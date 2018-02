Así sobrevivirá a la temporada de calor

1 Feb 2018 - 9:08pm

El tipo de cáncer de piel más agresivo es el melanoma, el cual sólo representa el 2% de los cánceres de piel y causa el 80% de las muertes asociadas a esta patología. Según la Asociación Americana de Cáncer, no se trata de alarmarlo, pero es común ver por las calles a personas con ropa ligera entre las diez de la mañana y las tres de tarde, con apenas unas gafas de sol y dispuestos a quemarse para ver su piel bronceada.

¡Es la peor decisión!

Las radiaciones ultravioleta del sol provocan lesiones en el ADN que pueden dar lugar a mutaciones genéticas, según una investigación del Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos. Así que si de todas maneras usted no ha sufrido problemas de piel hasta el momento, es posible que esto cambie en la medida en la que pase más tiempo expuesto al sol.

Por ejemplo, si observa lesiones que aparecen repentinamente y que suelen repetirse o si tiene un lunar que no deja de molestarlo por que cambió su color, tamaño o supura algo de pus, lo mejor es acudir al dermatólogo.

Si aún tiene la dicha de que esto no le haya sucedido, este es un buen momento para prevenir. Y no solo se trata de la piel.

Expertos le explican cómo sobrevivir al calor.

Cómo sobrevivir al calor

El médico internista Germán Álvarez le explica cómo:

1 Tome una ducha con agua tibia, no fría ni caliente: si está fría, su cuerpo tratará de elevar la temperatura, y si está caliente, lo hará por inercia. El agua tibia mantiene el equilibrio en la temperatura corporal.

2 Coma con picante (ligeramente): el picante intenso aumenta la temperatura del cuerpo, pero el condimento suave estimula la circulación y aumenta la transpiración. El sudor es un regulador de la temperatura corporal.

3 Haga que el ventilador gire en sentido contrario a las agujas del reloj, ya que si lo hace en forma contraria, lo que logrará será hacer circular el aire caliente acumulado en el techo o en la habitación.

4 Duerma cerca del suelo: el aire caliente suele estar acumulado cerca del techo de las habitaciones porque es menos denso, así que dormir lo más lejos posible del aire caliente lo ayudará a mantenerse fresco.

5 Tome suficiente agua: el agua fría, así como las aguas aromáticas como el cidrón ayudan a bajar la temperatura corporal en los momentos de calor intenso. El agua de cidrón puede tomarla tibia.

6 Use ropa fresca: prefiera el blanco y texturas como el algodón.

7 Coma ligero: cuando se come demasiado la temperatura corporal aumenta. Prefiera comer algo sencillo en los horarios de alimentación, evite el chocolate, el alcohol (una cerveza puede hidratarlo, pero una sola), prefiera carnes diferentes a las rojas y consuma verduras y frutas de la temporada.

¿Cómo protegerse del sol?

Vanessa Ospina, oncóloga clínica, Secretaria de la Junta Directiva y Coordinadora del Comité Científico de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología, ACHO, brinda algunas recomendaciones para protegerse del sol:

*Bloqueador solar: aunque una persona no esté expuesta al sol de forma directa, siempre debe usar protector solar en la playa y en cualquier zona tropical. “Idealmente éste debe tener un factor mínimo de 50 SPF y se debe volver a aplicar cada 4 horas; si se está bajo la exposición continua al sol, éste proceso debe repetirse 4 veces al día. Igualmente, si se ha tenido sudoración o la piel se ha mojado con agua de la piscina o el mar, es necesario repetirlo”, indica la experta.

*Hidratarse es fundamental. También se recomienda mantenerse muy hidratado al estar expuesto al sol o a altas temperaturas. Esta sugerencia es especialmente importante en niños y personas de la tercera edad, quienes tienen más probabilidades de deshidratarse rápidamente.

*Ponerse el sombrero. Ponerle barrera a los rayos solares también es una buena estrategia para evitar quemaduras. Los sombreros y las gafas de sol pueden ser grandes aliados para prevenir daños en la piel; también se sugiere mantenerse bajo una sombrilla o bajo techo, especialmente en las horas de mayor intensidad del sol.

*Elegir la hora correcta. El mejor momento para tomar el sol es antes de las once de la mañana y después de las tres de la tarde. Hacerlo en otro momento, especialmente al mediodía, puede tener un impacto negativo en la piel y provocar quemaduras importantes. No hay un límite establecido para tomar sol en estas “horas permitidas” pero sí se sugiere no hacerlo de manera frecuente.

Agotamiento por calor

Médicos de Mayo Clinic explican que las altas temperaturas pueden producir agotamiento por calor, que es una afección que se manifiesta con sudoración abundante y pulso acelerado. Aquí algunas recomendaciones para prevenir el agotamiento por calor:

*Use ropa holgada, liviana y de colores claros. El vestuario excesivo, oscuro o ajustado retiene el calor y no le permite al cuerpo enfriarse correctamente porque inhibe la evaporación del sudor.

*Evite las quemaduras solares. Si estará al aire libre, use un sombrero liviano y de ala ancha o una sombrilla para protegerse del sol, y use protector solar en la piel que quede expuesta. Las quemaduras solares disminuyen la capacidad del cuerpo de librarse del calor.

*Busque un lugar más fresco. Estar en un edificio con aire acondicionado, al menos, durante algunas horas, es una de las mejores formas de prevenir el agotamiento por calor. Si no tiene aire acondicionado en su casa, considere pasar tiempo en una biblioteca o en un centro comercial. Como mínimo, encuentre un lugar que tenga buena sombra. Los ventiladores solos no son suficientes para contrarrestar el calor fuerte y la humedad.

*Beba mucho líquido. Mantenerse hidratado le ayudará a su cuerpo a sudar y a mantener una temperatura normal. Si su médico le indicó que limitara la cantidad de líquidos por una enfermedad, asegúrese de consultarle acerca de cuánto líquido adicional tiene que beber cuando la temperatura sube. Evite las bebidas con alcohol.

*Tome precauciones adicionales con determinados medicamentos. Pregúntele a su médico si los medicamentos que toma lo hacen más vulnerable al agotamiento por calor y, de ser así, qué puede hacer para evitar que el cuerpo aumente su temperatura en exceso.

*Evite los lugares más calientes. En un día caluroso, la temperatura de un auto estacionado puede ascender a 11 grados centígrados en solo 10 minutos. Deje que el auto se enfríe antes de conducirlo. Nunca deje a niños o animales en un auto estacionado a altas temperaturas, ni siquiera durante un periodo breve.

*Deje que su cuerpo se aclimate al calor. Si viaja a un lugar caluroso o si la temperatura aumenta de repente en su región, el cuerpo puede tardar varias semanas en acostumbrarse al calor. Igualmente, tendrá que tomar precauciones, pero trabajar o hacer ejercicio en el calor debería volverse más tolerable. Si está de vacaciones, probablemente no tenga varias semanas para esperar, pero es buena idea esperar, al menos unos días antes de intentar hacer actividades intensas en el calor.