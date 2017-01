¿Qué es el Parkinson?

El parkinson afecta a más de seis millones de personas en el mundo. Aunque la prevalencia es levemente mayor en hombres (1.2 a 1.5 por cada mujer), la enfermedad afecta a individuos de cualquier edad, con una incidencia que casi llega al 1% en mayores de 65 años.

26 Ene 2017 - 10:03pm

El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. Esto quiere decir que neuronas de diferentes partes del cerebro se van lesionando y mueren antes de tiempo. Las células más afectadas son aquellas que se localizan en la sustancia negra y que producen un neurotransmisor llamado dopamina.

Esta sustancia es la que estimula otro grupo de neuronas para ayudar en el control de los movimientos. Por la degeneración de la sustancia negra se disminuyen los niveles de dopamina, y aparecen los trastornos característicos de la enfermedad. Sin embargo, muchos otros grupos neuronales también se van degenerando.

“Pese a que no se conoce una causa específica de la enfermedad, se han identificado algunos factores como alteraciones genéticas en aproximadamente el 10% de los casos. También se ha asociado con antecedentes de exposición directa a pesticidas muy comunes en la fumigación de plantaciones, solventes, traumas craneanos a repetición y contundentes, pero sin relación directa.

Por ello, en más del 90% no se logra reconocer una razón puntual”, comento el neurólogo y coordinador del grupo de movimientos anormales de la Asociación Colombiana de Neurología (ACN), Óscar Bernal.

A propósito del Día Mundial del Parkinson, que se celebra cada 11 de abril, la Asociación Colombiana de Neurología (ACN) promueve la campaña educativa ‘Conoce y ponte en sus zapatos’, para que cada uno de los colombianos conozca los síntomas y se ponga en los zapatos de estos pacientes que presentan dificultades para desarrollar actividades cotidianas como afeitarse, escribir, coser, comer, hablar, cocinar, caminar y, en general, llevar una vida normal.

Según el neurólogo Bernal, “existen signos cardinales que son más llamativos, tales como lentitud del movimiento, temblor, rigidez, desequilibrio, pérdida de la coordinación y movimientos incontrolados que llevan a que los pacientes pierdan su funcionalidad motora. De ahí, que sea catalogada como una enfermedad discapacitante”.

Aunque pueden encontrarse más de 80 síntomas diferentes en el Parkinson, es posible identificar otros síntomas clave a la hora de practicar un diagnóstico temprano. Se destacan: las alteraciones en el sueño, memoria, depresión, ansiedad o apatía; pérdida del olfato, estreñimiento, alucinaciones, alteraciones en el sistema gastrointestinal, en los esfínteres urinarios y rectal, piel, sudoración y cambios de temperatura, entre otros.

“Dichos síntomas se pueden presentar en cualquier momento de la enfermedad y no necesariamente al mismo tiempo; por ello, se debe indagar a los pacientes en forma individual, ya que la presencia de un síntoma no es determinante para confirmar la sospecha clínica, pues, incluso, algunos pacientes no los refieren o reportan multiplicidad de ellos, complicando tanto la enfermedad, como el tratamiento”, asegura el Dr. Bernal.

Recomendaciones para pacientes con Parkinson

•Buena alimentación con ingesta de frutas, verduras y abundantes líquidos.

•Disminución de las proteínas que interfieran no solo con la absorción de los medicamentos, sino también que se asocien al estreñimiento, como las carnes rojas.

•Aumento en la práctica del ejercicio, especialmente de estiramiento, con el fin de conservar una adecuada postura, flexibilidad y agilidad

•Aumento de la actividad física

•Evitar ingerir medicamentos sin prescripción, especialmente si no han sido formulados por un neurólogo.

¿A quiénes afecta el Parkinson?

En el ámbito mundial se calcula que hay más de seis millones de personas afectadas con esta enfermedad, que se registra en entre 1.2 y 1.5 hombres por cada mujer. Se presenta en individuos de cualquier edad, con una incidencia que casi llega al 1% en mayores de 65 años.

“Aunque no contamos con estadísticas específicas para Colombia, según estudios practicados en ciudades como Bucaramanga, Medellín y Manizales, la prevalencia de la enfermedad de Parkinson es de 0.12% al 0.47% y proyectando estos datos a la población actual del país, se estima que podrían ser más de 220 mil casos”, puntualiza el neurólogo Óscar Bernal.

Lista

Señales que se deben tener en cuenta:

•Temblor

•Lentitud en el movimiento (bradicinecia)

•Rigidez

•Alteración en la marcha

•Inestabilidad postural

¿Cómo se puede tratar la enfermedad?

Con respecto a la forma como se trata la enfermedad, esta es diferente en cada paciente, debido a que cada individuo presenta síntomas diferentes y puede requerir de medicamentos de uno u otro tipo y en diferentes dosis. Los especialistas recomiendan evitar ingerir medicamentos sin prescripción, especialmente si no han sido formulados por un neurólogo.

“Dentro de las terapias aprobadas para Parkinson, no figuran dietas específicas, terapias alternativas, implantes de células madre de algún tipo, entre otros. La experiencia y la ciencia nos han mostrado que cada paciente requiere de tratamiento personalizado con medicación aprobada, donde la cirugía no es curativa y necesita un grupo completo especializado”, concluye el coordinador del grupo de Movimientos Anormales de la ACN, Óscar Bernal.

Personajes famosos con parkinson

1. Helen Mirren. La artista británica ganadora de un Oscar a mejor actriz por su interpretación de Isabel II en ‘La Reina’.

2. Juan Pablo II. El líder de la Iglesia Católica comenzó a dar muestras de la enfermedad en 1992, pero el Vaticano nunca confirmó lo que desde entonces era evidente.

3. Salvador Dalí. El 11 de septiembre de 1980, se anunció que el pintor Salvador Dalí era víctima de un proceso degenerativo e irreversible, cuyos síntomas correspondían al de la enfermedad de Parkinson.