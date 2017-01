27 Ene 2017 - 9:55pm

Señales que indican que debe abandonar su trabajo

Si diariamente las jornadas son agobiantes para usted, no soporta en absoluto a sus compañeros, siempre se despierta de mal humor, está constantemente desmotivado y se siente infeliz, es momento de mirar otras alternativas laborales y preguntarse qué es lo que verdaderamente le apasiona.

¿Usted es de los que consideran que renunciar al trabajo a estas alturas es una locura? Si esta respuesta es afirmativa, le decimos que no es nada descabellado pensar de esta manera, porque la situación laboral allá afuera no es nada fácil para la gran mayoría de personas.

Pero ¿qué sucede con aquellos que viven sus jornadas como un calvario que parecerían no tener fin? Pues para estas personas es importante tener un plan b, una segunda opción que lo lleve al cumplimiento de sus metas.

¿Cómo hacerlo? Reaccionar de manera instintiva le podría traer malas consecuencias, por eso es mejor dedicar tiempo a enviar algunas hojas de vida a alguna empresa que está acorde con sus expectativas, o arriesgarse a abrir su propio negocio, si eso es con lo que ha soñado toda la vida.

Todo dependerá y cambiará según la constancia que usted le ponga a la tarea de encontrar un nuevo empleo y dejar atrás esas malas costumbres que puede haber adquirido últimamente, como incapacitarse continuamente, tener su escritorio en total desorden, esquivar a sus compañeros en el pasillo para que no le hablen, quejarse las 24 horas del día de su trabajo, siempre estar inconforme, cada quincena lamentarse porque el dinero no le alcanza o sentirse constantemente estancado porque no valoran su trabajo como deberían.

“El mayor miedo es el temor al cambio”

Fernando García Martínez, Coach

¿Es bueno entrar en zona de confort y no animarse a crecer profesionalmente?

“Todo depende de cada uno. Cuando una persona no se siente cómoda en el trabajo porque considera que no está creciendo profesionalmente y, sumado a eso, le da miedo salir de su zona de confort, es porque probablemente ya cumplió un ciclo con esa labor, entonces lo importante en este sentido es ser sincero con uno mismo y preguntarse si realmente deseo eso para mi vida. Hay que tener claro cuáles son los planes a corto y largo plazos, para tomar una decisión.

Por otro lado, también está el empleado que está contento, que le apasiona lo que hace y esta cómodo con su profesión, entonces en este sentido él o ella han entrado en una zona de confort que es positiva, porque siente que todo está fluyendo en su campo”.

Si un empleo no da estándares de crecimiento profesional, ¿qué se debe hacer?

“Es recomendable tener un plan de transición, ir más allá de los planes que pasan por mi cabeza diariamente, es accionar e inquietarse por tomar riesgos positivos que lo ayudaran a crecer. La primera labor en este sentido es buscar otro empleo o, si tiene la oportunidad, crecer su propio negocio y ocuparse de lo que realmente llene sus expectativas, considerando siempre que es una buena opción dar el siguiente paso, sabiendo que ya tiene un nuevo trabajo u otro plan para no quedarse en la cuerda floja”.

¿Cuáles son los principales miedos de un empleado a presentar su carta de renuncia?

“El mayor miedo es el temor al cambio, a tomar una decisión equivocada o que no cumpla con las expectativas del empleado y, sobre todo, a enfrentarse a una situación que no haga parte de su zona de confort. Al momento de redactar la carta de renuncia también aparece la aprensión de que realmente debe hacer porque se enfrentará a los comentarios que hagan sus familiares y amigos de esta decisión”.

La voz del experto

Ruth Polchlopek, gerente General de Universia Colombia

¿Cuáles son las señales que indican que usted debe abandonar su trabajo?

“Una de las señales más evidentes es sentir que el trabajo no es una experiencia enriquecedora. Si nunca se desea que llegue el lunes, si cuesta demasiado trabajo cumplir con las tareas o si la rutina y monotonía son el pan de cada día, posiblemente es una señal de peso para buscar un nuevo rumbo.

“Las señales también dependen de los propósitos de cada trabajador; si la persona está en búsqueda de realizar carrera en una empresa, debe analizar si en su cargo tiene la posibilidad de crecer, tener una promoción o un aumento de salario. Si luego de pensarlo, no es probable cumplir ese objetivo, esto se convierte en una señal idónea para cambiar de empleo. Muchas veces queremos asumir un nuevo reto y quizá el lugar en donde estamos no nos brinda la oportunidad de enfrentar desafíos, esto puede ser otro argumento”.

¿Cansarse de la monotonía es normal en cualquier trabajo?

“Todos tenemos días en los que no nos queremos levantar o nuestro ánimo nos impide tener un día productivo, pero hay que poner atención si esto se convierte en una constante. Muchos trabajos exigen una rutina, pero depende de cada persona asumir su rol con la mejor actitud y profesionalismo. Cada día es diferente; la clave está en fijarnos diariamente metas, ordenar nuestras tareas e innovar en lo que hacemos”.

Lista

Principales señales para abandonar el trabajo:

1 Todas las mañanas pelea con usted mismo porque le es difícil levantarse de la cama.

2 Siente que las ocho horas de trabajo son rutinas aburridas

3 Se siente agobiado al pensar que le toca de nuevo ir al trabajo.

4 Aun recibiendo su sueldo quincenal o mensual sigue sintiéndose inconforme.

5 Es casi traumático para usted pensar que se terminó el fin de semana y que llegará el lunes.

6 Siente desprecio o poco afecto hacia su jefe cada vez que le hace un cambio o sugerencia.

7 No está conforme con sus compañeros de trabajo que pasan el día rindiéndole pleitesía a su jefe.

8 Su trabajo ya no es una experiencia que lo está enriqueciendo y aumentando su aprendizaje.

9 Laboralmente se siente frustrado.

10 Nunca ha estado de acuerdo con las normas que impone la empresa donde labora actualmente.

“Antes de renunciar es apropiado contar con una mejor propuesta laboral, considerando que esta nueva opción tampoco podría llenar sus expectativas y no resulta tan buena oportunidad como parecía ser. Por eso es fundamental prepararse para dejar el empleo actual”, asegura Ruth Polchlopek, gerente General de Universia Colombia.