Fiestas con un diabético en casa

Usted también puede disfrutar de las reuniones con su familia. Sin embargo, su alimentación requiere de atención para no tener contratiempos con la diabetes.

22 Feb 2017 - 3:01am

Si tiene diabetes, es prioridad mantener sus niveles de azúcar y Hemoglobina glucosilada (A1C) bajo control. Sin embargo, mantenerse activo y mantener correctamente sus niveles de azúcar en la sangre.

“Puede ser difícil mantener una dieta saludable cuando las reuniones típicas de la temporada se centran por lo general en la comida que no se puede comer a menudo”, dice el Dr. Gabriel Gómez Morales, director Médico Regional del área de Nutrición en Abbott. “La buena noticia es que siendo consciente de lo que come y una correcta planeación le pueden ayudar a tomar decisiones más saludables mientras continúa disfrutando este tiempo con la familia y los amigos”.

Lista

El Dr. Gabriel Gómez Morales comparte algunos tips para que pueda comer algunas de las delicias navideñas con tan solo un poco de planeación.

1 . Planee por adelantado: Antes de llegar a algún evento, tenga un plan de lo que va a comer. Por ejemplo, si sabe que únicamente habrá aperitivos, seleccione los que son bajos en calorías y no dispararán el azúcar en la sangre, como verduras y proteínas magras. Tenga cuidado con las salsas que agregan calorías escondidas, sal y azúcar.

También puede planear antes viendo el menú del restaurante en línea y así elegir su comida con anticipación. En caso de que sea en una casa, pregunte al anfitrión qué piensa servir y proponga llevar su propio plato saludable que complemente la comida.

2 . No se salte comidas: Saltar una comida puede impactar negativamente el nivel de glucosa en la sangre, especialmente cuando las personas se inyectan insulina.

Cuando vaya a comer, procure llenar la mitad de su plato con vegetales sin almidones (como brócoli, zanahorias, espinacas), un cuarto de su plato con proteínas magras como pollo sin piel o pescado y el último cuarto con granos. Agregue una pieza de fruta y/o lácteo para completar su comida.

3 . Manténgase hidratado: Mantenerse hidratado y beber agua es importante para la salud integral y bienestar, pero un nuevo estudio ha demostrado que también puede ayudar a disminuir el consumo de calorías. Con los datos de la National Health and Nutrition Examination Survey de 2005-2012 (encuesta de examinación de salud y nutrición nacional), los investigadores encontraron que beber más agua está asociado con comer menos calorías.

Elegir beber agua puede ser útil para limitar las bebidas endulzadas que pueden ser muy tentadoras.

4 . Sea inteligente con los carbohidratos: Las comidas ricas en carbohidratos también pueden brindar nutrientes a las personas. Sin embargo, comparado con las grasas y la proteína, los carbohidratos tienen un mayor impacto en los niveles azúcar en la sangre. Es por eso que es importante elegir los carbohidratos sabiamente, y elegir alimentos de bajo índice glucémico; los cuales se digieren lentamente y no elevan de manera drástica los niveles de azúcar en la sangre.

En contraste, los alimentos con un alto índice glicémico y carga glicémica se digieren rápidamente y causan picos en el azúcar en la sangre. Limite los carbohidratos refinados y procesados y elija alimentos ricos en fibra como manzanas, zanahorias, nopales, frijoles y nueces.

5 . Ponga atención en las porciones: Cuando busca controlar la glucosa en la sangre no sólo importa lo que come, sino cuánto come. A continuación encontrará algunas reglas para estimar el tamaño de las porcione con su mano:

•Una taza = un puño

•85 gramos = la palma de la mano

•1 cucharada = un dedo pulgar

6 . Busque alternativas: La mayoría de las recetas tradicionales de estas fiestas tienen una versión más saludable simplemente al utilizar sustitutos. En lugar de consumir arroz o papas, sustituya por coliflor; utilice yogurt griego en lugar de crema agria o suero costeño altos en grasa, remplace el guisado de papa por vegetales al vapor.

7 . Tómelo con calma: Los estudios han demostrado que cuando las comidas se consumen lentamente, la gente come mucho menos calorías y consumen más agua que los que comen rápido. Para ayudarse a comer más lento, coma en compañía, intente masticar lentamente, deje el tenedor en la mesa o tome un trago de agua entre los bocados.

8 . Puede comer postres, pero… Si el postre es muy importante para usted, entonces planee con anticipación. Coma menos carbohidratos a lo largo del día, para que así pueda disfrutar un pedazo de postre. Recuerde ser consciente de los tamaños de las porciones y evite los ingredientes adicionales.

9 . Muévase: A pesar de que muchas tradiciones de la temporada suceden alrededor de la comida y el clima suele ser más frío, considere incluir una actividad física en las tradiciones de la temporada. Tal vez pueda parquear su carro más lejos de lo habitual, utilice escaleras en lugar de elevador, realice pausas activas en su lugar de trabajo cada 2 horas o haga una caminata familiar.

10 . Regrese a su ritmo: Finalmente, si tuvo tropiezos con la comida, no se rinda. Muchos de nosotros tendemos a comer de más, a pesar de hacer nuestro mejor esfuerzo. En lugar de sentirse culpable, admita sus sentimientos y enfóquese en regresar a su rutina en la próxima comida.

También, intente darse cuenta qué es lo que disparó esos tropiezos para poder prevenirlos en el futuro. De acuerdo con un estudio del American Psychological Association, 40 por ciento de los adultos dicen comer en exceso alimentos no tan saludables cuando están bajo situaciones de estrés. Le sugerimos intente hacer otras actividades para lidiar con el estrés, como caminar, meditar, reunirse a conversar con amigos, realizar actividades que le gusten.

¿Sabía qué

le toma 20 minutos a su cerebro enviar la señal a su estómago para avisarle que ya está “lleno”?