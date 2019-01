AlConsultorio - Hablemos de... ¿Cómo recuperar tu piel de manera natural cuando ha sido expuesta al sol?

30 Ene 2019 - 8:39am

Generalmente en vacaciones o viajes de ocío, la exposición al sol aumenta, los cambios de temperatura son fuertes y muchas veces las alteraciones en la rutina y la alimentación hacen que la piel se vea notoriamente afectada, lo que nos obliga a buscar cientos de maneras para recuperar una piel tersa, saludable y bella.

Hay que tener en cuenta que en espacios montañosos, la intensidad de los rayos UV aumenta aproximadamente un 10% con cada 1000 metros de incremento de la altitud, lo que acrecienta el riesgo a sufrir quemaduras o desarrollar diferentes enfermedades en la piel. Por lo tanto, no sólo las vacaciones en clima caliente significa una amenaza para la piel



Algunos consejos para cuidar la piel de forma natural cuando se ha visto expuesta a altas temperaturas:



Tomar agua

Una piel deshidratada se verá reseca y maltratada y sobre exponerla al sol de manera constante puede provocar efectos adversos como insolación o incluso el desarrollo de algún tipo de cáncer de piel. Por esto, es recomendable tener constante hidratación cuando se está expuesto a los rayos ultravioleta. Además de usar un protector solar con un factor de protección solar adecuado, que incluya un amplio espectro – luz ultravioleta, tanto UVA como UVB, además de la luz visible, y preferiblemente con antioxidantes que prevengan los efectos nocivos de la radiación infrarroja.

Limpiar diariamente

Luego de las vacaciones es indispensable retomar la rutina de limpieza que fue olvidada durante este periodo de tiempo. Eliminar cualquier tipo de suciedad, como el humo, la contaminación ambiental o la sudoración, ya sea con agua fría y un jabón suave o con otros productos de belleza, tanto en el día como en la noche e hidratar y proteger con cremas humectantes como la de Kuida, ayudarán a mejorar el aspecto de la piel, sobre todo en el rostro.

Exfoliar: La piel se regenera cada 28 días por lo cual es importante realizar un proceso de exfoliación, al menos una vez a la semana para asegurarnos de mantener una piel tersa y suave.

Alimentación sana

Muchas veces no somos conscientes de los excesos en las comidas, lo que altera notablemente, no solo nuestro cuerpo, sino también nuestra piel. Uno de los tips más útiles a la hora de recuperar una piel saludable es volver a los buenos hábitos alimenticios. Consumir frutas y verduras con una buena concentración de diferentes vitaminas y minerales, como por ejemplo las vitaminas C, E y D que son vitales en este proceso. La naranja, la piña y el kiwi son excelentes complementos para añadir a una dieta balanceada.