“La seguridad jurídica no se hizo para proteger a los corruptos ”

El nuevo procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, criticó las acciones judiciales, ordinarias o arbitrales, a la que se acude para protegerse en casos de corrupción, como el de Odebrecht. “Esta es una entidad burocratizada y bogotanizada; hay que proceder a una reingeniería con una gerencia moderna”, dice.

28 Ene 2017 - 3:01am

Fernando Carrillo Flórez llegó esta semana a dirigir la Procuraduría General, en el momento exacto en que Colombia está sacudida por escándalos de corrupción, el último de ellos por los sobornos de la brasileña Odebrecht para ganar contratos de obras públicas.

Por eso, su primera acción apuntó a ese caso. De manera simultánea anunció que presentará una acción popular, creó una comisión de alto nivel en la entidad y advirtió que ninguna acción judicial puede servir para esconder actos ilícitos.

Sobre este caso, sobre otros escándalos, como el del detrimento en Reficar, de las ideas que tiene para modernizar la acción de la Procuraduría y acerca del legado que recibe de su antecesor, Alejandro Ordóñez, Fernando Carrillo habló con Colprensa.

- Explíquenos en qué consistirá el trabajo de la comisión especial que usted anunció para investigar el caso Odebrecht…

En primer lugar, es una muestra de la voluntad decidida para hallar resultados inmediatos, pues uno puede emplear mucha retórica, pero lo importante es que haya resultados fehacientes. En la Comisión de Investigación y Sanción van a estar dos procuradores delegados, el nuevo director de la Oficina de Investigación Especial de la Procuraduría, un fiscal con mucho kilometraje, y los más importantes procuradores judiciales y asesores de la entidad, para ver si en una semana tenemos muy claro cómo debe ser el mapa para actuar en la función disciplinaria.

Eso tendría dos vertientes: una, la de todas las investigaciones disciplinarias en las acciones de servidores públicos que hayan intervenido en la preparación o ejecución de este soborno; lo segundo, mucho más importante, es la defensa del patrimonio público, porque la seguridad jurídica no se hizo para proteger a los corruptos. No se puede acudir a la justicia, ordinaria o arbitral, para proteger acuerdos de voluntad o contratos con objeto ilícito y que, por supuesto, obedecen a corrupción. Todo esto, sin perjuicio de que ya determinamos una actuación inmediata, la presentación de una acción popular en defensa de la moralidad y el patrimonio público.

- ¿Cómo se aplicaría esa figura de la acción popular?

Una acción popular pone por medio un interés colectivo, en este caso la defensa del patrimonio público. Aquí no es solo el daño que se hizo en virtud de un contrato, sino el daño patrimonial que se está causando al Estado. Cuando elaboremos la acción veremos qué vamos a pedir, específicamente en relación con ese contrato, que por supuesto tiene objeto ilícito.

- Precísenos cuáles serán los tiempos de acción disciplinaria de esa Comisión para el caso Odebrecht…

Como usted sabe, ha transcurrido mucho tiempo, pero habrá que determinar, en el marco de las decisiones penales, de la confesión y de los acuerdos a los que se haya llegado con la Fiscalía, de qué manera cabría todavía una acción disciplinaria, porque la prescripción es de cinco años. Habría que ver primero quiénes son; segundo, las conductas que han puesto en entredicho el ordenamiento jurídico y ahí tomaremos la determinación de asumir las acciones disciplinarias.

- ¿Por qué debemos confiar en que esta Comisión dará resultados, cuando estamos acostumbrados a que suceda lo contrario?

El compromiso que asumimos es ofrecer resultados inmediatos. Espero que en una semana realmente podamos mostrarlos. Entiendo que hay mucho escepticismo, entiendo la falta de legitimidad que tienen las instituciones del Estado, y eso solo puede contrarrestarse con resultados y acciones. Eso esperamos hacer en la próxima semana.

- Causa desilusión que se haya empezado a destapar la corrupción de Odebrecht no por trabajo del Estado colombiano, sino por el de la justicia de EE.UU. y de la de Brasil…

Es un tema de concientización, de denunciar. Pero también hay que ver que muchas denuncias y pruebas vienen de la cooperación internacional, como usted lo dice, porque en este caso de Brasil podrán venir más testimonios y más pruebas y buena parte, casi la mayoría, del material que existe tiene lugar en Estados Unidos. Creo que hay que convencer a la gente de que vale la pena denunciar; las denuncias tienen sentido en la medida en que se traducen en condenas y en sanciones, en lo que la gente no cree, por la burocratización del aparato de justicia o de las instituciones de control, a eso hay que poner fin.

- ¿A esa misma velocidad avanzarán otros procesos, como el de Reficar?

Esto nos va a dar un camino y si esta estrategia nos funciona, tenemos que seguir acudiendo a un instrumento de esta naturaleza. Estamos hablando de una semana en la que tienen que producirse resultados concretos, en lo disciplinario, en defensa del patrimonio público y con intervenciones de la Procuraduría en el campo penal.

- En su despacho ya están estos dos temas de los que hemos hablado, más investigaciones a los exministros Luis Felipe Henao y Tomás González, así como a actuales ministros. ¿Cómo decidirá cuáles casos va a priorizar?

Estoy acabando de armar mi equipo y estamos diseñando un programa de acción de los cien primeros días de la Procuraduría, para contar a la opinión pública cómo será el orden de esas acciones. Sí le quiero decir que ninguna investigación va a pecar por negligencia; por supuesto algunas tienen mucho más ruido, pero sería muy irresponsable entrar en uno y no en otros casos. Ese criterio de selectividad va a venir de una herramienta de planeación que pusimos en marcha durante el empalme con la Procuraduría saliente y que voy a anunciar en su momento.

- ¿Qué se puede hacer para que esta ola anticorrupción no sea más que una moda por el escándalo de Odebrecht?

Está en nuestras manos, en las instituciones de control, en que el poder judicial muestre resultados, y está en manos del sector privado, que colabore en cerrar las puertas a estas conductas, y en manos también de la sociedad entera.

La indignación y la ira de la ciudadanía tienen que seguir, porque se constituye en un elemento de veeduría sobre las entidades de control. Entiendo perfectamente esa desconfianza, ese descontento, ese desdén sobre que haya resultados de la justicia, pero esperamos aguar la fiesta a los corruptos, es el compromiso que tenemos los entes de control. No es una coincidencia que en esta semana me haya encontrado al Fiscal y al Contralor tres veces; hay voluntad de trabajar en conjunto, como no se vio en el pasado, eso es esencial, engranar las acciones penal, disciplinaria y fiscal.

Necesitamos también a la empresa privada, a la sociedad y a los medios, denunciando y atentos a ver la evolución de estos casos.

- En concreto, ¿qué espera de la empresa privada?

Preliminarmente a mi posesión contacté a los gremios de la producción. Hay una conciencia de que hay que hablar, porque ese sector tiene una responsabilidad muy grande, por la participación de dirigentes del sector en el espacio de lo público. Lamentablemente en Colombia se ha pensado que la corrupción es netamente pública y resulta que también es privada, esa es la discusión que se ha planteado en relación con el financiamiento de las campañas políticas; la única solución no es que haya solo financiamiento público, también tener una justicia electoral que funcione, reducir los costos de las campañas, hay toda una batería de instrumentos, eso está inventado. Me parece, además, que el rol del sector privado tiene que ver con la forma con la que, de aquí en adelante, hay que fomentar la integridad como valor empresarial.

El posconflicto

- ¿Cree que es verdad esa premisa de que superada la guerra con las Farc, la nueva lucha del Estado es contra la corrupción?



Sí. Hoy el enemigo de la democracia no es la guerra, sino es la corrupción. Ya no tenemos forajidos armados, sino corruptos ofreciendo coimas y sobornos; de pronto, el humo de la guerra no nos dejó ver qué está pasando en la base de la sociedad, todas esas cosas relacionadas con la falta de ética y de probidad.

- ¿Cuál será la tarea que desarrollará la Procuraduría durante este momento de posconflicto?

Debe ser veedora y garante de los acuerdos, sobre todo frente a la ciudadanía. Ese rol de defensa de los intereses de la ciudadanía y de la implementación de los acuerdos es una gran tarea de la Procuraduría.

- En esa obligación de defensa, la Procuraduría debería asumir la protección de los líderes de paz y de Derechos Humanos que están siendo asesinados sistemáticamente, aunque ninguna autoridad lo haya reconocido así…

Sin duda. En eso estamos pensando con la Procuraduría Delegada de Derechos Humanos. Tendremos un plan para evitar que se cometa un exterminio como el de la UP. El posconflicto tiene que enfocarse en proteger la vida, en especial de quienes están jugándosela para que el proceso de paz tenga éxito. La paz depende de la preservación de la vida de todos esos líderes, de los que ha habido ya víctimas, y del cumplimiento de los acuerdos por la guerrilla.

Que se abra la puerta a un exterminio de dirigentes de la oposición sería el peor augurio y un golpe definitivo contra la consolidación de los acuerdos.

- ¿Quién los está matando?

No sé. No tengo elementos de juicio en este momento. Tenga la seguridad de que una vez lo podamos establecer, con pruebas y con la ayuda de otros entes investigadores, vamos a determinar de qué manera se pueden montar esquemas de protección efectivos para ese grupo de dirigentes. Creo que en buena hora se ha montado la teoría de que hay que entregar los escoltas a quienes los necesitan y no a quienes les sobran, y en ese sentido es importante que la Procuraduría trabaje en un esquema de supravigilancia de las acciones del Estado para proteger la vida de estos dirigentes.

- ¿Cómo ve el inicio de la fase pública de negociación con el ELN?

Es una excelente noticia. Esperemos que haya resultados, que se libere a los secuestrados, porque pensar en un proceso de paz con secuestrados es contrasentido. Vamos a ver si en la medida en que se dé una expresión de buena voluntad del ELN en ese campo, se avance en la consolidación de ese proceso.

El perfil de la Procuraduría

- ¿Cuál es el perfil que pretende dar a la Procuraduría?

Hay tres cosas claras: la primera, una Procuraduría para la gente, eso implica la defensa del paquete completo de los derechos, incluidos aquellos que se creía no eran objeto de protección del Estado, y me refiero por ejemplo a los derechos económicos y sociales. Hemos prometido una Procuraduría Delegada para la Salud, porque ese sistema es uno de los más afectados por la falta de estrategia, por la falta de políticas públicas y por la corrupción. Por otro lado, está el tema de la paz; vamos a tener una delegada para el proceso. Y, por supuesto, convertir esta institución en un baluarte ético de la lucha contra la corrupción, con investigaciones rápidas y contundentes que lleguen a la raíz de los problemas.

- ¿Es un objetivo suyo marcar diferencia de estilo con la procuraduría de Alejandro Ordóñez?

He dicho que esta es una procuraduría que va a mirar para adelante y eso significa no poner el espejo retrovisor. Cada procurador tiene una interpretación de las responsabilidades; yo tengo la mía, un gran compromiso con la Constitución de 1991, con el corazón del lado de las víctimas y con los pies en el territorio. Eso, más que retórico, es decir que tengo un deber con los derechos de los colombianos, en particular con los de las víctimas del conflicto armado. También necesitamos desplegar una acción fortalecida en los territorios. Esta es una entidad burocratizada y bogotanizada; hay que proceder a una reingeniería con una geren cia moderna, para que las políticas públicas funcionen.

- ¿Esa reingeniería regional incluirá una modernización de todo el Ministerio Público, incluyendo a la Defensoría y a las personerías?

Hay que buscar coordinación e sentido horizontal, con la Fiscalía y la Contraloría, y en el sentido vertical, con la Defensoría y los personeros. La Defensoría tiene que dejar de ser la hermana menor y olvidada de la Procuraduría y para los personeros vamos a tener una acción de fortalecimiento, para potenciar sus funciones en los territorios.

- ¿Qué va a hacer la Procuraduría para disminuir la polarización del país, la que usted mencionó en trinos recientes?

El punto de partida de todo esto fue el ámbito político en el quel se produjo mi elección. Fui ternado por el Consejo de Estado, no por el Gobierno, y en el Senado obtuve 92 de los 95 votos posibles, en los que concurrieron todos los sectores políticos. Eso me da una gran responsabilidad por la búsqueda de concordia, de acuerdos, de pactos de Estado, de dejar atrás esta polarización. De hecho empezó con la gestión que hice frente al Vaticano para el encuentro del Papa con el expresidente Uribe y el presidente Santos, cuyos resultados no se han visto todavía, pero estoy seguro de que se tienen que ver más adelante.

No vengo del centralismo político, mi origen es más técnico, y esa es una condición que debe tener un procurador para defender los derechos de todos.

- Las comunidades de minorías, que se sintieron amenazadas por la gestión de Alejandro Ordóñez Maldonado, ¿qué deben esperar de usted?

Quisimos expresarlo simbólicamente retirando las vallas que estaban en la entrada del edificio, con ese único mensaje de que somos una Procuraduría abierta a la ciudadanía, que tiene compromiso con todos los derechos y que dará sus luchas por la sociedad civil, en lo judicial, lo disciplinario y lo preventivo, con la prioridad de proteger a todos los colombianos, sin excepción.