Pegaron fuerte en el 2016

Íngrit Valencia, de la Liga de Boxeo del Tolima, es el personaje deportivo del año, gracias a su exitosa actuación en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, donde se colgó una histórica medalla de bronce.

26 Dic 2016 - 3:57pm

Durante 2016 varios representantes de los colores Vinotinto y Oro dejaron en lo más alto el nombre de la región en certámenes tanto nacionales como internacionales. Pero entre todos ellos, una aguerrida ‘atleta de ébano’ con ojos color miel se ganó, de sobra, el mérito de ser el personaje deportivo del año en el Tolima.

Se trata de Íngrit Lorena Valencia Victoria, integrante de la Liga Departamental de Boxeo, quien hizo historia en el país al ser la primera pugilista colombiana en asistir a Juegos Olímpicos.

Compitió en los de Río de Janeiro, donde no se conformó con participar. Gracias a sus fortalezas mental y física, bajo la dirección técnica del ibaguereño Raúl Ortíz, logró colgarse la presea de bronce, en la categoría de los 51 kilogramos.Junto con Yuberjén Martínez (medallista de plata en minimosca), Valencia hizo que Colombia volviera a generar eco mundial en el deporte de las ‘narices chatas’, como en su momento lo consiguieron Clemente Rojas y Alfonso Pérez en las justas de Múnich en 1972 (ambos ganaron bronce).

“Ser la primer mujer en unos Olímpicos, la primera en ganar una medalla olímpica, y la primera en conseguirlo para el Tolima es algo maravilloso, único. Describirlo con palabras no es fácil. Lo que sentí al tener ese metal en las manos no se puede explicar”, indicó Íngrit.

Superó las expectativas

Cuando llegó a territorio brasileño, en la Tierra Firme confiaban en una presentación exitosa de la ‘hija adoptiva’, pero la ilusión de un podio, el primero para la región en este certamen, parecía algo muy difícil de conseguir, no por las condiciones de ella, sino por la superioridad en experiencia de las contrincantes.

Eso sí, en el debut entró pegando fuerte. Venció con nocaut técnico a la centroafricana Judith Mbougnade. “Nunca la había visto, no sabía qué me podía proponer en el ring, pero eso no ocupó mi cabeza. Solamente pensé en mí, y que me había preparado a conciencia para estar parada ahí”, dijo la pugilista ‘Pijao’.Luego, en cuartos de final logró sacarse la espinita frente a la tailandesa Peamwilai Laopeam, quien la había superado en el reciente Mundial desarrollado en Kazajistán.

“Cuatro meses atrás me intimidé un poco porque era subcampeona mundial, más alta que yo y me sentí muy extraña en ese país. Pero esta vez me tuve confianza. Eso fue fundamental. Creí en mí. Uno nunca debe subestimarse. No lo hice en esa pelea, la mejor de toda mi vida”, contó.

Finalmente, ya con el bronce asegurado, cayó en la semifinal ante la francesa Sarah Ourahmoune. “Me topé con una mujer con 16 años de carrera. Pero aún así, a pesar de la derrota, siento que lo di todo, y para ella no fue fácil avanzar a la final. Terminé con los guantes bien puestos”, refirió.

Pensando en Tokio

Tras un merecido descanso, y varias distinciones y homenajes, tanto en Tolima como en Cauca, su región de nacimiento, y Cali, donde está radicada su familia, Íngrit retornará a entrenamientos a principios de 2017, de cara al nuevo ciclo olímpico.

“El 2016 será un año que nunca voy a olvidar. Ha sido el mejor de mi vida tanto en lo deportivo, como personal. Y todo esto gracias al respaldo recibido en esta bella región, donde tanto la gente, así como la Gobernación y la Alcaldía, a través de Indeportes y el Imdri, me han apoyado de principio a fin”, comentó la boxeadora.

Y agregó: “Ya toda la celebración quedará atrás a partir de enero, pues se viene el Torneo Continental, el Mundial Femenino y el primer certamen de ciclo olímpico: los Juegos Bolivarianos en Colombia.

Hay que aprovechar esa ventaja de la localía en Santa Marta para iniciar con pie derecho. De arranque mi mirada estará puesta en los Juegos de Tokio 2020. Uno no puede saber qué ocurrirá en los próximos cuatro años, pero lo que sí puedo asegurar es que daré la pelea por tratar de clasificar, e intentar colgarme la medalla de oro, para Colombia y el Tolima”.

Volvió a la cima mundial

El segundo hecho deportivo más destacado del Tolima también se registró en el boxeo. El encargado de ofrecer a la región un enorme motivo para celebrar fue ‘El Olímpico’ Óscar Eduardo Escandón Berrío.

El crédito del barrio El Refugio ofreció un espectacular abrebocas antes de la hazaña de Íngrit Valencia en Río de Janeiro, al adjudicarse el cinturón de campeón interino del peso pluma (126 libras) del Consejo Mundial de Boxeo.

El 5 de marzo, superó en el séptimo asalto al mexicano Robinson Castellanos en el ring del DC Armony de Washington, Estados Unidos, país donde se consagró por segunda ocasión.

Cabe recordar que el 11 de diciembre de 2014 obtuvo su primera corona orbital frente al canadiense Tyson Cave, en la categoría supergallo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

“Mi meta este año era ganar ese título, y lo conseguí. Incluso, quería quedarme con la faja absoluta, pero la pelea con Gary Russell (norteamericano dueño del cinturón principal) apenas se cumplirá en febrero de 2017”, indicó.

Y agregó: “Me hizo muy feliz ofrecer esa victoria a mi región. Sentí que la gente se puso muy contenta, y me llenó de orgullo. Ahora terminaré de pasar festividades de fin de año acompañado de mi familia en Estados Unidos, a la par de la preparación para el esperado choque con Russell. Será el combate de mi vida”.

Pudo hacer lo que otros no

“América es un reto muy bonito, difícil, pero estos retos hay que afrontarlos y cumplirlos”, fueron las primeras palabras del director técnico tolimense Hernán Torres Oliveros, el día que se posesionó a principios de este año como entrenador de ‘La Mechita’, club que apostó toda su confianza al hombre que había conseguido un objetivo que parecía imposible: entregar un nuevo título a Millonarios.

En efecto, el 16 de diciembre de 2012 guió a los ‘Albiazules’ hasta su estrella 14, tras 24 años de sequía de festejos para los de la capital de la República. Además, antes de eso, ese año, cumplió la orden que le encomendaron en Itaguí: evitar el descenso de las ‘Águilas’.

Ya con el ‘chicharrón’ de los ‘Diablos Rojos’ en las manos, el exportero afianzó la plantilla a su cargo en lo mental, lo físico y en especial lo táctico, que los llevó a terminar con la pesadilla de la B, en la cual permanecieron cinco largos años.

“Estoy agradecido con Dios y con cada uno de mis jugadores que entregaron todo en la cancha, se lo merecen y por ellos logramos esto”, aseguró bastante emocionado el DT, quien se consagró en el Pascual Guerrero, frente a una hinchada ‘Escarlata’ que no estaba dispuesta a soportar una nueva frustración.

“Trabajamos con fe, entusiasmo y esfuerzo, la clave para lograr el ascenso fue nuestra convicción, refirió Torres, quien ahora tendrá el también difícil reto de regresar al América de Cali a los puestos de honor en la primera división del balompié nacional.