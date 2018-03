Supere ese amor no correspondido

Liberarse es sanar. Duele un poco, pero este cambio le sentará muy bien. Si ve que las cosas no funcionan y que la otra persona no está interesada, no se esfuerce por conseguir el resultado deseado. No vale la pena insistir.

Es claro que una relación amorosa siempre es de dos. Pero lo más claro aún es que en esta etapa debe estar preparado para ganar o perder. Puede que a usted le guste alguien, que esté interesado o interesada en empezar una relación y sería bueno que las dos partes sintieran lo mismo. Pero, ¿qué pasa cuando no es así? ¿Cuando usted demuestra más interés que la otra persona? O, ¿en esas circunstancias donde usted no es correspondido?

Los expertos consultados recomendaron que una buena señal es que ambas partes estén implicadas en la relación. No es recomendable que usted esté con alguien solo por estar o por no sentirse solo. Esto podría convertirse en relaciones de sentido único, es decir cuando su media naranja no demuestra el mismo sentimiento que usted hacia él o ella. Ahí es cuando usted debe alejarse y seguir su camino. No vale la pena y menos en una etapa tan temprana de vida que se quede esperando por un cariño que seguramente no va a llegar.

Si alguien está realmente interesado en usted simplemente lo busca porque quiere verlo, le habla porque quiere escucharlo y está con usted porque se siente bien. De lo contrario una relación podría tener los días contados.

Si pasa por una situación así haga planes, enfoque su vida en pasatiempos que hagan olvidar este mal rato, dele prioridad a sus estudios, a su familia y por supuesto a usted mismo. Ha perdido en esta oportunidad pero apenas empieza a tener una vida que le va mostrando cómo ser más fuerte y, seguramente, este primer mal paso le dará valor para ver las cosas en otro sentido. Profesionales dicen que no hay reglas para el amor. Todo se va dando. No se aprende a amar ni mucho menos la primera persona debe ser la indicada. La madurez del corazón la aprende gracias a sus propias experiencias.

Siga las siguientes recomendaciones:

1 Usted aprenderá a conocer e identificar cuando alguien realmente siente algo por usted.

2 Confíe en sí mismo. No es la derrota final. Simplemente es una experiencia que lo ayudará a volver a querer, pero mejor.

3 Usted está muy joven. No se amargue a tan temprana edad por alguien que no es que no valga la pena. Solo que no era el momento, no era la persona y tal vez hace falta mirar más allá para darse cuenta que alguien está ahí, esperando por usted.

4 Valórese y quiérase. Deje a un lado quien no esté dispuesto a dar lo que usted merece.

5 Una relación es de dos. No puede querer usted solo. No fuerce lo que no está escrito para usted.

6 Es un buen momento para hacer un balance consigo mismo. Qué tiene y qué merece.

7 Seguramente si esto vuelve a suceder, lo sabrá llevar. Entienda que no es la primera ni última persona en pasar por algo así. Todos lo vivimos.

8 No trate de forzar nada. Uno no puede controlar los sentimientos de otros.

9 Siga adelante. Enfóquese en usted.

10 Entienda: de amor nadie se muere. Se hace más fuerte.

Alejandra álvarez, psicóloga

La profesional en psicología dice que este tipo de experiencias son muy buenas: primero porque enamorarse es inevitable y segundo porque es una etapa que enseña muchas cosas. “Aproveche estas circunstancias para medir sus emociones. Usted es más fuerte de lo que imaginaba y si ha superado otras cosas, seguramente se reirá algún día de esta nueva. A pesar que nos sentimos vulnerables, nos convertiremos en mejores personas”, comenta.

No pasará mucho tiempo en que supere el mal recuerdo y que usted se jure a sí mismo que nunca volverá a sentirse de esa forma. La noticia es que, hay muchas posibilidades que vuelva a suceder. Lo que Alejandra Álvarez dice, es que no se afane en los temas del amor. Siempre hay una persona esperando y llegará el momento en que usted esté estable emocionalmente, bien sea soltero/a o comprometido/a.

Por otro lado, entienda que no puede controlar los sentimientos de otros. Así como usted sintió un gusto o una atracción, la otra persona no y punto. No es para que usted se sienta feo o fea, o porque sea menos que otro. Simplemente los sentimientos no se controlan.

“Como digo, todo es un aprendizaje. Apuesto que en una próxima oportunidad usted irá más despacio. Medirá sus tiempos y dará lo que debe dar. Aprenderá a querer, pero de una mejor forma”.

Preguntas y respuestas

María Angélica Lozano, psicóloga

¿Cómo saber que alguien no está interesado en uno?

Bueno primero eso se siente. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a perder y estamos insistiendo en algo que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces hay que identificar señales a medida que vamos conociendo la persona. Por ejemplo:

-Si es un compañero cercano y no contesta mensajes o llamadas, algo raro sucede si tenemos en cuenta de las facilidades tecnológicas de hoy en día.

-Dele espacios. No se apresure a escribirle, llamarle o invitarle todo el tiempo. Que la otra persona también tome la iniciativa.

-No te disculpes sin razón. “Disculpa si te molesto”, “disculpa si te interrumpo”, “qué pena contigo”, “disculpa mi forma de ser”. No. Discúlpese solo si es necesario y admita culpas con valor, no por temor. Si lo hace así, solo se pondrá en evidencia de su interés y de que siempre estará allí para la otra persona.

-Usted puede proponer una cita. ¿Por qué no? Pero si el rechazo es constante, no insista más. Mejor ofrézcase una cita con usted mismo. Cambie ese plan por alguien que no valora su compañía, por algo que usted ama hacer.

Invierta en usted.

-Demuestre pero no se pase. Haga cosas por la otra persona, sea amable, atento, respetuoso. Pero no se sobrepase. Lleve las cosas con calma. Si usted ve que de allá para acá no hay mucho interés, aléjese.

¿Cómo librarse de ese sentimiento?

Soy de las que pienso que liberarse es sanar. Duele un poco, pero este cambio le sentará muy bien. Si ve que las cosas no funcionan y que la otra persona no está interesada, no se esfuerce por conseguir el resultado deseado. No vale la pena insistir. El secreto para olvidar está en amarse más a usted mismo y no amar a nadie por encima suyo.

-Corte todo tipo de contacto. Siempre hay excusas: es que nos vamos a ver porque tiene cosas mías, es que nos vamos a ver porque me debe un dinero, es que nos vamos a ver porque es amigo de mi amigo, es que… No. Tomó una decisión, manténgase en ella. Su tranquilidad vale oro.

-No lo llame, no lo stalkee. Para algunas personas eliminar gente de las redes sociales es inmadurez. Para mí no. Para mi es sinónimo de madurez pues usted está buscando una estabilidad emocional y lo primero que debe hacer es alejarse por completo de la gente tóxica.

-Salga, acepte citas bien sea con amigos o familiares. No se encierre. Evite cosas que lo depriman como la música bien llamada “de despecho”. Dese un aire. Aléjese, respire, haga deporte, camine, planee un viaje o cualquier aventura que le indique esfuerzo por conseguirlo. Es un regalo que usted debe darse.

-Háblelo. Con quien quiera. Siempre habrá alguien que esté dispuesto a escuchar su aventura. Suelte lo que tiene dentro y exteriorice la situación. Reciba consejos y aplíquelos a su favor.