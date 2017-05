Si usa desechable, que sea biodegradable

Persuadir al compañero de trabajo, a los amigos o a la familia en general para que cambien el chip de eliminar el plástico en su estilo de vida no es una tarea fácil, pero seguramente con el siguiente texto podrá ‘sembrar’ una ‘semilla’ de duda en su modo de pensar y vivir.

17 Mayo 2017 - 3:01am

Si usted es de las personas que piensan que todo lo biodegradable proviene de productos reutilizados, tenemos que decirle que esto no es así y un ejemplo de ello son los desechables que se usan para transportar la lonchera, el almuerzo o para atender a los invitados.

Los vasos, platos, cubiertos, pitillos y servilletas biodegradables son en su mayoría creados con productos naturales y están especialmente diseñados para que en unos meses o pocos años se degraden y formen parte de la naturaleza sin afectarla. A diferencia de los desechables fabricados con unicel (Polímero termoplástico) pueden tardar hasta 1000 años en descomponerse.

Lo mejor de estos productos es que están pensados en todos los gustos, motivos y temáticas porque algunas empresas se dedican a comercializarlos y diseñarlos de acuerdo con las características que el cliente desee. Pueden ser con fondos coloridos, dibujos, textos u unicolor.

Aunque lo más recomendable es no hacer uso de ningún desechable, pero en esos casos de grandes reuniones sociales es mejor optar por esta ecológica alternativa porque estará siendo amigable con el medio ambiente y su retribución la podrán recibir sus sobrinos, hijos y nietos en un futuro.

Algunas de las características de los desechables biodegradables se resumen en que son sustentables, reciclables, se pueden reutilizar para otros usos, ocupan poco espacio, son resistentes, bonitos y su tiempo de desintegración es un periodo muy corto.

Anímese a cambiar el modo de ver la vida y transfórmela en sustentable, ecológica y saludable, porque ciertamente ayudará el planeta y también a su salud.

¿Dónde adquirirlos?

En Colombia existen diferentes empresas que se encargan de producirlos y comercializarlos estas son algunas de ellas:

*Ecogreen Biodegradables.

*Greenpack.

*Greenkipers.

*Bioplaza.

*Amigopack.

*Purabox.

*Acoprel.

¿De que están hechos?

La materia prima de estos productos ecológicos como el plástico biodegradable están fabricados principalmente de yuca, plátano, legumbres, soya, fécula de maíz, de papa, entre otros y, aseguran, que en unos años la vida de estos productos será útil para el medioambiente ya que le ofrecerá abono a la naturaleza.

¿Quiénes lo usaron primero?

Cuando la era medioambiental no era tan fuerte, las empresas como Avianca, Control Ambiental y Phoenix Packaging fueron las primeras en apostatarle al uso de vasos plásticos biodegradables, elaborados con almidón de maíz. Estas grandes corporaciones experimentaron que proyectos ambientales como estos son los que permiten salvar el planeta, aunque si no existe conciencia y el estilo de vida no cambiara, será casi que imposible reversar el daño que se ha efectuado por décadas. Del mismo modo también observaron que eran productos resistentes al calor y sobre todo que en realidad eran biodegradable como lo decía su etiqueta.

¿Ayuda a la agricultura?



Pues aparte de sus grandes ayudas, también ofrecen grandiosas ventajas para este sector, porque después de ser reciclados y trabajados se pueden convertir en subproductos como el metano (Gas incoloro, inodoro, no es tóxico al medio ambiente), agua y dióxido de carbono que es vital para el sostenimiento de la tierra, entre otros.

Ventajas de su uso

1. Se descomponen de manera natural en la tierra.

2. Son productos funcionales que gracias a la creación de varias empresas que se están dedicando a producirlo, actualmente se cuenta con una variedad de funciones y para diferentes usos.

3. Son resistentes al frío y calor con la capacidad de no dañarse mientras está en el microondas.

4. No son tóxicos.

5. Velan por el cuidado de su salud debido a que están producidos por elementos naturales.

6. Las compañías dedicadas a esta labor de producirlos y comercializarlos, gastan la mitad de la energía de aquellos que producen plásticos comunes.

7. No se depende del petróleo para fabricarlos.

8. Su promoción, publicidad o venta está más allá del simple hecho de ganar dinero, porque están propiciando para cuidar el planeta en el futuro de sus hijos y nietos.

9. Si usted como padre, hermano o novio está poniendo su granito de arena; posiblemente su entorno se contagiará de esta onda ecológica.

10. Pero si usted es el empresario y quiere crear impacto adquiera estos productos dentro de los pedidos y seguramente con esto aumentará su potencial en ventas.

La voz del experto

Elizabeth Acuña, Gerente de Asuntos Corporativos de AmwayColombia.

¿Por comprar productos biodegradables?

“Estudios han demostrado que el plástico, el icopor o los materiales con los que tradicionalmente se trabaja los desechables tardan más de 200 años en degradarse, y es algo que duró solo cuestión de minutos en usarse para enseguida desecharse. El problema radica cuando estos desechos llegan a afluentes como ríos y mares que afectan diferentes grupos de animales, pero si se hace uso del desechable biodegradable existe la certeza de saber que no hay contaminación debido a que estos elementos para su fabricación provienen de la naturaleza y se convierten en abono para la naturaleza, entonces todos debemos aportar para salvar al planeta”.