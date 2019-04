Exfoliante de café contra las celulitis

24 Abr 2019 - 3:46pm

Un tipo de mujer con las caderas más anchas, tendrá más celulitis. Si eres de las que ya ha probado de todo y estás a punto de rendirte, no dudes en probar un exfoliante de café y miel para combatir la celulitis.



Receta de exfoliante anticelulítico



Para hacer este exfoliante de café y miel para combatir la celulitis necesitarás los siguientes ingredientes:



*1 taza de granos de café molidos

*¼ taza de sal marina

*6 cucharadas de miel



Receta de café y aceite de oliva



Colocar en un recipiente el café y la sal marina y mezclar bien. Luego añadir la miel y seguir mezclando. Poner poco a poco aceite de oliva, de forma que quede una pasta bastante seca y espesa, aunque si no nos gusta esta textura, podemos añadir un poco más de aceite. Conservar en un recipiente cerrado.



El exfoliante anticelulítico se debe utilizar todos los días, durante la ducha es ideal ya que los poros están abiertos gracias al vapor de agua y puede penetrar mejor en la piel. Dar un masaje con movimientos circulares por todas las zonas que tengamos celulitis y dejar actuar unos minutos para obtener mejores resultados.



Pros y contras del exfoliante



Para empezar, debemos tener en cuenta que el exfoliante de café y miel para combatir la celulitis tiene un aroma muy intenso -lógicamente, a café-. Si bien hay personas a las que les encanta este aroma, a muchas puede desagradarles, por lo que es algo a tener en cuenta.



Es bueno para todo tipo de piel, incluso aquellas que son especialmente sensibles. Sin embargo, si tienes problemas en general con los productos cosméticos -incluso los naturales-, es bueno que hagas una pequeña prueba en una zona para evitar problemas posteriores. Si eres alérgica a alguno de los ingredientes del exfoliante, no lo uses o reemplázalo por otro.



Destacado



Es un exfoliante muy potente y sin duda alguna nos dejará la piel tersa y suave. Respecto a la celulitis, actúa profundamente aunque puede tardar entre dos y tres meses para obtener resultados visibles. Además, sin constancia los efectos no se verán.