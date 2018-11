Luche por sus sueños

La juventud es una etapa que no durará toda la vida, por eso es importante que desde ahora trace sus metas y sueños para que logre alcanzarlos, aunque en ocasiones se hace mucho más fácil buscar cualquier excusa en vez de trabajar duro para lograr lo que quiere, es importante que preste atención a estas recomendaciones.

9 Nov 2018 - 9:49pm

Desde los primeros años de vida cada persona empieza a soñar con ciertas metas: ser doctora, veterinario, policía, profesora, etc, y en la medida en la que van creciendo, esos sueños evolucionan, algunas veces se cambia de opinión al descubrir que quizás perseguir ladrones no se adapta a las habilidades que se poseen.

Lo importante es siempre tener un motivo por el cual el día a día tenga sentido. Como primera medida, debe aprender a identificar las áreas en las que puede desempeñarse para trazar metas que sean realizables.

A partir de ahí es completamente necesario visualizar cada paso que lo llevará al punto final: sus sueños, para que así elabore un plan con el orden de las acciones a cumplir y, como con una alcancía, día a día haga un aporte con el que logre llegar a la meta.

Algunas personas prefieren no ser tan meticulosas y dejar que el diario vivir vaya trazando el camino para llegar, aunque lo que recomiendan los expertos es trazar un plan para que se haga realidad lo más pronto posible.

Ahora bien, hay quienes no tienen claridad sobre lo que quieren lograr. Para eso los coach Sayita Durán y Fernando García le dan diferentes opciones para que aprenda a identificar y trazar sus metas y sueños.

Si usted hace parte de las personas que tienen ya definido sus planes, elabore una lista con ellos y establezca la prioridad de cada uno para que logre crear un plan que lo lleve a la meta.

Con la lista en mano indique las acciones que considera debe realizar para que, sin pausa y sin prisa, obtenga lo que quiera.

Considere que muchas veces las cosas no salen tal cual como se planean, lo importante es que sobre la marcha aprenda a encontrar soluciones y que sea un poco flexible para que el camino no se le haga un rosal lleno de espinas.

Si bien hay que ser flexibles, tampoco abuse de la flexibilidad, haga su mejor esfuerzo para realizar las acciones y aprovechar las oportunidades que se presenten en el camino. Si definitivamente no es posible seguir el plan, haga los cambios necesarios.

La voz del experto

Fernando García, coach

La primera recomendación del coach es conocer sus propios valores para que pueda trabajar en una lista de sueños. “Los valores son como una guía para comprender lo que realmente queremos”.

A partir de ahí puede dividir sus sueños en tres aspectos: lo que quiere hacer, lo que quiere ser y lo que quiere tener. Con esto podrá tener una claridad para empezar a trabajar.

“Después de tener esa lista de sueños lo mejor es priorizar y enfocarnos en los que consideramos más relevantes en cuanto a su grado de coherencia con nuestros valores… el siguiente paso es entender ¿dónde nos encontramos frente a esos sueños?, enseguida formular los sueños como metas (realizables), expresadas en positivo, que incluyan fecha y que además sean positivos para sí mismo y para las personas del entorno”.

Con estas herramientas usted tendrá las opciones y estrategias más adecuadas para lograr lo que quiere. “Recomiendo llevar una agenda para ir anotando los avances al respecto, y por último es bueno visualizar dichos sueños como si ya lo estuviese viviendo y agradecer por ello”.

Para lograr las metas es absolutamente necesario tener en cuenta al entorno y en ese orden de ideas, a pesar de la juventud, es importante tener en cuenta a su pareja, en caso de que tenga. Lo primero es el diálogo para conocer “hasta qué están dispuestos a apoyarse, entenderse y sobre todo a no convertirse en un impedimento para el otro en cuanto a sus metas o sueños”. A partir de ahí usted puede llegar a acuerdos y a tomar las decisiones que sean necesarias.

Consejos para realizar sus sueños

1 Tenga perseverancia: Sea insistente porque no siempre las cosas van a salir como quiere, por eso es bueno ir mirando, revaluando y sobre todo aprendiendo de sus errores y aciertos.

2 Fe: Es importante creer a pesar de los obstáculos que se puedan presentar.

3 Esté atento a las señales: Preste atención a las cosas que se van dando en el camino, aquellas intuiciones que van llegando y que en cierta forma generan una información valiosa en la construcción de su camino.

La voz del experto

Sayita Durán, coach

“‘El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve’, y es que es muy dado que los jóvenes no tracen su camino de la vida y terminan siendo no lo que ellos quieren, sino lo que les toca ser”. Para eso la coach recomendó utilizar la técnica de Ikigai, un término japonés al que se le atribuye “el propósito de vida o una razón por la que vivir”.

Con la respuesta a cuatro preguntas, el Ikigai le ayudará a trazar sus metas y “lo llevará por el camino a la felicidad”.

Método Ikigai:

1 ¿Qué ama? Para responder esa pregunta debe analizar lo que realmente ama hacer. Es importante que una cosa es lo que ama y otra para lo que es bueno, ya que puede que ame cantar, pero que su mejor concierto lo dé en la ducha.

2 ¿En qué es bueno? Aquí deben aparecer sus habilidades o destrezas, algo que sea fácil para usted: las matemáticas, el dibujo, las artes, etc.

3 ¿Qué necesita el mundo de usted? Desde su propia perspectiva responda lo que considera que el mundo necesita: mejor salud, educación, el medio ambiente, etc.

4 ¿Qué puede hacer para que le paguen? Cualquier actividad que usted sea capaz de realizar y por la que la gente estaría dispuesta a pagar, si sale a vacaciones y trabaja en ventas, restaurantes, cuidando niños, etc.

Cuando resuelva esas cuatro preguntas con total sinceridad, logrará obtener la respuesta a lo que le apasiona, su profesión, su vocación y su misión. Aquí está la fórmula.

Lo que ama + lo que es bueno = su pasión.

Por lo que le pagan + lo que el mundo necesita = su vocación.

Una lo que el mundo necesita + lo que ama = su misión.

“Finalmente, al unirlas todas encontrará una razón para vivir. Estará viviendo su propósito de vida y generando felicidad a los demás. Una bonita forma de saber a dónde quiere ir”.

Dato

Organice sus sueños, haga una lista y establezca prioridades, así será mucho más fácil que logre sus objetivos. Tenga en cuenta que a veces no todo sale como lo planea, pero eso no es motivo para que se frustre, hay que ser flexibles.