos de encuentro con universidades para divulgar la oferta beneficios y descuentos a los interesados. Esto lo hacen diferentes universidades para que los estudiantes se inclinen por su mejor alternativa”.

LA VOZ DEL EXPERTO

Sandra Ximena Lizarazo Sánchez, coordinadora Bienestar Universitario UMB

¿Qué gestión que debe hacer una personas con bajos recursos económicos para acceder a la educación superior?

“Lo primero que debe hacer una persona de bajos recursos económicos para acceder a la educación superior es desde el bachillerato prepararse a conciencia para obtener un buen puntaje en las pruebas Icfes, lo cual le va a favorecer para acceder a un crédito Icetex. El Icetex ofrece a los estudiantes crédito con intereses bajos, le brindan una cuota de sostenimiento y en algunas oportunidades hasta la condonación del crédito educativo. Además, cuando la persona no cuenta con codeudor, pueden acceder al crédito con el Fondo de Garantías como aval”.

¿Cuál es el apoyo por parte de la institución?

“Si el estudiante no puede acceder a crédito con Icetex o con las entidades financieras en convenio, ya sea porque no cuentan con un codeudor solidario o no cumplen con los requisitos que exigen las entidades financieras, la Institución le ofrece a los estudiantes crédito directo con interés muy bajo y en algunas ocasiones sin intereses”

¿Qué características deben tener los estudiantes para entrar becado a la universidad?

“Nosotros también apoyamos a los estudiantes con un plan de becas por obtener el mejor promedio del programa o por representar a la institución con producto académico, investigativo o cultural o deportivo”.

¿Financian los estudiantes sus programas académicos?

“Existe un gran porcentaje de estudiantes que financian sus estudios universitarios, quizás porque no cuentan con la capacidad de pago para cancelar el valor total de la matrícula”.