Mi hijo quiere ser artista

Analice si su hijo es fiel y coherente en lo que desea; si se trata de un capricho o un pasatiempo. Tómese el tiempo para ayudarlo a tomar una decisión. No lo juzgue ni le trunque sus deseos.

5 Mar 2018 - 11:10am

Este puede convertirse en un tema de dolores de cabeza dentro del núcleo familiar. Los padres siempre visualizan a sus hijos como médicos, ingenieros, arquitectos. Pero tener un hijo que quiera ser cantante, actor, bailarín o hasta pintor, no es algo de todos los días siendo una causa de disgustos y terror, especialmente como según señalan los expertos, porque piensan que es un mundo peligroso.

Según dice un sicólogo consultado por este medio de comunicación, el miedo que surge de los padres al conocer sobre las proyecciones de sus hijos a futuro es natural. Comentan además, que temen particularmente por el tener que enfrentarse a escenarios difíciles.

Con las redes sociales, la cercanía a la información y el que los jóvenes vean la vida que llevan sus ídolos, el querer sobresalir con algún talento se ha vuelto muy popular.

La pregunta y lo que realmente debe tener relevancia es que los padres deben preguntarse si realmente su hijo quiere ser artista o si se trata de algún capricho.

Profesionales dicen que por lo general son los docentes en sus colegios quienes advierten sobre las expresiones de los jóvenes. Recomiendan por ello que si es persistente en su habilidad y tiene talento, por llamarlo de algún modo, hay que dedicarle tiempo y atención. Es importante que como padres sostengan una conversación sincera con su hijo para saber si realmente quiere dedicarse a la música, actuación, modelaje, entre otros.

En este artículo usted sabrá de la mano de expertos cómo actuar en este tipo de temas, cómo guiar a los hijos para no cortarles las alas y sí hacerles ver qué camino deben tomar, de acuerdo a los que realmente se desean formar.

La voz del experto

Andrés serrano, sicólogo

“Los padres suelen tener esa desilusión cuando un hijo quiere tomar un camino distinto al que ellos querían. Claro, papá y mamá estaban en una zona de confort donde creían tenerlo todo controlado, pero miren nada más, su hijo ha crecido y ahora toma decisiones. No se estrese, no haga de esto una telenovela. Todo lo contrario. Escúchelo, recomiéndele, aconséjele y en lo posible, apóyelo”.

El profesional dice además que usted ha formado más que un profesional, un ser humano y que esto es lo que va a poner la cara en su futuro. No un título, ni una academia prestigiosa.

“Antes de juzgarlo, edúquelo y críelo con carácter. Sobre todo para el fracaso. Quizá tenga un talento envidiable y prometedor. Pero también hay muchos que no logran lo que deseaban o no pasa de ser un hobbie y ahí es cuando viene la frustración. Si a un adulto le duele y la decepción es grande, imagine para alguien que apenas empieza a vivir en una etapa decisiva para su vida”, sostiene el experto.

Recomienda además no presionarlos. No todo está escrito. Deje que exploren esta nueva faceta.

Por otro lado, si usted ve que su hijo tiene talento, no le quite sus ratos de juego y diversión obligándolo a enfrentarse a una prueba que aún no es el momento. Dele su espacio y su tiempo.

Preguntas y respuestas

Ana maría echeverría, coach de vida

¿Qué rol juega un padre o una madre en este tipo de decisiones?

Fundamental, esencial, importante, relevante. Ellos deben preparar a sus hijos para que tomen decisiones en un futuro y hay que hacerlo con mucho cuidado. El alma de un joven artista es vulnerable y noble, se expresan a través del arte y es donde sus progenitores deben actuar con apoyo. Adicional, teniendo en cuenta que muchos quieren llegar a conseguir grandes metas en el mundo artístico, pero muy pocos lo logran. Son más frecuentes los “no” que los “sí”, y las negativas pueden ser devastadoras para ellos. Hay que reforzarlos con herramientas necesarias para que sigan un paso más adelante en sus vidas.

¿Cómo identificar que hay talento? Que es un deseo real.

Bueno ahí entra en juego el trabajo de los padres identificar si es un capricho o realmente hay algo en él que podría llevarlo a conseguir grandes logros. Por ejemplo: si desde niño o niña ha estado formándose en escuelas de arte, en cualquier escenario, quiere decir que ya se ha estado cultivando un talento en él. Hay que ayudar a identificar al hijo si realmente tiene talento o no. Si de la noche a la mañana quiere tocar guitarra, hace comprar la guitarra más costosa y luego la deja como un adorno en su cuarto, no tiene ningún sentido y sí una pérdida de tiempo en su desarrollo como profesional. Por el contrario, si viene de un linaje de bailarines, actores, cantantes, posiblemente su formación ya tenga un espacio importante en este mundo.

¿A dónde acudir para formarse como un artista profesional?

Detrás de cada talento hay una escuela. Hay profesionales que acondicionan la voz, escuelas de modelaje, academias de actuación. Incluso hay universidades que dictan clases de música y capacitación en distintas ramas. Si desean alguien particular, basta con buscar en Internet y siempre habrá miles de posibilidades. El voz a voz es una gran experiencia. Hablen con otros artistas, relacionen a sus hijos con gente del medio para que les cuenten sus experiencias y realidades. Eso es importante para que sepan por medio de la experiencia de otros, qué pasa detrás de cámaras en el círculo artístico.

¿En qué deben hacer énfasis los padres?

En la formación. Usted puede ser lo que quiera, pero sea el mejor. Por ejemplo: ellos se sienten atraídos por artistas famosos como Selena Gómez y Justin Bieber. Bueno ellos no viven solo por el hecho de ser ellos. Se han formado, tienen disciplina, pasan largas horas en preparaciones de baila, canto e incluso actuación. Entonces ser artista no es sinónimo de una vida fácil o libertinaje. Todo lo contrario, es de lo más complejo y es solo para gente que le apuesta a que su vida depende de sí mismo, de su comportamiento, de sus capacidades y su carácter.

Lista

1 Determine si lo que su hijo siente es un hobbie o realmente quiere tomar esto como profesión.

2 No importa lo que quiera ser. Que se esfuerce por trabajar y cultivar sus logros.

3 Asegúrese que ame lo que hace. Que valore lo que ha trabajado.

4 Que estudie lo que desee. Pero que se forme con los mejores y profesionales.

5 Puede alternar una carrera profesional convencional con una artística.

6 Fomente su disciplina. No todo llega porque sí. Hay que esforzarse.

7 Que disfrute del arte en cualquier presentación.

8 Fomente su tranquilidad y felicidad.

9 Si tiene dudas acuda a un profesional.

10 Prepárelo para el fracaso, así como para posibles logros.

Dato

No viva de prejuicios. Supere la típica creencia de que para ser alguien en la vida solo se puede estudiar carreras de ciencias, lingüísticas, entre otras. También se puede hacer una vida exitosa con la sensibilidad de expresar por medio de cualquier arte.