“Como víctimas vamos a apostar a las 16 curules especiales”

El coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra, pide participación en la discusión de los proyectos sobre el acuerdo. Además, anuncia la carrera de las víctimas por algunas de las 16 curules especiales. “No nos vamos a dejar invisibilizar”.

8 Ene 2017 - 3:01am

Mientras el país se convulsiona por el baile entre integrantes de la Misión de la ONU en Colombia y guerrilleros de las Farc en la celebración de fin de año, las víctimas reclaman participación en la implementación del acuerdo de paz con esa guerrilla.

La Mesa Nacional de Víctimas, creada en la Ley de Víctimas como mecanismo de participación, tiene como coordinador a Odorico Guerra, quien pide la presencia de una Comisión que los represente en el Congreso para la discusión, vía ‘fast track’, de los proyectos de ley y reformas necesarias para hacer realidad el acuerdo pues no han sido consultados al respecto.

En entrevista con Colprensa, Guerra explica que las víctimas, desde la Mesa, buscarán hacerse a algunas de las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz que se crearon para el Congreso. Además, exigen la difusión de los acuerdos y un cambio completo en la Unidad Nacional de Protección, ante la grave situación de seguridad. “No nos vamos a dejar invisibilizar”, afirma.

¿Qué esperan de la implementación en el Congreso?

Estamos expectantes y sabemos que no va a ser fácil. El Congreso es un escenario que si bien tiene algunas personas muy colaboradoras como Claudia López, Iván Cepeda y Juan Manuel Galán, también hay gente que no es muy accesible. Uno sabe que toca hacer la tarea, como el año pasado, para que las víctimas no quedemos por fuera de esa proyección de la implementación y que se piense precisamente en las víctimas como el centro, como tanto lo ha pregonado el Presidente. Que no vayamos a quedar rezagados como ocurrió en el proceso de los paramilitares.

Los proyectos que se pasen por la vía rápida no tienen posibilidad de cambiarse una vez sean aprobados. ¿Ustedes conocieron previamente la Ley de Amnistía o de la Jurisdicción Especial para la Paz que ya fue radicado?

No. Al igual que la mayoría del público nos fuimos enterando en la marcha. Sin embargo, habíamos hecho un compromiso con Guillermo Rivera para que desde el Ministerio del Interior trabajemos de forma mancomunada para que las víctimas no sintieran, como en su momento le había dicho, que no éramos ni siquiera la cola del proceso de paz. Entonces hay un compromiso del Ministerio para tenernos al día.

Además se le planteó a Alan Jara (director de la Unidad de Víctimas) hacer unos foros o unas cumbres regionales para todo el tema de tener a las Mesas de participación, tanto en departamentos y municipios, enteradas de cómo va el proceso de implementación. En Bogotá de pronto es fácil enterarse de las cosas, pero hay lugares en el país donde el internet no llega ni en burro. No se puede negar la realidad de la geografía colombiana y las desigualdades de desarrollo en materia de tecnología.

Dado eso, ¿sería necesaria una comisión de víctimas que participe en el Congreso?

Pues habíamos dicho que así como había tres delegados de las Farc, tanto en Cámara como en Senado, que se eligieran delegados de las víctimas, así no todos sean de las mesas para que estuviéramos allí pendiente de lo que va ocurriendo para velar porque el proceso sea justo.

Eso ya lo habíamos planteado y estamos esperando a ver qué ocurre. Yo le decía a Alan Jara que los 60 días para convocar al mecanismo de participación habían caído en el peor momento, porque es cuando no hay operadores, se cerró presupuesto. Pero le decía que así fuera a pie íbamos a llegar, para estar ahí presentes.

¿Han tenido la oportunidad de analizar la Ley de Amnistía? ¿Les gusta?

Con independencia de que uno siempre tiene desacuerdos con las amnistías, son necesarias. Si se revisan la mayoría de procesos de paz en el mundo, hubo amnistías. Se vuelven como esos males necesarios, porque va a permitir que el proceso avance. Más que le guste o no a uno, comprendemos que es necesaria y por eso estamos de acuerdo.

La Jurisdicción Especial para la Paz es parte esencial de lo que viene. ¿Han presentado propuestas al respecto?

Nosotros como Mesa Nacional presentamos un documento cuando el tema del proceso de paz, de aproximadamente 100 páginas. En él tocamos todos los temas que creíamos sobre cómo debía ser el proceso. El tema de la Jurisdicción no deja ser un poco inquietante, sobre todo porque en Colombia muchas veces una cosa es lo que aparentemente se apruebe y otra como se hacen las cosas. Y, fuera de eso, en cada sitio es diferente. Se hace necesaria la educación para las víctimas.

¿En qué sentido?

No todos entendemos cómo están sucediendo las cosas en este proceso. Hay una desigualdad y no es lo mismo como se viene abordando por las Farc -que parecen muy ilustrados los comandantes- a como muchos líderes y lideresas de víctimas lo hacen. Son totalmente distintas las formaciones. No ha habido suficiente ilustración, ni divulgación, ni sensibilización a las comunidades y por eso le decíamos al doctor Alan que las víctimas necesitamos un proyecto nuestro, manejado por nosotros, donde podamos ir al territorio a contar a nuestros iguales cómo deberíamos asumir el proceso.

Es diferente cuando una víctima va y habla con otra sobre cómo es nuestra visión, cómo será nuestra participación o cómo vamos a vivir en comunidad con ellos. Yo pertenezco al Consejo Nacional de Participación Ciudadana y ahí veíamos en el caso Conejo (en La Guajira) se presentó de ellos un proyecto a 20 años, entonces como ya están las condiciones, creo que es urgente capacitar a la población víctima para que asuman como tal la paz, de manera consciente y que no se vaya a generar un conflicto peor en el escenario territorial.

La Mesa fue creada por la Ley de Víctimas y tiene un procedimiento (mesas municipales y departamentales), ¿cómo quedaron ustedes con el acuerdo?

Yo ponía un ejemplo ahí sobre la Iliada y la Odisea. La diosa discordia y la manzana a la diosa que se creía la más bella. En estos momentos el Consejo Nacional de Paz se cree la más bella, el Consejo Nacional de Participación Ciudadana se cree la más bella y la Mesa Nacional de Participación también.

Entonces, cada escenario, Ministerio del Interior, Unidad de Víctimas e incluso sociedad civil que reclaman también ser la más bella, hay poca o nula claridad frente al tema. No se ha dicho quién o quiénes. Sin embargo, el alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, nos dijo que en la Mesa éramos el mecanismo de participación y así lo creemos. Creemos que debe expandirse y somos abiertos a ello. Le toca al Gobierno definir cómo va a ser ese gran mecanismo de participación del que habla el Acuerdo. Créame que no nos vamos a dejar sacar de estos escenarios, para no perder lo ganado.

Aparte de la difusión y de consolidar el mecanismo de participación, ¿qué sería lo más urgente?

Consolidar con las gobernaciones los ‘planes de desarrollo para la paz’ y que se hagan con la participación de la gente. Si algo te va afectar, lo más lógico es que se te consulte. Y no como muchas veces pasa que el Gobierno hace primero las cosas y luego mira quién es el afectado. Las víctimas debemos ser proactivas y propositivas. Tenemos propuestas de planes de acción, documentos para modificar planes de desarrollo, están los planes de acción territoriales de víctimas.

Creo que ahí estaría la clave para poder hacer una buena planeación. Vamos a estar haciendo seguimiento y control como víctimas. Hay que estar despiertos, este es el momento que hemos esperado para afectar positivamente nuestro futuro como víctimas del conflicto, para que mejore nuestra condición de vida.

Se percibe que el trabajo de ustedes es muy organizado pero la discusión política pareciera no estar centrada en lo importante. Ahora, hay una discusión enorme por el baile entre los delegados de la ONU y las Farc. ¿Están recibiendo el trato que esperan?

No. Siempre he sentido que las Mesas de Participación o las víctimas en general somos como la ‘cenicienta’ del baile y por eso nos toca mirar en dónde dejamos caer la zapatilla para que el príncipe la recoja y pasemos de ‘cenicientas’ a princesas.

Algunas cosas son sofismas de distracción, el hecho que delegados de la ONU hayan bailado con guerrilleras es una bobada, una tontería, así lo veo. En lo político las víctimas queremos organizarnos.

¿Cómo?

Si bien se ha mencionado el tema de la circunscripción especial, con las 16 cámaras regionales, pues nosotros vamos a apostar a eso. Y nos estamos organizando para eso.

¿Solos?

El proyecto de ley que habla de la circunscripción especial dice que ningún candidato puede ser de un partido tradicional. Está prohibido lanzarse a nombre de un partido. Se dice que serán de organizaciones de mujeres, campesinas y de víctimas, y estamos tomando la iniciativa. Sabemos que no tenemos los recursos, pero los vamos a conseguir y estamos buscando ya la forma para organizarnos.

Deficiente seguridad

¿Cómo va el asunto de la seguridad?

Pésimo. A mediados de diciembre habían asesinado aproximadamente a 27 líderes y lideresas de víctimas o cercanos a las organizaciones y la UNP (Unidad Nacional de Protección) tiene que cambiar. O la modifican o que la desaparezcan porque no está cumpliendo con nada de su misión. Se desdibujó.

Los líderes seguimos cada vez más expuestos y para los que somos más visibles, es mayor el riesgo. Pero bueno, la misericordia de Dios sea con nosotros y el autocuidado y la autoprotección.

¿Hay algunas regiones más complicadas para ustedes?

La mayoría del país está como en las mismas condiciones, pero uno vio que el incremento de los ataques se dio en el Pacífico y en alguna parte de la región Andina. Pero ha habido intentos en Guajira, Atlántico, Nariño... ha estado duro en todas partes. A pesar de las denuncias, uno no ve que haya intención clara por saber qué está pasando. El año pasado hubo un momento en noviembre en que estuve casi paranoico, me preocupaba mi situación. Yo soy cabeza de la Mesa, a veces soy muy franco y eso no deja de preocuparte. Pero es lo que me toca hacer. Este año hay que ser más insistente, más cansón, porque este es el momento para no quedarnos por fuera. Tenemos que salir a mirar cómo nos hacemos más visibles.

Podría ser que se relacione el tema de líderes sociales con un partido político en particular como la Marcha Patriótica y que a ustedes no los reconozcan como Mesa como tal, sin partido…

No, creo que ese riesgo no está. Hemos avanzado, nos hemos reunido con líderes de agremiaciones y vamos por muy buen camino. Nosotros somos tres mil 500 organizaciones de víctimas en las Mesas. Hay a nivel nacional más de 18 mil delegados y delegadas que representamos organizaciones y somos mil 33 mesas. Tenemos la suficiente fuerza para armar un movimiento social muy fuerte. Falta es tener los medios y recursos logísticos. Si desde las mesas nos organizamos bien, vamos a ser imparables. No nos vamos a dejar invisibilizar.



¿Qué esperan de la guerrilla?

El escepticismo es general, pero también uno tiene en cuenta que la mayoría de personas que conforman las Farc también son gente pobre, gente que ha vivido las mismas carencias que uno. De ese lado si estamos como optimistas.

He tenido contactos con algunos en escenarios nacionales que nos hemos encontrado y vemos la voluntad de sentarnos y hacer un planeamiento para poder acercarnos y mirar qué se puede hacer en conjunto. No es fácil, pero hay muchas expectativas. Habrá dificultades porque perdonar no es fácil. Hay dolores y heridas que nunca terminan de cicatrizar, pero las víctimas estamos dispuestas, queremos un país mejor. Estamos abiertos al diálogo, a escuchar, a proponer y por ahí podemos hacer un buen trabajo con las personas pertenecientes a las Farc que están en nuestros territorios.