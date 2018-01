La clave para evitar enfermedades está en cambiar de hábitos y estilos de vida

La inactividad física, el consumo nocivo de alcohol, la alimentación poco saludable, y el tabaco, son los factores de riesgo que están generando la mayoría de enfermedades crónicas no transmisibles en el Tolima.

12 Ene 2018 - 9:17am

La estrategia 4x4 ampliada del Ministerio de Salud y Protección Social reconoce que existen cuatro factores de riesgo en común como lo son: la inactividad física, el consumo nocivo de alcohol, la alimentación poco saludable, y el tabaco que están generando el incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles como: cáncer, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc) y enfermedades cardiovasculares.

Adicionalmente visibiliza la carga de discapacidad asociada a enfermedades bucales, visuales auditivas y comunicativas, así como la salud mental para la población tolimense. La estrategia 4x4 ampliada está siendo implementada por la Secretaría de Salud del Tolima y fue incorporada en el Plan de Desarrollo ‘Soluciones que transforman’.

Además la Secretaría hace un llamado para que los tolimenses sepan que nunca es demasiado tarde ni demasiado temprano para comenzar a mejorar la salud cardiovascular. Algunos factores de riesgo pueden ser controlados y otros no, pero al eliminarlos o controlarlos adecuadamente, es posible reducir o definitivamente que no se presente la enfermedad crónica no transmisible.

Prevenga estos riesgos

El tabaquismo: la mayoría de la gente sabe que fumar aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, pero pocos saben que también aumenta apreciablemente el riesgo de enfermedad cardiovascular y vascular periférica (enfermedad de los vasos sanguíneos que riegan los brazos y las piernas).

Se estima que se presentan más de 400.000 muertes cada año de enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Muchas de estas muertes se deben a los efectos del humo del tabaco en el corazón y los vasos sanguíneos. También eleva la frecuencia cardíaca, endurece las grandes arterias y puede causar irregularidades del ritmo cardíaco.

Todos estos factores hacen que el corazón trabaje más. Además, el tabaquismo eleva la presión arterial, que es otro factor de riesgo importante. Aunque la nicotina es el principio activo más importante del humo de cigarrillo, otras sustancias y compuestos químicos como el alquitrán y el monóxido de carbono también perjudican el corazón de muchas maneras.

Inactividad física: las personas inactivas tienen un mayor riesgo de sufrir un ataque al corazón que las personas que hacen ejercicio regular.

El ejercicio ayuda a quemar calorías para mantener un peso saludable, controlar los niveles de colesterol y la diabetes, y posiblemente disminuya la presión arterial. El ejercicio también fortalece el músculo cardíaco y hace más flexibles las arterias. Las personas que queman activamente entre 500 y 3.500 calorías por semana, ya sea en el trabajo o haciendo ejercicio, tienen una expectativa de vida superior a la de las personas sedentarias. Incluso el ejercicio de intensidad moderada es beneficioso si se hace con regularidad.

Consumo de alcohol: excederse en un consumo moderado de alcohol puede ocasionar problemas relacionados con el corazón, tales como hipertensión, accidentes cerebro- vascular, latidos irregulares y cardiomiopatía (enfermedad del músculo cardíaco). Además, una bebida típica tiene entre 100 y 200 calorías.

Las calorías del alcohol a menudo aumentan la grasa corporal, lo cual puede a su vez aumentar el riesgo cardiovascular. Se recomienda que las personas que no beben no comiencen a hacerlo ni que los que ya beben aumenten su consumo de alcohol.

Mala alimentación: el efecto de la dieta sobre el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares está relacionado con el tipo de nutrición o dieta de las personas una dieta alta en sodio y en colesterol que es una sustancia grasa (un lípido) transportada en la sangre, se encuentra en todas las células del organismo.

El hígado produce todo el colesterol que el organismo necesita para formar las membranas celulares y producir ciertas hormonas. El organismo obtiene colesterol adicional de alimentos de origen animal (carne, huevos y productos lácteos) o que contienen grandes cantidades de grasas saturadas.

Cuando la sangre contiene demasiadas lipoproteínas de baja densidad comienza a acumularse sobre las paredes de las arterias formando una placa e iniciando así el proceso de la enfermedad denominada ‘aterosclerosis’. Cuando se acumula placa en las arterias coronarias que riegan el corazón, existe un mayor riesgo de sufrir un ataque al corazón.

Acciones de la Secretaría de Salud del Tolima

La Secretaría de Salud del Tolima está implementado la estrategia 4x4 ampliada en el departamento y esto lo hace a través del desarrollo de capacidades a las Entidades Territoriales, ESE y Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) de los 47 municipios del Tolima.

La promoción de la salud auditiva y comunicativa es un componente de la estrategia 4x4 ampliada, este componente visibiliza la alta carga de discapacidad asociada a la disminución o perdida de la audición.

La Secretaría de Salud del Tolima opera este componente a través de la implementación de la estrategia ‘Somos todo oídos’, ‘amor por el silencio’ se ha socializado en el entorno escolar que es la puerta de entrada para lograr la transformación positiva de los entornos para la generación de ambientes tranquilos protectores.

El objetivo de la estrategia es reducir el ruido en el aula, trabajar por el bienestar del docente y concientizar a la comunidad educativa en el reconocimiento del valor por el silencio. Esta estrategia se socializó en los municipios de Cajamarca, Carmen de Apicalá y Flandes con la participación de 450 personas, y se brindó información acerca de medidas educativas y pedagógicas dirigidas a concientizar a la población para el auto-cuidado de la audición, tomar medidas de conservación auditiva evitando la emisión y exposición a ruido.

Dato

Lo importante es conocer los factores y actuar sobre estos para que realmente los riesgos se disminuyan.

Cifra

30 minutos diarios de actividad física y comer al menos 400 gramos de frutas, entre las recomendaciones para evitar enfermedades crónicas.