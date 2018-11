¡No se apresure!

Si tras solo tres meses de relación usted quiere comprar un apartamento en conjunto, adoptar una mascota y cambiar toda su vida, tal vez debería pensarlo mejor, ¡incluso si parece que su corazón lo guía! Lo mejor es que no se apresure.

12 Nov 2018 - 12:37pm

Luego de que cada uno experimentara relaciones demasiado dolorosas, Laura y Pablo se encontraron y se enamoraron rápidamente.

A los tres meses de conocerse se fueron a vivir juntos y tras otros tres meses de convivencia, y a pesar de que discutían demasiado, decidieron adoptar una mascota.

De hecho, tan solo cuatro meses después de iniciada su relación contemplaron la idea de casarse, pero finalmente escucharon los consejos de familiares y amigos que les recomendaron esperar un poco más.

“Luego de tres años de estar peleando casi todo el tiempo, decidimos que, en efecto, no éramos el uno para el otro. La pasión había pasado y solo nos quedamos el uno con el otro con todo nuestro rencor por el daño que nos habíamos hecho durante esos tres años, porque no habíamos podido sanar las heridas de nuestras relaciones anteriores”, explica Laura.

Una noche de fin de semana, cansados de que sus personalidades chocaran una y otra vez, Laura y Pablo decidieron acudir a terapia.

“Para nuestra sorpresa, porque yo era escéptica, funcionó. Ahora nos entendemos mejor. Comprendimos que nos apresuramos y que debíamos tomarnos el tiempo para conocernos y para amarnos como somos y cambiar lo que sí podemos”, comenta Laura.

No se apresure a tachar todas las fases de una relación como si se tratara de una lista de tareas, y todo porque tiene miedo o porque quiere controlar las cosas. No. Tómese su tiempo, conozca a la otra persona y deje que las cosas fluyan.

Cinco razones para no apresurarse en una

relación

1 Puede ser pasión y no amor: la sexóloga Amalia Rueda explica que muchas personas sienten que deben hacerlo todo por la otra, porque la pasión los desborda. Sin embargo, con seguridad luego se arrepienten porque cuando estas sensaciones pasan, empiezan a ver que la otra persona no es lo que creen. “Los dos pueden sentirse muy similares en las primeras etapas, lo que resulta en una obsesión mental con el sujeto de su deseo. Pero la pasión suele ser fugaz y cambiar rápidamente. Una forma de descubrir si es pasión o amor es preguntarse a sí mismo si está realmente interesado en conocer a la otra persona o si le preocupa más aliviar su soledad y saciar sus deseos”, señala Rueda.

2 ¿Es una reacción al pasado? Algunas personas se apresuran a hacer cosas en una nueva relación, en un intento de superar una relación anterior. Es como si tuvieran un agujero en su vida que están desesperados por llenar. “Las relaciones para superar el pasado rara vez resisten la prueba del tiempo, porque hasta que su corazón se haya recuperado no hay espacio para que entre alguien nuevo. Si se muestra muy necesitado o demasiado dependiente, de seguro la otra persona lo que querrá es huir”, explica la sexóloga Carolina Guzmán.

3 Puedes estar siendo manipulado: usualmente sucumbimos a los deseos de una persona que parece estar completamente fascinada con nosotros. Todos deseamos escuchar que somos maravillosos y que traemos felicidad y alegría a la vida de alguien más, pero, a la vez ese “alguien” podría utilizar ese sentimiento para impulsarnos a hacer cosas de las que no estamos seguros. “El sueño romántico de amor a primera vista es atractivo, pero en realidad si solo ha estado saliendo con alguien durante unas semanas, es probable que no lo conozca lo suficientemente bien como para saber que lo ama”, explica la coach Camila Díaz. Deseamos ser amados por otra persona y que le digan que “el amor” que ese alguien esperaba puede seducirlo para que diga que siente lo mismo, aunque no lo haga y avanzar en una relación en la que usted preferiría pausar. Sea sincero consigo mismo.

4 Puede que se esté apresurando para “atrapar” a la otra persona: es común que un nuevo interés amoroso consuma todo el tiempo. Muchas personas dejan pasar otras partes de su vida mientras dedican todo su tiempo y atención a su nueva relación, pero esta es una mala estrategia, sobre todo para usted mismo. “Las parejas pueden ir y venir, pero su familia y sus amigos son los que están allí por un largo tiempo y hay que dedicarles tiempo. Si los abandona cuando está en pareja, es posible que no estén disponibles para usted cuando la relación termine y necesite su amor y apoyo”, explica la coach Camila Díaz. Para que una nueva relación dure, necesita un equilibrio saludable en el que invierta tiempo y energía a otras partes de su vida, incluidos el trabajo, los amigos, los pasatiempos y los compromisos familiares.

5 Puede que esté dando demasiado, demasiado pronto: “si siempre hay galletas en la lata de galletas, nadie se preocupa por comprar más. Lo mismo ocurre con las relaciones que van ocupando todo su tiempo y cuya disponibilidad es 24/7. Guarde algo para usted y deje que su pareja quiera conocerlo mejor”, explica la sexóloga Amalia Rueda. Evite pasar todos los fines de semana con esa persona, tener sexo demasiado rápido o estar constantemente en línea. “Si realmente quiere que la relación dure, saboree cada momento”, señala la experta.