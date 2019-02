Vida consciente, vida plena

2 Feb 2019 - 9:52am

A veces, cuando revisamos nuestra lista de deseos algunos -realizados y otros sin alcanzar- nos damos cuenta de que ciertas cuestiones se mantienen firmes en nuestra conciencia: el deseo de un amor verdadero y profundo, más bienestar, alegría para nuestra familia -que se verá reflejada en nosotros también-, abundancia y todos esos deseos materiales que siguen en fila, esperando ser cumplidos. Pero la verdad, en lo profundo nuestro, no siempre la realización material es la respuesta a los problemas y deseos, seguramente a veces ayuda el tener lo que deseamos, pero casi nunca es garantía de felicidad permanente.

Todos quisiéramos tener una vida más plena, más auténtica, más feliz, con la sensación de tranquilidad que atraviese el tiempo y el espacio. Para algunas personas la felicidad resulta esquiva y a otras perece tocarlas permanentemente. En los altos y bajos de la vida, la única garantía de felicidad que tenemos es enraizarnos en nuestro interior, en la confianza plena de que ya todo es como debe ser, que nos permite entregarnos al misterio de la vida y saber que cada cosa encontrará su ritmo, su lugar.

Seguro, si mira hacia atrás se sorprenderá de ver lo mucho que ha vivido y la manera tan profunda como todo eso lo ha transformado. Aún los acontecimientos más dolorosos o los más felices no pasan inmunemente por nosotros. Y aunque pretendamos, con cierto nivel de prepotencia, tener claro hacia dónde vamos y creamos saberlo, en realidad todo puede y cambia a cada instante.Por eso llevar una vida consciente y plena es el arte de liberarnos de nuestros esquemas, fluir más libremente con los cambios y entregarnos al instante presente con la conciencia de que cada segundo es un instante único que no pasará dos veces.

Esto, más que una amenaza es la promesa de que una vida entera espera por usted para ser vivida. Y aunque le resulte una verdad simple, insulsa u obvia, si mira con atención podrá ver cuántas veces lo ha olvidado y se ha sentido en el mar de la vicisitud o sin una salida.

Por ello, más que una responsabilidad, regálese un compromiso de vivir atentamente, disfrutar de las personas cercanas y de quienes ama. Entregarse por completo a cada instante. Disfrutar de su edad sin importar el número de años que tenga y de ir más allá de las cosas que aún le quedan por hacer apremiantemente.Más que nada se trata de ser usted mismo, de verse, de entenderse y de soltar las amarras, los pesos innecesarios, los dolores que ya no van. Existe un dicho popular: “Si usted cree que esto que está viviendo en cinco años ya no será importante, pues déjelo pasar”. Piénselo un poco y recuerde todo eso que un día creyó que no podría sobrepasar. Aquí está usted, más pleno, más vivo que nunca.

Así que mírese y reconfórtese, agradezca a los que ama y quienes lo aman y que sus deseos y compromisos comiencen por ser más consciente, más pleno y más feliz con usted mismo: acéptese, comprométase y, tal vez, permítase volver a empezar.

Paula Milena Franco Jaramillo

