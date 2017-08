Osteoporosis: una enfermedad silenciosa que mata

Una de las enfermedades óseas más comunes, silenciosas y peligrosas, es la osteoporosis. Un padecimiento que causa, cada año, 8,9 millones de fracturas en el mundo. Por ello, la comunidad médica colombiana busca catalogar esta patología como una enfermedad pública.

2 Ago 2017 - 3:01am

La osteoporosis es una patología que provoca la pérdida del tejido óseo, causando el deterioro de los huesos.

Debido a este padecimiento, las personas son más propensas a sufrir de algún tipo de fractura durante la tercera edad.

Sin embargo, su detección es difícil ya que es una enfermedad silenciosa, la cual no genera dolor en el paciente.

Según la Asociación Colombiana de la Osteoporosis y Metabolismo Mineral, Acomm, en Colombia, después de los 50 años, una de cada tres mujeres, y uno de cada cinco hombres, sufrirán de osteoporosis.

Siendo las fracturas de vértebras, caderas y muñecas, las tres más registradas en el país.

Así, al año se reportan 40 mil fracturas de vértebras, 20 mil de caderas y 12 mil de muñeca, según cifras registradas por esta misma entidad.

¿Por qué la osteoporosis es peligrosa?

Para la médico endocrinóloga Adriana Medina, las consecuencias de la osteoporosis son tan graves que limitan la calidad de vida de los pacientes.

“Cuando una persona sufre de una fractura por osteoporosis, queda automáticamente incapacitada, aumentando su probabilidad de muerte”, indicó Medina.

Además de la pérdida de las posibilidades del paciente para realizar actividades físicas después de una fractura causada por osteoporosis, esta enfermedad genera afectaciones respiratorias, pérdida de masa muscular, desnutrición y trombos venosos.

La osteoporosis es una enfermedad que no tiene cura. Sin embargo, es posible controlarla mediante el consumo de suplementos de calcio.

Según los expertos, la pérdida de calcio en los huesos, la cual comienza después de los 30 años, también puede generar una enfermedad similar a la osteoporosis, denominada osteopenia.

Se calcula que en Colombia cerca de 2,6 millones de personas la padecen.

Esta patología consiste en la disminución de la densidad mineral ósea y que generalmente, pero no en todos los casos, conlleva a la osteoporosis.

Aleida y Vladdo se unen a la campaña para prevenir la osteoporosis

En vista del preocupante panorama que se registra en Colombia en cuanto a la osteoporosis, el periodista e ilustrador Vladimir Flórez, conocido como Vladdo, y quien le dio vida al personaje de Aleida, se une a la campaña ‘Ni una fractura más’.

Esta iniciativa busca crear conciencia en la población para evitar los factores que generan la osteoporosis y prevenir el desarrollo de la enfermedad.

“Cuando me hicieron la invitación para ser parte de esta campaña, no me pude negar. Aleida es una mujer que ha sufrido muchas rupturas amorosas. No podemos permitir que la osteoporosis le cause ruptura en sus huesos”, indicó Vladdo durante el I Congreso de Osteoporosis que se realizó en Cartagena.

Además, el ilustrador hizo énfasis en que la clave para llevar una mejor vida es la prevención.

Por eso, desde la voz de Aleida y a través de Twitter, el colombiano invita a sus seguidores a tomar medidas preventivas sobre el tema.

Algunas publicaciones de @Aleida, en Twitter:

* Es un placer acompañar esta campaña de información sobre la #osteoporosis. #PrevenirEsLaClave.

* Cada diez años uno renueva por completo su sistema óseo; pero cuando uno se separa reemplaza un esqueleto de un día para otro.

* La #osteoporosis no se puede evitar, pero se puede tratar. Infórmate, fórmate #LaClaveEsPrevenir.

* La #osteoporosis es como los cuernos: cuando te das cuenta ya es demasiado tarde #LaClaveEsPrevenir.

Consecuencias de la osteoporosis

Una de las consecuencias más comunes de la osteoporosis es la disminución de hasta cuatro centímetros en el tamaño de las personas.

Esto se debe a que la enfermedad ataca la columna vertebral, lo que genera que con el paso de los años las vértebras se compriman.

Dicho proceso también afecta los nervios.

Según los médicos, cuando los pacientes llegan a la tercera edad es común que sufran algunas caídas debido a la pérdida de energía del cuerpo.

Sin embargo, aseguran que no es normal el registro de fracturas, las cuales son efecto de la pérdida de calcio de los huesos.

El 36% de las personas que han sufrido de fractura de cadera mueren. El resto del porcentaje queda con secuelas que son imposibles de corregir.

Por ello, la osteoporosis disminuye la calidad de vida de quienes la padecen.

Otra de las consecuencias, aunque menos comunes, son las enfermedades relacionadas con el corazón o los pulmones.

Lo anterior surge debido a la imposibilidad del paciente para realizar actividades físicas, por lo que debe continuar una vida dentro del sedentarismo.

En las mujeres, la aparición de la menopausia aumenta la posibilidad de aumentar los factores de riesgo de la osteoporosis.

La enfermedad ocasiona desgaste en el sistema óseo, lo que provoca un desequilibrio en la producción de las células que protegen el hueso.

La voz del experto

María Mercedes Rueda, presidente de la Fundación de Apoyo al Reumático, Fundare.

Para la presidente de Fundare, una organización que ofrece apoyo a los pacientes que han padecido de osteoporosis y otro tipo de enfermedades reumáticas, esta patología debe ser declarada como enfermedad pública con el ánimo de disminuir el número de diagnósticos, fracturas y muertes que se registran cada año en Colombia.

“Yo tengo osteoporosis y es realmente crítico que esta enfermedad solo sea descubierta cuando uno se cae y sufre una fractura”, relató la mujer a este medio.

Además, aseguró que esta enfermedad afecta especialmente la columna vertebral.

“Uno empieza a debilitarse poco a poco, pero no lo nota. No es normal que una persona que se cae sufra una fractura, eso no debería pasar. Lo que primero se afecta en nuestro cuerpo es la columna vertebral. Por eso muchos pacientes después de la caída no pueden volver a caminar el resto de sus vidas”, aseveró.

Sumado a lo anterior, Rueda explicó que la osteoporosis es una de las causantes de cuadros de depresión en las personas de la tercera edad, quienes sienten que pierden su autonomía luego de que la enfermedad es descubierta o de que han sufrido algún tipo de fractura.

¿Cómo prevenir la osteoporosis?

Teniendo en cuenta que Colombia posee el porcentaje de prevalencia de fracturas vertebrales más alta de América Latina, con un 22%, los médicos de la Asociación Colombiana de la Osteoporosis y Metabolismo Mineral, Acomm, recomiendan tener presentes los siguientes factores para prevenir esta enfermedad:

1 Consumir suplementos de calcio y vitamina D, especialmente después de los 30 años cuando inicia el proceso de descalcificación de los huesos.

2 Exponer el cuerpo al sol entre 10 y 20 minutos diarios, sin el uso de bloqueadores o protectores.

3 Evitar el exceso de alcohol.

4 Mantener una rutina de ejercicios de fortalecimiento diario, por lo menos de 20 a 30 minutos. Con ello, los huesos tienden a ser más fuertes.

5 Después de los 50 años, es recomendable solicitar al médico tratante una densitometría ósea. Un procedimiento mediante el cual el paciente puede conocer el estado de su masa ósea.

6 Consumir tres vasos de leche entera al día. Evitar la ingesta de leches de soya, almendras o arroz.

7 Abandonar todo tipo de practicas asociadas al tabaquismo.

8 Durante el embarazo las madres registran el mayor índice de pérdida de calcio. Por ello, se recomienda el consumo de mil miligramos de este componente diario.

Cifra

36% de los pacientes, mayores de 70 años, que sufren fracturas de cadera mueren.