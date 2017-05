No caiga en las redes

Proteja los datos personales que ha revelado por medio de Internet, porque personas maliciosas podrían usarlos en su contra. No caiga en algunas de esas redes que le ofrece el mundo virtual.

18 Mayo 2017 - 3:01am

Acceder a la información de manera instantánea e informar a los usuarios, son apenas dos ventajas que ofrece la red de Internet. Niños, jóvenes y adultos se han vuelto vulnerables a las trampas de algunas bandas de prostitución, secuestradores y vándalos, que usan la manipulación como un arma para engañar a las víctimas que son en su mayoría adolescentes y jóvenes.

Así como lo padres les enseñan a sus hijos a no hablar con desconocidos, debe aprender a que tampoco lo deben hacer por medio de Internet. No acepte videollamadas, tampoco envíe información que revele su identidad y no suministre fotografías suyas y de su familia, porque con esto está poniendo en peligro no solo su vida sino también la de sus padres y hermanos.

También, tenga presente que las cadenas de mensajes que se replican por medio de Whatsapp, Instagram, Facebook u otra red social son divertidas cuando no le causan ningún daño al otro, pero cuando se convierten en mensajes obscenos o la divulgación de información falsa, solo tienen un fin y es que usted, sus amigos y compañeros repliquen esa información hasta hacerla viral y confundir a las personas.

Por eso, antes de enviarlas ponga sentido común a sus conversaciones, correos o noticias que está compartiendo y sea consciente de si en realidad es información verdadera o falsa.

Todo lo que hay colgado en internet no es para divertirse y bromear, porque existen personas que manipulan los contenidos que aparecen frente a usted, los cuales solo buscan hacerse populares a costas de otros, o en el caso más grave solo desean atentar contra su vulnerabilidad.

Algunos ejemplos de buenas prácticas son:

1 Utilizar contraseñas robustas y no repetirlas en diferentes sitios.

2 Evitar abrir enlaces desconocidos, aún cuando este parezca venir de un amigo.

3 No utilizar equipos públicos para acceder a sus redes sociales o correo electrónico.

4 Nunca compartir información personal con nadie.

Recomendaciones

El jefe de laboratorio de investigación de Eset Latinoamérica, Camilo Gutiérrez Amaya, describe los puntos a tener en cuenta para darle un manejo indicado a las redes sociales y chats.

1 . Los jóvenes siempre deben tener un diálogo constante con los padres u adultos para que sean ellos quienes les cuenten cuales son los peligros a los que se pueden ver expuestos.

2 . El uso de tecnología anti-protección con un software antivirus ofrece soluciones de seguridad no solo en sus computadores, sino también en sus dispositivos móviles.

3 . Mantenga actualizada las aplicaciones y el sistema operativo de los dispositivos que se utilizan recurrentemente, es muy importante para prevenir ser víctimas de amenazas o que otros tomen control de la información.

4 . Hay que leer, saber e informarse sobre las amenazas se pueden propagar y que la única manera de detenerlas es identificándolas; sabiendo que existen riesgos a través de esta cadenas que son virales.

La voz del experto

Roberto Martínez, investigador de Seguridad Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina de Kaspersky Lab

¿Cuál es el manejo indicado que deben darle los jóvenes a populares redes sociales y chats como Snapchat, Instagram, Facebook o WhatsApp?

Es importante educar a los jóvenes sobre el uso de dispositivos digitales, ya que con esto identificarán los riesgos y aprenderán a manejar la información personal, siendo un paso muy importante para que los jóvenes aprendan a proteger su vida digital. Las redes sociales, aplicaciones de chat y sitios de entretenimiento están entre las actividades preferidas de los pequeños, sin embargo conllevan algunos riesgos incluyendo contenido inapropiado, amenazas financieras y bullying. Los padres también deben tener en cuenta que los niños deben tener al menos 13 años de edad para crear una cuenta de Facebook e Instagram”.

¿Por qué internet puede ser un arma de doble filo para la juventud?

“Internet es un medio que cada vez toma más relevancia tanto para adultos como para jóvenes. En ocasiones, incluso son los más pequeños quienes lo utilizan con mayor frecuencia para comunicarse, interactuar y jugar. Sin embargo, detrás de cada nuevo avance tecnológico aparecen también nuevos riesgos, personas y recursos que abusan de los avances de Internet, de manera que es relativamente sencillo que un joven, por ejemplo, pueda ver contenido inapropiado para su edad o caiga en engaño de un depredador. Tan solo es suficiente hacer una búsqueda inocente, por ejemplo, si buscamos la palabra “melones” en Internet podremos ver la cantidad de imágenes inapropiadas que se obtienen, además de la conocida fruta”.

Preguntas y Respuestas

Camilo Gutiérrez Amaya, jefe de laboratorio de investigación de Eset Latinoamérica

¿Cómo no caer en mensajes, videos e imágenes que son cadena en Whatsapp, redes sociales o diferentes portales web?

“Hay que tener claro que estas cadenas se caracterizan por ser mensajes, correos o imágenes más llamativas de lo convencional, por eso la mayoría por curiosidad accede a estos contenidos sin tener en cuenta que cibercriminales las usan para engañar. Tenga presente que estas cadenas solo buscan generar incertidumbre entre los usuarios, creando noticias falsas”.

¿Cómo saber que solo se trata de mensajes de cadena?

“Esto se hace de manera sencilla, solo con hacer una búsqueda en internet de la noticia que se está haciendo viral, en ese momento se sabrá qué tan cierto es. Recurra a los medio de comunicación convencionales para hacer esta búsqueda”.

¿Qué tan cierto es que si se replican cadenas que atenten contra el orden público, las personas podrían exponerse a una investigación?

“Esta es una situación bastante complicada desde el punto de vista técnico, porque todo este tipo de mensajes e información que se trasmite de un celular a otro, o por medio de Whatsapp, está cifrada de un usuario a otro y es muy difícil que alguien más pueda acceder a esta información, e incluso las autoridades. Acá lo importante es verificar antes de replicar para no caer ni propagar engaños que pueden ser molestos y generar desinformación entre los usuarios”.

Dato

No exponga su vida y la de sus familiares por mensajes, cadenas, fotografías y videos que parecen graciosos en internet, porque alguien más podría hacer uso de sus datos para hacerle daño.