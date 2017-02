Lanzan un mes sin alcohol en Bélgica, el país de la cerveza

Un belga tipo, extrapolable a la mayoría de países de la UE, bebe “entre nueve y 11 litros de alcohol puro al año”, afirman los promotores de la campaña de abstinencia.

15 Feb 2017 - 3:01am

La Fundación contra el Cáncer de Bélgica, país en el que 200 fábricas producen unos mil 500 tipos distintos de cerveza, ha lanzado durante este mes de febrero una exitosa campaña para eliminar el consumo excesivo de alcohol y prevenir sus riesgos sanitarios asociados.

“Son solo 28 días. Siempre es bueno, porque es más fácil para todo el mundo”, explica Mathijs Goossens, uno de los médicos detrás de una iniciativa con la que esperaban seducir a unos 15 mil participantes y que roza ya los 128 mil adscritos.

País cervecero

Aunque no hay alguna justificación médica para beber alcohol, si acaso social, comenta el doctor, la campaña no pretende alcanzar “el cero absoluto” de consumo alcohólico en un país que hace bandera de su maestría cervecera.

Tanto, que en noviembre pasado logró que la Unesco inscribiera en su lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad los más de siete siglos de tradición belga en el preparado de cebada fermentada, agua y lúpulo.

“No queremos crear una población que no beba alcohol. No hay necesidad. Solo queremos eliminar el consumo automático”, explica el doctor, quien indica que los expertos recomiendan no superar las “dos consumiciones de alcohol por día para los hombres y una para mujeres”, representando cada una 12,5 mililitros de alcohol puro por trago.

El alcohol, prosigue, es una de las cinco primeras causas de cáncer entre la población y limitar su consumo aporta ventajas automáticas, aunque su efecto se perciba a largo plazo.

Disminuir riesgo

“Es completamente proporcional: 50% menos de alcohol, 50% menos de riesgo” de cáncer, resume Goossens, quien subraya que “si fumas el riesgo es mayor porque se produce una sinergia multiplicadora”, de forma que “3+3 no son 6, sino 9”, cuando se combinan alcohol y cigarrillos.

La operación, inspirada en campañas similares ensayadas en Estados Unidos o el Reino Unido, también intenta sensibilizar sobre otras ventajas asociadas a la moderación en el consumo alcohólico, como la mejoría en calidad del sueño, la reducción de la sequedad de la piel y, de manera más evidente, el ahorro económico y calórico.

Por ejemplo, quien beba cinco cervezas normales por semana, tres de alta graduación, tres copas de vino y dos cocteles, se ahorraría 73,6 euros al mes, a precio de supermercado.

Cifra

128 mil personas se han inscrito para participar del mes sin alcohol en este país europeo.