Mujer: conoce y cuídate de un cáncer de mama o cuello uterino

En temas de cáncer en la mujer, son precisamente lo de cuello uterino y de mama los dos con mayor tasa de incidencia y de mortalidad tanto en Colombia como en el Tolima.

23 Dic 2017 - 10:10am

Para los años del 2007 al 2011 en el país la tasa mortalidad por cáncer de mama fue de 9.9 y de cuello uterino de 8.7 por cada 100.000 mujeres, según datos publicados en el año 2015 por el Instituto Nacional de Cancerología INC y Ministerio de Salud y Protección Social MSPS.

Para el caso del departamento, esta tasa se encuentra por encima de la tasa nacional, ya que la tasa del Tolima para el año 2016 según reportes de estadísticas vitales fue, para cáncer de mama 15 y para cuello uterino 12,2 por 100.000 mujeres. Lo que muestra que encabezan los dos primeros lugares respectivamente en mortalidad por neoplasias en las mujeres.

Para el 2017 al sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila) se han reportado hasta la semana 49 por parte de las IPS Instituciones prestadoras de servicios de salud: 105 casos nuevos de cáncer de cuello uterino y 151 de cáncer mama en el Tolima.

¿Qué se está haciendo?

La Secretaría de Salud del Tolima realiza a través de la dirección de Salud Pública, dimensión de sexualidad derechos sexuales y reproductivos visitas de asistencia técnica, asesoría, seguimiento a los programas, inspección y vigilancia a las Eapbs, Hospitales y direcciones locales de salud de los 47 municipios.

Realizando además educación continuada a los profesionales en salud en prevención, detección temprana y tratamiento oportuno e integral a la mujer con cáncer tanto en cuello uterino y mama, articulado a la atención diferenciada en los Consultorios Rosados, dichas capacitaciones se desarrollan en el marco de las políticas públicas.

De igual manera a través del plan de intervenciones colectivas actividades ejecutadas con capacita- dores expertos brindado un espacio de reflexión, tamizaje, educación a las mujeres en las áreas rurales dispersas, privadas de la libertad, madres cabeza de familia y las que tengan un factor de riesgo de padecer cáncer.

Además destacar que la estrategia para la detección temprana de cáncer de la mujer, fue resaltada en el primer encuentro de ‘Consultorios Rosados’, por la Federación colombiana de obstetricia y ginecología, Fecolsog en Bogotá, sirviendo de ejemplo.

También se resalta que las referentes del programa realizan seguimiento a cada paciente que es notificado por el sistema de vigilancia, realizando actividades de gestión en salud, para tratamiento oportuno y de rehabilitación.

El Gobierno ‘Soluciones que transforman’ seguirá fortaleciendo el trabajo por todas las mujeres que están diagnosticadas con cáncer.

Así se debe preparar la mujer para la toma de citología vaginal

Lo primero que debe tener en cuenta es no tener la menstruación o haber dejado pasar por lo menos 3 días después de que haya desaparecido el sangrado. Además, no haber tenido relaciones sexuales tres días antes del examen y por último, no haber aplicado óvulos, duchas o cremas vaginales.

Factores de riesgo cáncer de cuello uterino

• Inicio temprano de relaciones sexuales

• Promiscuidad (múltiples compañeros sexuales)

• Promiscuidad de la pareja

• Infección por el virus del papiloma humano

• Otras enfermedades transmisibles sexualmente, (debido al uso inadecuado)

Lo que debe saber del cáncer de mama

La Secretaría de Salud del Tolima recomienda que las mujeres se practiquen la mamografía si tienes entre los 50 y 69 años cada dos años, además si tiene antecedentes familiares o de riesgo.

La mamografía permite detectar el 9 por ciento de los tumores, por lo que se recomienda realizarse el auto-examen a partir de los 20 años, y desde los 40 efectuarse el examen clínico de mama cada año.

Auto-examen de mama

Se recomienda hacerlo sin falta una vez al mes, 10 días antes o 10 días después de tu periodo, si estas en edad menopáusica, por lo que se debe escoger un día fijo.

Serán son solo 4 minutos que pueden salvar la vida de la mujer.