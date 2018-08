Amor en la tercera edad

3 Ago 2018 - 7:47pm

Muchas veces, al llegar a la tercera edad y haber finalizado la relación con la madre o el padre de los hijos, las personas creen que darse una nueva oportunidad para amar no es cosa de ellos.

Sin embargo, muchos expertos aseguran que mantener una relación durante esta etapa es mucho más placentero y reconfortante, pues son personas más maduras, que tienen claro lo que quieren y que serán capaces de mantener una relación sin tantos problemas emocionales.

Además, retomar este tipo de relaciones luego de una ruptura que ya lleva varios años, será una de las mejores maneras para subir el ánimo y atreverse a hacer cosas que había dejado de lado.

Salir con la pareja, tener citas, dar paseos, organizar actividades que involucren a toda la familia y compartir tiempo con ese ser que se quiere, se convierten en aspectos positivos.

“Llegar solo a la vejez es una de las cosas que más causa depresión. Así vivan con los hijos, las personas de la tercera edad necesitan sentirse acompañados y comprendidos, pero muchas veces terminan la relación que tenían con sus parejas y creen que están destinados a no amar nunca más. Por eso, es bueno que aprendan a no cerrarse a las posibilidades y que los hijos también comprendan que ellos necesitan de la compañía de alguien más”, explicó la sicóloga Claudia Moreno.

¿Cómo dar el primer paso?

Salir de casa, organizar eventos con las amigas de toda la vida y mantener la mente abierta son los puntos claves a tener en cuenta. Conozca a más personas, disfrute de su compañía y si siente mayor empatía con alguien, no se sienta culpable ni se preocupe por lo que puedan decir los demás.

Recuerde que en esta etapa de su vida usted ya ha cumplido su tarea como madre o padre y tiene derecho a sentirse a gusto y pensar en su bienestar.

Tampoco se preocupe por lo que pueda pasar con su expareja, pues es importante que comprenda que esa es una relación del pasado. Viva el presente y atrévase a ser feliz de nuevo.

Pensar en la felicidad propia

Pensar en el bienestar y la felicidad de los hijos, nietos y en general de toda la familia, es una de las mayores preocupaciones de las personas de la tercera edad. Aunque esta es una cualidad muy característica de ellos, muchas veces hace que no piensen en la felicidad propia y dejan de lado actividades de su gusto o recreación porque sienten la obligación de servirle a los demás o cuidarlos.

Por eso, el coach Camilo Grillos, aseguró que es importante que la familia también los incentive en la búsqueda de personas que les ayuden a sentirse mejor y a salir de la rutina.

“A veces como hijos nos olvidamos que nuestros padres han hecho todo por nosotros y que en esta edad lo único que merecen es descansar y disfrutar de los años que les queda de vida. Si terminaron la relación hace años, no tiene nada de malo que se atrevan a amar de nuevo. Hay que dejarlos que busquen la felicidad”, indicó el experto.

Además, agregó que hacerlos sentir culpables podría llevarlos a un estado de depresión.

‘Amar nunca será algo negativo’

Claudia Moreno, sicóloga

¿Cuáles son las ventajas que trae para las personas de la tercera edad enamorarse de nuevo?

Lo más valioso es que se sienten acompañadas y queridas. Se atreven a hacer cosas que habían dejado de lado y empiezan a compartir tiempo de calidad que los llenará de plenitud.

¿La familia cómo debe manejar esta situación?

No deberían entrometerse porque es la vida de cada quien, y así sean personas mayores, tienen derecho a rehacer sus vidas. No tiene nada de malo que decidan pasar sus años con una nueva persona siempre y cuando los haga mejores. El amor bien llevado nunca será algo que deba verse como negativo.

¿Qué deben hacer si la relación no funciona?

Yo creo que una de las ventajas es que a esa edad ya tienen claro lo que quieren y será más fácil saber si son o no compatibles. Pero en caso de que la relación no funcione, no deben sentirse mal, deben disfrutar de cada experiencia y estar abiertos a las posibilidades.

Recomendaciones de los expertos

1 Salga de casa: aislarse es una de las peores decisiones que puede tomar durante esta etapa de la vida, pues es más propenso a sufrir de depresión.

2 Cierre ciclos y mantenga la paz: la relación con su expareja es asunto del pasado. Mantenga una buena relación con él o ella, pero no pierda la calma.

3 Experimente cosas nuevas: la edad no es un limitante para que usted haga las cosas que siempre soñó, pero por alguna razón dejó de lado. Anímese y hágalo.

4 Atrévase a amar otra vez: muchas veces el miedo a amar hace que las personas se pierdan de grandes oportunidades. Déjese llevar y disfrute de la vida.

5 Hable con su familia: si bien los hijos no deben entrometerse en las decisiones que toma, tampoco los deje de lado. Coménteles lo que sucede sin temor.

6 No sienta culpa: abrirle las puertas al amor no tiene nada de malo. Usted no está abandonando a sus hijos y no debe sentir culpa. Solo ser feliz.