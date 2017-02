¿Qué ha pasado con el caso Guando después de 14 años?

Aunque el Tribunal Administrativo del Tolima profirió sentencia en abril de este año, el Departamento demandó el fallo porque considera que va en contra de sus intereses.

31 Jul 2016 - 5:01am

La contienda jurídica que mantiene el Departamento con tres compañías petroleras por diferencias en el monto de las regalías generadas por la explotación del campo Guando de Melgar, continúa vigente y va para largo.

El 15 de abril de 2016 el Tribunal Administrativo del Tolima profirió una sentencia en la que accedió “parcialmente a las pretensiones del Departamento”, razón por la cual el fallo fue demandado por la Gobernación del Tolima y ahora el caso regresó al Consejo de Estado.

Julio César Montañez Roa, abogado de la firma Asesores Limitada, representante del Departamento en el pleito contra Ecopetrol, Petrobrás Colombia Limited y Nexem Petroleum Colombia Limited, le explicó a EL NUEVO DÍA porqué no están de acuerdo con lo fallado (ver preguntas y respuestas).

Un caso de vieja data

El 2 de agosto Ecopetrol, Petrobrás Colombia Limited y Nexem Petroleum Colombia Limited, celebraron el contrato de asociación Boquerón con fecha del 1 de octubre de 1995, bajo la vigencia de la Ley 141 de 1994.

En la cláusula 13 del contrato suscrito se estableció una regalía del 20 por ciento de la producción durante el tiempo de explotación del yacimiento de petróleo.

Sin embargo, luego de varios años, en septiembre del año 2000, mediante un otrosí, se efectuó una “aclaración de la vigencia y aplicación de la cláusula 13”, referida a las regalías, en la que se modificó el porcentaje del 20 al cinco por ciento.

Entonces Ecopetrol y Petrobrás acordaron en el otrosí aplicar a Guando la tabla de regalías variables prevista en la Ley 508 de 1999 que estuvo vigente desde el 30 de julio de 1999 hasta el 26 de mayo del año 2000, fecha en que la Corte Constitucional la declaró inexequible.

Lo que decía el otrosí

La modificación a la cláusula planteaba varias cosas. La primera era que la Ley 508 de 1999 es imperativa y no condiciona la aplicación del régimen de regalías variables a la fecha de celebración de los contratos de exploración o explotación, ni al periodo en el que se encontraran.

También señala que para aplicar ese régimen de regalías basta con que exista un descubrimiento realizado a partir del 30 de junio de 1999.

Se agrega, además, que la producción proveniente de descubrimientos efectuados en el lapso comprendido entre el 30 de junio de 1999 y el 26 de mayo de 2000, se le debe aplicar el régimen de regalías fijado en la Ley 508 de 1999.

Algo de resaltar que señala el otrosí y que resulta importante para el caso es que la producción que se obtenga de descubrimientos que se logren después del 26 de mayo del 2000, se le aplicará el régimen de regalías que establezca la ley.

Demanda

Los alcances del otrosí que se conocieron hasta junio de 2002, generaron airadas críticas del entonces gobernador Guillermo Alfonso Jaramillo y de representantes a la Cámara como Orlando Mora.

De manera que la Gobernación del Tolima en junio de 2002 interpuso un recurso de reposición contra las liquidaciones de regalías de 2002.

Sin embargo, el Ministerio respondió que las regalías deben liquidarse de acuerdo a la ley vigente y no al contrato (Boquerón), así que esa cartera consideró que como el pozo Guando fue descubierto el 16 de marzo del año 2000, debía aplicarse la Ley 508 de 1999 que estaba vigente para esta fecha.

Esto eliminaba la liquidación basada en un porcentaje mínimo del 20 por ciento y establecía una liquidación variable, como se había mencionado, de entre el cinco y el 25 por ciento.

Frente al resultado adverso, la Gobernación decidió entonces demandar a las compañías petroleras el 19 de septiembre de 2002 e interpuso una acción contractual ante el Tribunal Administrativo del Tolima.

Se interpuso también una acción popular, pero esta no prosperó, pues el Consejo de Estado determinó de manera posterior que el asunto debía dirimirse a través de la acción contractual.

En concreto, la demanda plantea que se declare sin efectos la modificación (otrosí) firmada el 8 de septiembre del año 2000, mediante la cual se cambió la forma de liquidación de regalías del 20 a una escala que oscila entre el cinco y el 25 por ciento.

El abogado Montañez Roa, explicó que se pretende además que el juez administrativo ordene una nueva liquidación sobre el 20 por ciento de las regalías.

Argumento de la demanda

El abogado señaló que el argumento central de la demanda radica en que el contrato de asociación y exploración del pozo Guando fue suscrito el 25 de julio de 1995, en vigencia de la Ley 141 de 1994, establece un monto de regalías mínimo del 20 por ciento.

Y agrega que “si bien es cierto en 1999 fue expedida la Ley 508 que cambió el sistema de regalías, esto no podría modificar la condiciones del contrato ya firmado, no solo porque lo prohíbe la ley.

“Sino porque todo el proceso precontractual se adelantó teniendo como referencia la normatividad existente hasta el 2 de julio de 1995 y bajo estas condiciones se hicieron los ofrecimientos de los interesados en contratar con el Estado”, afirmó.

El abogado Montañez Roa, además detalló que “la Ley 508 de 1999 fue declarada inexequible el 26 de mayo de 2000, luego la modificación del contrato hecha el 8 de septiembre del mismo año fue realizada cuando la norma en que se fundamentó había dejado de existir”.

Sentencias

Desde 2002 y hasta el presente, el caso Guando ha sido un pulso constante entre las administraciones seccionales que han estado al frente del Departamento y las compañías petroleras.

Sin embargo, no se puede dejar de lado al Ministerio de Minas, el cual siempre ha argumentado, en línea con las petroleras demandadas, que la liquidación planteada por estas, es la correcta.

Luego de cinco años en que los expedientes del caso pasaran de manos en manos y de análisis y análisis entre el Tribunal y el Consejo de Estado, el 20 de febrero de 2007 se profirió la primera sentencia en el proceso.

El Tribunal Administrativo del Tolima decidió decretar la nulidad de la modificación hecha al contrato de asociación y ordenó liquidar de nuevo las regalías sobre el 20 por ciento de la producción.

Pero el Ministerio de Minas ni las empresas demandadas se quedaron con las manos cruzadas y el proceso llegó de nuevo al Consejo de Estado. Se interpusieron varios recursos, entre ellos de reposición, de apelación e incidentes de nulidad, entre una y otra parte.

La disputa jurídica continuó y los expedientes fueron y volvieron una y otra vez, hasta que el Consejo de Estado ordenó en agosto de 2009 devolver el proceso al Tribunal para que este efectuara la liquidación de la sentencia proferida en febrero de 2007.

Aunque pareciera un triunfo parcial para el Departamento, lo cierto es que la liquidación planteada no correspondió con las pretensiones de la Gobernación y por esto la firma de abogados interpuso varios recursos.

El enfrentamiento jurídico transcurrió hasta el 15 de abril de este año, cuando el Tribunal profirió una sentencia en la que accedió de manera parcial a las pretensiones del Departamento.

En qué va el caso

Julio César Montañez aseguró que el caso se encuentra en el Consejo de Estado y que el Departamento interpuso un recurso de apelación contra la sentencia el pasado 6 de mayo de 2016.

De igual manera, las compañías demandadas interpusieron un recurso de reposición contra la sentencia el 5 de mayo de 2016.

Por ahora se espera “que se corra traslado para presentar alegatos de segunda instancia y solo cuando ocurra esto, entrará al despacho del magistrado para que profiera la sentencia definitiva”, aseguró el abogado.

No hay que hacerse ilusiones

Un experto en derecho que conoce de cerca el caso y quien solicitó la reserva de su identidad, le explicó a EL NUEVO DÍA que no hay que hacerse ilusiones con Guando porque hay mucha tela por cortar.

Dijo que el análisis del proceso podría tardar entre seis y siete años más en el Consejo de Estado y eso sin considerar los resultados para el Departamento.

El Alto Tribunal podría confirmar la sentencia, lo que dejaría a medias las pretensiones del Departamento; también podría revocarla o modificarla.

Pero suponiendo que el resultado fuera a favor del Tolima, luego de esos seis o siete años, “se pasaría a un proceso de liquidación de las regalías muy complejo, pues se tendría que hacer mes a mes, desde 2002 hasta 2011 o 2012, año en el cual se modificó la Ley de regalías”.

Según la fuente, ese proceso tomaría otro tiempo y por eso los recursos que están en juego y que podrían ser superiores a los cinco mil 900 millones de pesos estarían aún muy lejos en el horizonte para Melgar y el Departamento.

Preguntas y respuestas

END: En el fallo se declara la nulidad del literal A del numeral 13.1 del otrosí objeto de la demanda, pero niega la nulidad del literal B del mismo numeral. ¿Esto qué significa?

JULIO CÉSAR MONTAÑEZ ROA: La pretensión del Departamento es la nulidad de los dos. Del literal A porque fue el que modificó la tarifa que debía reconocer Ecopetrol al Departamento y que cambió frente a las tarifas vigentes al momento de la celebración del contrato.

Cuando se suscribió el contrato se había pactado unas regalías del 20 por ciento fijas, permanentes, cual fuera la producción, pero cuando se modificó se establecieron unas tarifas cambiantes del cinco al 25 por ciento.

Analizando ya en concreto la producción del pozo Guando se llega a la conclusión de que si bien es cierto en algunos casos es superior a la pactada antes (20%), generalmente es inferior y por lo tanto el Departamento pierde unos recursos importantes.

END: ¿Y en cuanto al literal B?

JCMR: El literal B hace alusión a los pactos que estas empresas hicieron respecto de las tarifas posteriores a la fecha del descubrimiento del pozo. Y lo que el Departamento considera es que no tiene por qué tenerse en cuenta la fecha de descubrimiento del pozo porque lo que ha de tenerse en cuenta es la fecha de celebración del contrato, y entonces las normas que se tienen que aplicar son las que están vigentes cuando se celebró el contrato y no las que estén vigentes antes o después del descubrimiento del pozo (…) Eso no tiene nada que ver para efectos de la discusión jurídica.

END: ¿Qué considero el Tribunal en este sentido?

JCMR: El Tribunal considero que sí tenía que ver y consideró que en el evento en que se haga el descubrimiento, después de una fecha determinada, estas cláusulas sí son vigentes, sí estarían ajustadas a derecho.

END: ¿Por qué esto es perjudicial para los intereses del Departamento?

JCMR: Según el Tribunal si el pozo hubiese sido descubierto después del 26 de mayo del 2000, entonces todo el contrato estuvo bien hecho, todas las cláusulas que se acordaron en la modificación del contrato estuvieron bien hechas y en ese caso el Departamento perdería todas las pretensiones, no tendría ninguna reclamación porque las cláusulas estarían ajustadas a derecho.

Pero si el pozo hubiese sido descubierto antes de esa fecha, entonces ahí sí habría lugar a la nulidad de la modificación del contrato porque tenía que someterse a las normas anteriores que es lo que alega el Departamento.

END: ¿La fecha de descubrimiento del pozo también está en discusión?

JCMR: También está en discusión. Una cosa es lo que alegan los demandados y otra, la que argumenta el Departamento. Y si llegase a concluirse en segunda instancia que el pozo fue descubierto después del 26 de mayo del 2000, entonces se perderían todas las pretensiones de la demanda (…) de manera que para el Departamento son claves dos situaciones: no solo que se respete el porcentaje del 20 por ciento inicial, sino además que sea claro que no importa cuando haya sido descubierto el pozo para efectos de la determinación de las tarifas porque en todo caso tiene que aplicársele la norma anterior, entonces esa norma relativa a la fecha del descubrimiento del pozo debe ser también declarada ilegal porque también se pactó o se aclararon unas modificaciones haciendo alusión a los pozos descubiertos después del 26 de mayo.