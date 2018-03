Mandamientos de la buena salud

La buena salud no tiene como base una sola cosa: no se trata solo de hacer dieta, o solo hacer ejercicio. No significa que tenga que estar pensando obsesivamente en su salud y tampoco que se trate solo de su cuerpo: su mente es importante. Eso sí, reunido todo esto, la verdadera clave para tener una buena salud, es la disciplina.