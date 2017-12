Sin etiquetas frente al VIH/Sida, la elección es la prevención

Ibagué, Melgar, Honda y Cajamarca, son los municipios donde más se registran personas con prevalencia de VIH/Sida en el Tolima.

28 Dic 2017 - 11:34am

En el Tolima predominan 22 casos por cada 100.000 habitantes con VIH/Sida, siendo la más alta cifra en los últimos 7 años y según las características demográficas, se observa con mayor prevalencia en hombres, con una tasa de 34 casos por 100.000 habitantes y de los grupos de edades los de 20 a 24 años.

Por eso, ante la presencia de múltiples situaciones en las cuales las personas son vulnerables y dependen de la toma de decisiones responsables y autónomas, aún más cuando están relacionadas con la sexualidad, la ‘elección es la prevención’.

Hablar de VIH/Sida sin etiquetas es complejo porque que algunos estigmatizan y discriminan personas, desconociendo que el VIH/Sida lo puede adquirir cualquier persona sin distingo de clases sociales, raza o credo.

La primera medida preventiva es usar el preservativo, ya que la principal vía de transmisión para adquirir el virus es la vía sexual siendo la que registra el mayor número de casos, las otras vías de trasmisión son las transfusiones sanguíneas, pero quien recibe una transfusión debidamente controlada, no corre riesgos.

Además, compartir agujas contaminadas entre las personas que se inyectan drogas, y por la vía perinatal o vertical, es decir de madre a hijo durante el embarazo.

El VIH es un virus que afecta el sistema inmunitario y produce un deterioro progresivo de las defensas del organismo, impidiendo su protección contra las infecciones y enfermedades, cuando esto ocurre se presenta el Sida, o Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

Mitos que aún rondan

La Secretaría de Salud del Tolima, dio claridad que no son mecanismos de transmisión del VIH un estornudo, la picadura de un mosquito, las lágrimas, el sudor, el aire, el agua, compartir la vajilla, utilizar los mismos servicios higiénicos y menos los alimentos.

Tampoco lo es practicar deporte, abrazar, dar la mano, jugar, trabajar o estudiar, compartir duchas, piscinas e intercambiar ropa con personas con VIH.

Los ciudadanos pueden dar una oportunidad a las personas que conviven con el virus, no discriminando y por el contrario valorarlos, siempre sabiendo que todos somos vulnerables de adquirir el virus, por lo que es indispensable saber prevenirlo.

Además es importante el conocimiento y práctica de actividades de autocuidado asumiendo una sexualidad responsable, tomando decisiones de prevención y protección con el uso correcto del preservativo en las relaciones sexuales.

Además de la detección y tratamiento en la gestación, profilaxis post-exposición, efectuarse la prueba de VIH teniendo en cuenta que es gratuita y hacerse un diagnostico oportuno para garantizar una mejor calidad de vida. Pero sobre todo sumarse para terminar con la discriminación.

El trabajo arduo que se hace desde la Gobernación

El Gobierno ‘Soluciones que Transforman’ que dirige el mandatario Óscar Ba-rreto Quiroga a través de la Secretaría de Salud en cabeza de la Dirección de Salud Pública, Dimensión de Sexualidad y derechos sexuales y reproductivos en el componente de atención Integral en VIH/Sida con enfoque de vulnerabilidad, trabaja la enfermedad como de interés en salud pública.

Con jornadas de sensibilización y tamiza-je voluntario en pruebas rápidas de VIH a la población vulnerable con el fin de identificar paciente que vive con VIH y no conocen su diagnóstico. Lo anterior para brindar una atención integral y mejorar el pronóstico de vida de los pacientes.

A su vez se cumple anualmente la conmemoración del Día Mundial de la Prevención del VIH/Sida con el objetivo de sensibiliza, pero que pese a las campañas, los casos cada vez van en aumento por la falta de sensibilización, conciencia, discriminación, tabús y miedos a la realización de la prueba de VIH.

La Secretaría de Salud del Tolima seguirá trabajando para cumplir con la disminución de los casos, brindando asesorías y seguimiento a la prestación de los servicios en salud y entrega de métodos anticonceptivos.

Igualmente se continuará con asistencia técnica a los 47 municipios como a las E.S.E de I - II Nivel de atención en salud, direcciones locales y a las 13 Eapb (Entidades Administradoras de Planes de Beneficios, Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo, Medicina Prepagada y Servicio de Ambulancia Prepagada) que prestan servicios a los tolimenses.

Una historia para no repetir

Mi experiencia con el VIH se inició a finales del 2015, pero mi diagnóstico es del 2 de diciembre de 2016. ¿Por qué? Todo empezó con un malestar estomacal e intestinal (diarreas continuas, casi crónicas). Me realicé una colonoscopia y me detectaron síndrome de colon irritable (febrero de 2016).

Me dieron medicación y tratamiento y mejoré sustancialmente de los síntomas. Dejé de darle importancia. Sin embargo, al cabo de poco comencé a perder peso sin causa aparente y de manera acelerada. Me sentía preocupado, pero los exámenes médicos no arrojaban nada relevante... ¡qué iluso!

A finales de 2016 aparecieron otros síntomas: fiebres nocturnas, sarpullido, marcas rojas en la piel, sensibilidad a las picaduras de mosquito, debilidad, cansancio y sueño a toda hora. Para el 16 de octubre apareció la candidiasis. Con esto último, aunque no tenía ningún análisis, lo pensé de inmediato: ¡tengo Sida!

Honestamente, no sabía cómo manejarlo. Fui a la consulta médica de la empresa y me hizo un examen físico completo. Entonces me remitieron a otro médico de confianza e inicie los primeros exámenes para descartar el virus y todos dieron positivos.

El último resultado me lo entregaron el 30 de noviembre de 2016. Tengo que admitir que estuve muy deprimido e inicié mi plan de despedida del mundo. Pero algunas circunstancias atenuaron mis acciones al respecto, así que logré cumplir mis 46 años de vida.

Tengo una muy buena idea de cómo me infecté a esta edad, a pesar de tener siempre cuidado y tener una vida sexual moderada (santo tampoco soy). Pero lo asumo con tranquilidad y es un reto más en este momento.

No se desanimen. Yo pude cumplir un año más de vida, aún estoy activo y sigo haciendo planes.

Dato:

El VIH o virus de inmunodeficiencia humana ataca y destruye los linfocitos CD4, que son una línea de células que conforman el sistema inmune y se encargan de la fabricación de anticuerpos para combatir las infecciones causadas por microorganismos infecciosos.