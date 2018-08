Lo que no debe hacer si descubre una infidelidad

3 Ago 2018 - 8:09pm

La famosa conferencista y astróloga Mia Pineda señala en su libro ‘Relaciones’ que “el que hace show recoge las sillas” y así es: aún si usted tiene la razón, como es el caso de descubrir una infidelidad, si hace un escándalo lo más seguro es que sea usted quien tenga luego que disculparse por perder los estribos.

No hay duda que duele: para muchos, más que la infidelidad en sí, les lastima el engaño y las mentiras a las que fueron sometidos por su pareja.

Sin embargo, los expertos quieren que sepa que cada persona es libre de hacer lo que quiera, aún si no cumple con las expectativas que teníamos sobre ella o si no cumplió con sus promesas.

“La víctima de una infidelidad tiene solo un derecho: el de alejarse y terminar la relación con esa persona. Nadie lo puede obligar a perdonar ni a seguir adelante. A lo que no tiene derecho es a creer que la otra persona le pertenece. Incluso si están casados porque no es así”, explica la coach Camila Díaz.

Incluso la ley penaliza a quienes usan la violencia para vengarse de sus parejas infieles.

Solo le queda una cosa por hacer: atravesar el doloroso proceso y seguir adelante con su vida. Con o sin esa persona.

Lo que no debe hacer

La psicóloga Silva Arévalo explica qué es lo que no debe hacer si descubre la infidelidad de su pareja:

1 Hacer un gran escándalo: es comprensible que la rabia lo nuble por un momento y que quiera desatar su furia inmediatamente, pero es un error. Si no se siente en su sano juicio lo mejor es que se vaya. Si no quiere perder la oportunidad de confrontar al infiel, tome una foto o haga una llamada, pero no se acerque en ese momento. La reacción de los infieles sorprendidos no siempre es lo que se espera: en ocasiones reaccionan con cinismo y esto podría molestarlo más, impulsándolo a hacer cosas de las que luego se arrepentirá. No vale la pena, tenga eso por seguro.

2 Nada de violencia: aun si decide no hacer un gran escándalo al sorprender al infiel, tampoco sienta que está en una telenovela mexicana y se disponga a planear una terrible venganza. Recuerde que la violencia es un delito que está tipificado en la ley y aunque le haya dolido, no tiene derecho a lastimar a esa persona. Por otro lado, no haga caso a los roles de género: hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y libertades. Cada uno puede hacer lo que quiera. Lo mejor es que se controle y se aleje de la situación y de la persona infiel.

3 Desquitarse con los hijos: aunque sienta que el dolor lo supera, no debe tomar acciones que puedan perjudicar a los niños. Es por eso que si está discutiendo demasiado con su pareja por la situación, vale la pena que se separen y que mamá se quede con los niños, tal como está estipulado en la ley. En caso de que ella no pueda hacerlo, en una Comisaría de Familia determinarán el procedimiento a seguir. Lo más importante es que evite hacer comentarios sobre la infidelidad de su pareja a los hijos, no llamar a su pareja con groserías o insultarla frente a ellos. Aunque haya sido víctima de una infidelidad, eso no le da derecho a tomar venganza usándolos a ellos.

4 No dañe los objetos personales de su pareja: no tiene derecho, tampoco, a dañarle su computadora o su celular ni a quemarle la ropa y menos a dañar las cosas que comparten en el hogar, si es el caso. No tiene sentido. Tendrá que comprarlas después y, además del dolor por haber sido engañado, tendrá el dolor de tener que pagar sus cosas.

5 No se lo diga a todo el mundo: no haga post con frases indirectas -o muy directas- en las redes sociales. Una vez que la rabia pasa hasta podría querer perdonar al infiel y entonces será cuestionado en su sentimientos. ¡Y con toda razón! Fue usted quien los rebeló para empezar.

6 No trate de hacer lo mismo: solo podría aumentar la gravedad de la situación y, además, agregarse problemas innecesarios.

7 No ignore la infidelidad: tras años de terapia con parejas puedo afirmar que ignorar la infidelidad y tratar de seguir adelante como si nada es el caldo de cultivo para problemas futuros. Lo mejor es aceptar la realidad y atravesar ese duro proceso.

¿Y qué hacer?

Ya sabe lo que no puede hacer, pero... ¿qué es lo que sí debería hacer cuando descubre que su pareja le ha sido infiel? La coach Camila Díaz le ofrece una guía:

* Mantenga la calma y llama a un amigo de confianza para que le brinde el apoyo que necesita en ese momento. Pero eso sí, nada de llamar al amigo o amiga extremista sediento de venganza. Llame a quien sabe que lo aconsejará con sensatez.

*Busque ayuda profesional: Si está casado o si hay niños involucrados, buscar primero ayuda profesional lo ayudará a formar la red de apoyo necesario para lidiar con una posible confrontación si su pareja reacciona mal al ser sorprendida.

*Sea directo con su pareja: dígale que sabe de su infidelidad y que no le creerá si lo niega, pero con calma. No le ponga una trampa para que confiese, solo aborde la situación y pida que le responda lo que usted necesita saber sobre por qué lo engañó.

* Vea la verdad sobre su relación: actúe con valentía y haga un análisis real de cómo estaba su relación hasta el momento. No lo haga con el fin de culparse ni de justificar al infiel, hágalo para evaluar si tiene sentido darle una oportunidad a esa persona en caso de que la pida.

* Acepte: en algunos casos el infiel no quiere continuar con la relación, así que lo único que puede hacer es aceptarlo y reconstruir su vida.

*Comprenda que no es su culpa: incluso si usted estaba trabajando mucho o estaba comportándose con fastidio, la infidelidad es una decisión unilateral de la persona. Siempre se puede escoger ser honesto y abordar la situación en lugar de engañar. Así que no, no es su culpa.

*Permítase sentir dolor: no trate de hacer de cuenta que nada pasó. Tómese unos días para llorar y escriba en un diario sus emociones.

* No tome decisiones apresuradas: espere para sentirse mejor y ahí sí decidir qué quiere de su relación.