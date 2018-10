¡Las nuevas citas!

8 Oct 2018 - 6:08pm

No crea que se trata de una tendencia que solo funciona en Europa y Estados Unidos: de hecho, Facebook estrenó su aplicación de citas solo en Colombia para probar qué tal funcionaba. ¡Así estamos de avanzados!

Es cierto que lo retro está de moda, pero a la hora de encontrar pareja y salir para conocerla, la tecnología es mucho más fuerte que las añoradas técnicas de nuestros padres.

¿Discoteca? No. ¿Una salida a comer un helado?#¡Para nada!

Lo que más hacen las personas para encontrar a su pareja es buscarla en alguna red social o en Tinder, y una vez que han hecho ‘click’, entonces se citan para ver una maratón de series, para tener una charla candente por alguna red social o hacer una videollamada.

Y si acaso, una salida al cine que ha retomado su auge de antaño gracias a los efectos especiales y a la propuesta en teatro, ópera y ballet.

Así es: si hace un par de meses que está soltero y está listo para lanzarse de nuevo al impactante mundo de las citas, entonces es momento de que conozca cómo son las nuevas reglas del juego.

Netflix, una cita muy apetecida

Las parejas prefieren ver series que tener sexo. Al menos, así lo determinaron los estudios.

Y aunque es verdad que al principio del romance la pasión es lo más importante, la gran cita de hoy es encontrarse para ver una serie que les guste a ambos y que, luego de un rato, los lleve al sexo... y más tarde a ¡terminar la serie!

Un estudio realizado por la Universidad de Lancaster en el Reino Unido, halló que hoy las parejas que apenas inician su relación se citan para ver una serie favorita y que, incluso, tener un gusto diferente en series hace que las cosas se enfríen un poco.

A Carolina, de 28 años y quien trabaja como creativa, le pasó: “el año pasado empecé a salir con un compañero de la oficina y una de nuestras primeras citas, afortunadamente, fue en su apartamento para ver series. Le propuse algunas interesantes, para nada eran románticas, pero él solo quería ver una serie de crímenes y no me gustó. Como que lo vi con otros ojos. Desde ese momento le hice ‘ghosting’. Lo dejé en visto. Por suerte entendió el mensaje. No es su culpa, solo no somos compatibles”.

Chat de citas de facebook

María Clara es una emprendedora de 40 años que se divorció recientemente: “luego de unos meses de estar sola pensé que ya era hora de conocer a alguien nuevo. Un día abrí mi Facebook y me encontré con el anuncio “citas”. Entré y seguí el proceso”.

Es sencillo. Simplemente entra a la sección de Citas en Facebook, sigue los pasos y ¡listo!

Y no se preocupe si no quiere que sus conocidos se enteren de que “anda en estas”: la información no será visible para los contactos y amigos de la red, aunque tiene la opción de permitir que la vean los amigos de sus amigos... porque siempre es posible que su próxima pareja esté más cerca de lo que espera.

“Conecté con un hombre que me pareció interesante. Nos citamos para una videollamada, las cosas se pusieron un poco ‘hot, pero no me gustó. Simplemente lo bloqueé. Me gusta este tipo de nuevas citas porque es más segura para nosotras las mujeres, que con frecuencia nos topamos con tipos pesados. No es que no haya peligro, pero en un primer momento estás a salvo en tu casa y puedes ver la información también de esa persona”, explica María Clara.

Además, en un primer momento solo se pueden enviar mensajes de textos y emojis, para evitar el abuso sexual cibernético o la explotación de sus videos íntimos.

Tinder, romance a la carta

Es la aplicación de citas más popular y a la gente le encanta.

Julián, un arquitecto de 35 años, es un verdadero fanático: “todas mis citas a partir de mis 30 años las he tenido por esta aplicación. Me gusta porque se puede elegir la mujer que a uno más le guste y ellas pueden decidir si uno les gusta o rechazarlo y punto, no pasa nada. Igualmente, ellas pueden elegir al tipo que les guste y “probar” antes de salir con él. No hay pierde”.

Tinder es sencillo: se “sube” a la aplicación una foto, se señalan los gustos, la ubicación y eso es todo. En la pantalla aparecerá su primera compatibilidad. Si le gusta o si no, solo tiene que deslizar la imagen hacia un lado para pasar de largo o para enviarle un “corazón” a esa persona, en señal de que le gustó. La otra persona lo acepta o lo rechaza y la comunicación comienza.

Lo único difícil es que alguien en Facebook podría saber que ha estado buscando un ‘match’, aunque la aplicación ya ha previsto esto y le muestra todos los amigos de esa persona para que usted no se tropiece con alguien familiar.

De hecho, en Tinder todo se trata de la seguridad. Al menos así lo expresa Whitney Wolfe, su fundadora: “ahora todo se trata de igualdad en las citas. Siempre ha estado presente esa sensación de que las mujeres están sujetas al humor y trato de los hombres, pero quiero que eso cambie”.

Los hombres también tienen su oportunidad de ser más directos y andarse sin rodeos. La idea de la fundadora es que no crean que deben mentir para lograr una cita.