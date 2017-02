Secuestros de periodistas: ¿Estrategia o error?

El secuestro de Salud Hernández y de dos reporteros del Canal RCN, todos liberados este viernes, deja más dudas respecto a las intenciones del ELN y a las condiciones para empezar con esa guerrilla otro proceso de paz.

30 Mayo 2016 - 5:01am

Lo más claro tras los secuestros de los periodistas Salud Hernández, Diego D’Pablos y Carlos Melo es la alegría por su regreso a la libertad, sin tropiezos y en condiciones óptimas de salud. Pero sobre lo que pasó durante la semana, al contrario, hay confusiones, ambigüedades y oscuridad, al punto que hasta el mismo momento en que ocurrió la libertad de la comunicadora colombo-española, aún había confusión para definir si ella estaba o no secuestrada.

Por ejemplo, mientras las delegaciones de paz rechazaban los secuestros, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, afirmó, el mismo viernes, que no había evidencias para denominar así las desapariciones.

Fue la propia periodista quien dijo que sí estaba secuestrada y que los guerrilleros nunca le explicaron el porqué. Hernández lo hizo de manera enfática: “Mi secuestro ha sido un error gravísimo por parte del ELN. No ha tenido sentido, si me hubieran invitado, habría ido”.

Afirmación que comparte el director del Centro de Recursos para Análisis del Conflicto, Jorge Restrepo: “Un gran error en términos de una estrategia de guerra, de una estrategia funcional a un proceso de paz. Un error craso mantener secuestrada a Salud Hernández”.

La periodista manifestó estar sorprendida por la actitud del Gobierno al denominar su caso como una desaparición. Para el director del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana, Iván Garzón, los comentarios por parte del Gobierno, especialmente, del presidente Santos demuestran una cierta debilidad: “Los mensajes del presidente esta semana fueron muy contradictorios. No podía anticiparse a decir que los tenía el ELN, pero toda esa ambigüedad verbal con el tema de secuestro y de retenidos, demuestra –salvando la prudencia de la situación— un temor a generar una impresión negativa en la contraparte, que finalmente es la que le termina cobrando sus interlocuciones”.

Para Víctor Currea de Lugo, lo más complicado de la situación fue que la guerrilla no se hubiera manifestado al respecto, lo que convertía en determinante la decisión que tomara el Gobierno pues, si pensaba proceder, como fue sugerido por algunos sectores, con presión militar, se hubiera podido generar una tragedia.

“La presión militar pudo empujar hacia un desenlace fatal y, por otro lado, no permitía las comunicaciones, entonces, si el ELN quería dar una voz de lo que estaba sucediendo realmente, necesitaba un canal de comunicación que le permitiera decir en qué situación estaban las víctimas”.

Para John Mario González, todo este tema pudo haber llegado a ser una estrategia, principalmente para demostrar poder: “Demostrar que tienen control territorial en algunas zonas del país, que pueden alterar la agenda política, puede ejercer presión y además haber enviado un mensaje en el momento de liberación de los periodistas de que quieren negociar bajo las condiciones de ellos”.

Sin embargo, De Lugo afirma que no podía ser una presión pues, como lo ratificó Hernández al ser liberada, nada parece haber tenido sentido: “Los diálogos no dependen de un mecanismo de presión, porque ya hay una mesa, tienen una agenda y hay un deseo de parte del Comando Central para dar paso a esas negociaciones. Así que, al contrario, esto fue más en contra del proceso que a favor”.

Ante el panorama, las dudas y la incertidumbre de lo sucedido, González considera que básicamente toda esta situación y considerando los aspectos ya mencionados, la decisión final de liberar a los comunicadores corresponde a un arrepentimiento: “Creo que la liberación se produce porque al parecer el ELN sentía que podía encartarse con Salud Hernández, porque eso generaba presión del Ejército, presión mediática y de opinión. Además estaba el riesgo de que le pasara algo en cautiverio y eso fuera un traspiés irremediable”.

Si no se deja el secuestro, no hay mesa

Luego de la liberación, el presidente Juan Manuel Santos reiteró que no se activará una mesa de negociaciones si el ELN no deja de acudir al secuestro y si no libera a cada uno de los que tienen en su poder.

Tal y como lo señaló Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional, este es el problema central, más allá de que por ser periodistas los casos se hagan mediáticos: “El tema central que ha evitado la instalación de la mesa con el ELN es que esta organización no ha tomado la decisión de terminar con el secuestro y mientras eso no se dé, no se puede instalar formalmente la mesa”.

Lo que apoya la representante de Alianza Verde, Angélica Lozano al decir que el ELN tiene que entender, “que no es posible para esta sociedad la negociación política si ellos mantienen secuestrados. Ni civiles, ni militares, ni pobres, ni ricos, ni periodistas, ni anónimos, nadie. Bienvenida a la libertad Salud. Reclamamos absolutamente a todos los secuestrados y el ELN tiene que entender: el secuestro es pasado y los condena a la guerra y al rechazo social”.

Hay que evitar un posconflicto accidentado

González afirmó, además, que este episodio evidenció que el ELN tomó fuerza, por lo que el Gobierno debería afrontarlo combatiendo a las cabezas del grupo insurgente, como en un principio hizo contra las Farc. “Esto termina complicando la situación para el Gobierno en tanto que el ELN demuestra control territorial: aún hay zonas vedadas para la Fuerza Pública, en Colombia hay pequeños Catatumbos, como dice Uribe. El Gobierno tiene que prestarle mucha atención, no solamente a dialogar, sino a ejercer una presión muy fuerte de la Fuerza Pública y de recuperación de territorios, porque esto puede ser una señal de lo que puede ser el posconflicto”.

Agrega: “Espero que el caso de Salud Hernández transmita un mensaje de paz. Que, antes que un traspiés para el Gobierno, se convierta en una posibilidad de acelerar los diálogos con esa guerrilla. Espero que así sea, pero también insisto, el Gobierno tiene que prestarle mucho cuidado porque esto puede ser el presagio o el vaticinio de un posconflicto muy accidentado”.

El hecho llegó a preocupar a las Farc

Para Garzón, esto podría haber llegado a afectar el plebiscito –si fuera aprobado— por ello se vieron reacciones como la del jefe guerrillero Timoleón Jiménez, quien trinó: “Hoy es Salud Hernández, mañana cualquier colombiano. Esas prácticas deben terminar para siempre en Colombia. La paz impone su libertad”.

“El mensaje lo que demuestra es que ellos saben que esto finalmente se revierte en contra del proceso de ellos, pero al mismo tiempo es cínico porque si estuvieran convencidos de lo que están diciendo liberarían a los que ellos tienen”, dijo.

Para él, aunque las negociaciones con las Farc ya tienen un vuelo propio, las acciones como la mencionada, pueden llegar a afectar la aceptación de la opinión pública de los mismos.