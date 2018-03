Frutas poderosas

20 Mar 2018 - 11:13am

Una investigación llevada a cabo por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos reveló que la dosis diaria de solo 375 gramos de frutas y verduras es suficiente para reducir el riesgo de apoplejía, enfermedades cardiacas o muerte prematura.

La Organización Mundial de la Salud actualmente recomienda que cada día se consuman al menos 400 gramos de frutas, verduras y legumbres, como guisantes y frijoles, aunque estudios recientes sugieren que se deben consumir hasta 800 gramos para reducir el riesgo de apoplejía, enfermedades cardiacas y muerte prematura.

Sin embargo, el estudio del Departamento de Agricultura de EE.UU., basado en datos de más de 135 mil participantes en todo el mundo, ha revelado que comer tan solo 375 gramos puede ser suficiente, una cantidad correspondiente a tres porciones de 125 gramos, según lo hallado por la investigación. Lo anterior serían alrededor de unas cinco porciones de fruta de 80 gramos cada una para cumplir con lo estipulado por la OMS.

Teniendo en cuenta una serie de factores que incluyen edad, sexo, educación, tabaquismo y actividad física, los resultados revelan que comer una combinación de frutas, verduras y legumbres ayuda a reducir el riesgo de morir por enfermedades no cardiovasculares como el cáncer.

El consumo de fruta también se relacionó con una reducción en el riesgo de muerte cardiovascular.

Pero el equipo encontró que el mayor impacto fue para aquellos que comieron entre 375 gramos y 500 gramos por día, con una reducción en el riesgo general de muerte en un 22%, en comparación con aquellos que comieron menos de 125 gramos al día.

Una vez más comprobamos que además de ricas, las frutas pueden ayudarle a vivir mucho más.

Algunas, incluso, son definitivamente poderosas. Nutricionistas le explican cuáles.

Beneficios de consumir cítricos regularmente

La Asociación Hortifrutícola de Colombia, administradora del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola, enumera cuáles son los beneficios de las frutas cítricas:

*El consumo frecuente de jugo de naranja ayuda a prevenir el cáncer de páncreas. Sus componentes como la vitamina C, los flavonoides y beta-carotenos, inhiben los efectos nocivos de la oxidación del colesterol malo; adicionalmente limpia y tonifica la sangre y todos sus tejidos, músculos y células, destruyen partículas de grasa, rebaja el vientre, limpia el cutis y hace brillar los ojos; regulariza el ritmo cardiaco y se usa para tratar casos en pacientes con tumores.

*El limón es el cítrico por excelencia que ayuda a combatir más de 200 enfermedades, destruye microbios a los pocos minutos de ser consumido, por lo que se reconoce en esta fruta un poder bactericida muy alto. Con él se tratan problemas estomacales, enfermedades del corazón, dolores de cabeza, problemas en riñones, uretritis, enfermedades del hígado, acné, catarros, resfríos, fiebres de todo tipo, entre muchos otros.

*La mandarina posee propiedades digestivas y tónicas, debido a su contenido en bromo, resulta un buen sedante del sistema nervioso. Además, si se mastica su cáscara, estimula el apetito y excita la secreción de los jugos gástricos. Es altamente refrescante y nutritiva.

*Gracias a su alta concentración de vitamina C, la toronja previene el cáncer de estómago y el de páncreas, además su consumo ayuda a rebajar los niveles del “colesterol malo” de la sangre. Consumiéndolo en ayunas es un gran depurativo y laxante.

*En la lima se destaca el alto contenido de potasio y su contenido en vitamina C, ácido cítrico y sustancias de acción astringente. La vitamina C interviene en la formación de colágeno, huesos y dientes, glóbulos rojos y favorece la absorción del hierro de los alimentos y la resistencia a las infecciones. El ácido cítrico posee una acción desinfectante y potencia la acción de la vitamina C.

Lista

Las poderosas

1 Manzana: la nutricionista Yolanda Castro explica que protege el corazón, previene el estreñimiento y es excelente para tratar la diarrea. Además, protege las articulaciones e incrementa la capacidad pulmonar. Eso sí, suele tener mucho gas, entonces lo mejor es consumirla ya finalizando la tarde.

2 Aguacate: fruta del trópico completamente deliciosa y que se acostumbra a comer con sal. El nutricionista Gerardo Suárez destaca que su consumo ayuda a controlar la presión, es excelente para la piel, previene las patologías cardiovasculares, reduce el colesterol y favorece el control de la diabetes. Es bajo en grasas saturadas.

3 Durazno: el nutricionista Gerardo Suárez asegura que esta deliciosa fruta con la que se hace la metáfora “piel de durazno” para indicar una piel hermosa, en verdad favorece la salud de este órgano del cuerpo y además es fundamental para ayudar al cuerpo a dar la batalla contra el cáncer, controla la presión, favorece la salud visual, previene el Alzhéimer y el envejecimiento prematuro.

4 Banano: la nutricionista Yolanda Castro indica que esta fruta dulce y rica en potasio favorece el buen funcionamiento del corazón, fortalece los huesos, reduce la tos, ayuda a tratar la diarrea y es clave para estabilizar la presión sanguínea.

5 Zanahoria: la nutricionista Yolanda Castro dice que esa fruta está asociada con la salud de la vista, cosa que es verdad y que además es fundamental consumirla para estar bien nutrido. Contiene carbohidratos que le darán energía y no lo subirán de peso.

6 Fresa: es rica en vitamina C, rica en agua por lo que tiene propiedades diuréticas, sin duda alguna es un alimento increíble que nos ayuda a adelgazar, aparte es deliciosa y existen infinitas formas de disfrutarlas, por ejemplo en licuados, ensaladas, acompañado de yogur, como te lo imagines. Contiene cantidades importantes de salicilatos, estas sales ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares y el cáncer.

7 Naranja: el nutricionista Gerardo Suárez sostiene que la deliciosa naranja contiene vitamina C y una sola porción cubre hasta el 90 por ciento de las necesidades diarias. Tiene efectos antioxidantes, antiinflamatorios, y antitumorales, incluido los limonoides con beneficios anticancerígenos.

8 Mora: el nutricionista Gerardo Suárez afirma que la famosa “mora para la señora” en realidad contiene numerosas vitaminas como la A, B1, B2, C, E y minerales claves como potasio, fósforo, sodio, magnesio, hierro, selenio, zinc, cobre, y calcio, así como niacina y ácido fólico. Es considerada como uno de los antioxidantes naturales más saludables.