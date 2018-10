Día Mundial de la Psoriasis: Enfermedad que afecta a niños y adultos

29 Oct 2018 - 3:35pm

Los pacientes que sufren esta enfermedad, en su mayoría no consultan sobre este padecimiento por temor al rechazo, la falta de diagnóstico o, simplemente, por desinformación.



La doctora Elvia Zenaida Quevedo, dermatóloga de Top Doctors, indica que en muchas ocasiones la psoriasis también afecta la vida social de las personas que la sufren. Agrega que esta enfermedad “se maneja con un grupo interdisciplinario que incluye psicología y obviamente el dermatólogo”.



Según los especialistas, existe un falta de información acerca de las causas y consecuencias si no se trata a tiempo. Además, explican que si se controla adecuadamente, se obtendrán resultados satisfactorios.





¿A QUÉ SE DEBE LA PSORIASIS?



Este padecimiento puede afectar a cualquier tipo de personas; niños o adultos, pero, en su mayoría, afecta a personas de 40 a 45 años. Así lo indica la doctora Quevedo que además agrega que “es una enfermedad genética, no necesariamente hereditaria, y que no es contagiosa; en otras palabras, hay personas con genes que las hacen más predispuestas a desarrollar psoriasis, pero no todos la desarrollan: aunque un familiar la presente, no necesariamente yo la puedo padecer”.



La psoriasis se desarrolla en la piel formándose un cúmulo de células muertas que se ve reflejado en escamas y en una piel gruesa y enrojecida. Se presenta frecuentemente en las zonas de codos, rodillas, cuero cabelludo, abdomen y espalda.



Esta enfermedad puede ser denotada por factores climáticos, tabaquismo, infecciones, alcoholismo, estrés severo, entre otros trastornos. Según la experta, la psoriasis puede ser tratada con medicamentos orales o tópicos, cámaras de fototerapia o tratamientos de alta tecnología, esto depende de la gravedad que presente.