No dañe su relación por hábitos tóxicos

A veces las personas tienden a confundir el apego con amor. También confunden el querer compartir con ‘atosigar’ a su pareja, y terminan convirtiendo una relación en una completa batalla campal.

7 Ene 2018 - 3:01am

Jennifer llama a su novio varias veces en el día. Si ella no lo hace, él la llama. Sus celulares están en constante carga y con la memoria llena de las innumerables fotos que se envían. Viven en la misma ciudad, se ven todos los días y se saludan al despertar. Tienen los mismos amigos, hacen todo en pareja y se llenan de detalles para disfrutar su relación como un cuento de hadas.

Estos comportamientos en una relación, tienden a convertirse con el tiempo en tóxicos y afectan su estabilidad y el crecimiento como pareja.

Según el psicólogo de familia Andrés Serrano, este tipo de hábitos se vuelven costumbres y no son sanos. Claro que es buena la comunicación, el compartir momentos, pero el profesional explicó a Vanguardia Liberal cómo evitar caer en la costumbre y dependencia de la compañía en pareja.

Así mismo, la psicóloga María Angélica Lozano, señala la importancia de compartir momentos en pareja pero con límites. La experta dice que cada ser es individual y tiene necesidades. Hay que darse su espacio y la libertad para realizarse.

Siga las siguientes recomendaciones y no tome hábitos que pueden convertir su relación en algo tóxico.

Preguntas y respuestas

Andrés Serrano, psicólogo en familia

¿Dar de más puede ser malo?

Nunca dar de más es malo. Lo malo es que los seres humanos confundimos ese término y terminamos convirtiendo nuestras relaciones en una dependencia, que luego rescatar nuestro individualidad como personas, es bastante complejo. Siempre es bueno dar. Lo que salga del corazón. Pero hay que tener los pies sobre la tierra para saber cuando ya no estamos actuando de forma consciente, sino impulsiva. Pienso que dar de más va en el corazón y no tiene límites. Pero a veces en las relaciones piensan que darlo todo es acaparar a la pareja.

¿En qué momento la persona se da cuenta que está en una relación tóxica?

Piense más como persona. No se olvide de usted mismo. ¿Cuánto tiempo se está dedicando? ¿Ha frecuentado a sus amigos como lo hacía antes? ¿Sus minutos de celular están destinados para una sola persona? ¿Qué pasó con las llamadas diarias a la familia o a los mejores amigos? Siempre por encima de cualquier persona, está usted, primero usted y la necesidad de desarrollarse como ser humano. Bien sea por su lado o por el de su pareja, si usted no puede ser libre, aún teniendo una relación, está en problemas.

¿Cómo acabar con esto? ¿Cómo ser libre?

Primero debe ser consciente que está en un error. Porque sí, depender de otro es un error grave. No somos de nadie y tenemos todas las oportunidades, fortalezas y herramientas para ser quienes queremos ser. Comprenda que el mundo no es solo una persona o dos. Usted no conoce si quiera al 0.1% de la población mundial y a veces pensamos que en ese porcentaje está nuestra realización. Dese más oportunidades de crecimiento, haga actividades que lo nutran, enriquezca sus conocimientos, rodéese de gente agradable y única. Rodéese de gente que le ame con naturalidad, no por un sentimiento amoroso, sino por quien es usted realmente.

¿Cómo respetar espacios cuando para alguien es tan complejo confiar?

Piense en esto por un momento. Usted tiene una pareja, usted está con su pareja y están construyendo algo. Una historia. Buena o mala, una historia que será en un futuro un aprendizaje enorme. Esa persona decidió por encima de otras, estar con usted, dedicarle tiempo a usted y la eligió a usted. ¿No es eso ya demasiado? Confíe en que tiene algo que le agrada, que le gusta. Llénese de motivos para confiar en que usted tiene el poder de conquistar y de sentirse seguro frente a cualquier otra persona.

La voz del experto

María Angélica Lozano, psicóloga

La experta explicó algunos de los hábitos tóxicos y recomendó cómo se debe llevar en una relación.

Mi pareja lo es todo: cuando usted piensa esto, realmente está diciendo que el resto del mundo, incluido usted, valen mucho menos y que lo demás en su vida no tiene importancia.

No es bueno aferrarse a alguien solo por el tiempo que han pasado juntos. Tarde o temprano ambos se dan cuenta que el sentimiento no es el mismo y madurarán la experiencia. Averigüen y descubran sus propias necesidades.

Estar en comunicación constante: está muy bueno eso de la comunicación constante. Pero debe haber intervalos, espacios individuales, momentos para que cada uno se dedique tiempo a sí mismo.

Deben ser capaces de comunicarse abiertamente: decirse las cosas que agradan y las que no. La comunicación sana los hará sentir más compenetrados y aumentará la complicidad de ambos.

Hacerlo todo en pareja: la dependencia. Una relación de pareja es para compartir momentos y experiencias con otro. No para que sea un todo en nuestras vidas.

Compartan cosas en pareja pero con límites: Salir a tomar café con un amigo y hacer deporte con otras personas, no es señal de que la relación vaya mal. Por el contrario, cada uno se está desarrollando individualmente para complementarse como pareja.

Manejar las emociones: todas las emociones son reales. No está mal aflorarlas. Pero debe controlarlas. Especialmente esos malos momentos. No puede haber insultos, no puede haber ofensas, no se pueden sacar cosas en cara.

El respeto abarca muchos aspectos y es fundamental para llevar una relación sana. No puede exigir respeto, si usted no lo da.