“La historia de Colombia no debe ser pensada solamente como fracaso”

27 Mayo 2018 - 3:01am

- ¿Qué lleva a que un extranjero escriba sobre Colombia?

Siempre me ha fascinado el tema de la historia y en la universidad lo estudié centrándome en los años 60, en temas de desarrollo, seguridad, contrainsurgencia y, coincidencialmente mi director ofreció un curso sobre la historia de Colombia por primera vez en Princeton, para aquella época recuerdo que eso me cautivó y llevó mi interés por el país. Luego tomé un vuelo y hace trece años estoy aquí tocando la realidad de este país para poderla plasmar en el libro.

- ¿Qué lo cautivó para venir a Colombia?

Su historia de conflicto y paz. Recuerdo que en los primeros años de la primera administración de Uribe, la guerra contra las Farc era todavía muy fuerte y dura y eso fue un momento importante para mí, porque fue el dejarme seducir por esta tierra y todas sus aristas.

- ¿Cómo llega a desarrollar la historia de este país?

Siempre me han interesado los años 60, Colombia era la vitrina para la alianza del progreso y también para los programas de contrainsurgencia, entonces yo empecé por estudiar más las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, pero después de haber pasado tiempo acá me enfoqué cada vez más en cuestiones regionales y locales, siempre girando a la paz y sus procesos.

- ¿Qué encontrarán los lectores?

Van a encontrar unos personajes históricos conocidos, pero creo que sale otra perspectiva sobre ellos en el libro, porque está ‘Tirofijo’, pero no el que conocemos de los años 80 a través de los libros sobre la violencia, sino que deja ver su lado más humano. También lo que hago en el libro es narrar los encuentros entre tres tipos de actores históricos: el país político, sobre todo en Bogotá y algunos de provincia; luego lo que llamo en el libro ‘el país letrado’ y la mirada de los campesinos desconocidos por la historia, y eso es lo que me interesaba contar, no solamente sobre su experiencia con temas de violencia y paz sino también sus ideas.

- Y ahora, ¿cuál es su mirada sobre el país?

Yo empecé a enfocarme más en el tema de la paz por casualidad en 2012, cuando comenzaron las negociaciones con las Farc en La Habana (Cuba). En ese entonces escribir el libro significaba para mí que la paz era un proyecto posible en Colombia, pero ahora que estamos es en el posconflicto es otra cosa, porque es el otro lado de esas narrativas sobre la violencia, un claro ejemplo de esto son las elecciones de este domingo.

- Mencionaba las elecciones del domingo, ¿cuál es su análisis?

Algo que me parece muy importante en este caso es el panorama internacional, sobre todo la crisis en Venezuela como consecuencia de que aquí se den migraciones, creo que va a ser un elemento clave en las dinámicas de este domingo y, así mismo, la falta de confianza en las encuestas será protagonista como el Plebiscito.